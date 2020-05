Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Repli en vue pour les actions, interrogations sur la reprise (actualisé) Reuters • 21/05/2020 à 08:29









(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés japonais, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus dans le rouge * Repli en Asie malgré la hausse marquée de Wall Street * PMI flash et inscriptions au chômage aux USA à l'agenda par Marc Angrand PARIS, 21 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge jeudi à l'ouverture, la prudence semblant reprendre le dessus après la progression marquée de la veille et avant une nouvelle série d'indicateurs économiques. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,86% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,95% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,68% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,85% pour le Stoxx 600 .STOXX . Ce dernier a progressé de 4,45% sur les trois dernières séances et le CAC 40 de 5,13%. Alors que la première partie de la semaine a été portée par les espoirs d'un redémarrage rapide de l'activité économique mondiale, les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) en Europe d'une part, les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis d'autre part, devraient permettre de vérifier si ces espoirs sont bien fondés. Le compte rendu de la réunion d'avril de la Réserve fédérale américaine, publié mercredi, montre que les dirigeants de la banque centrale ont débattu de la meilleure manière de continuer à soutenir l'économie pendant une reprise qu'ils attendent plus lente qu'estimé initialement. Les marchés attendent aussi d'éventuelles annonces en provenance de Pékin, où s'ouvre ce jeudi la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire, le parlement chinois. Le Premier ministre, Li Keqiang, doit présenter à cette occasion ses principales prévisions économiques et des détails sur le soutien budgétaire à l'économie. Sur le front de la pandémie de coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état mercredi d'une nombre record (106.000) de nouveaux cas d'infection sur 24 heures. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices boursiers américains sont orientés en baisse d'environ 0,5%. Mercredi, la Bourse de New York a fini en nette hausse, profitant une nouvelle fois des espoirs d'une reprise économique rapide et d'un soutien accru de la Réserve fédérale. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 369,04 points, soit 1,52%, à 24.575,9, le Standard & Poor's 500 .SPX a pris 48,67 points (1,67%) à 2.971,61, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis deux mois et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 190,67 points (2,08%) à 9.375,78 points, un seuil sans précédent depuis trois mois, alors que Facebook FB.O et Amazon.com AMZN.O ont atteint des sommets. Pour chacun des trois grands indices, il s'agit de la quatrième clôture positive en cinq séances. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini la journée en repli de 0,21% après avoir atteint en début de séance son plus haut niveau depuis deux mois et demi. .TFR Les exportations japonaises ont chuté de 21,9% sur un an en avril selon les chiffres du ministère des Finances, leur plus forte baisse depuis la crise de 2009 mais un peu moins qu'attendu par le consensus Reuters (-22,7%). En Chine, l'indice SSE Composite .SSEC de Shanghaï est en baisse (-0,22%) à moins d'une heure de la clôture, dans l'attente de l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire, qui pourrait déboucher sur l'annonce de nouvelles mesures de soutien à l'économie. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, recule d'un peu plus de deux points de base dans les premiers échanges à -0,484%. Sur le marché obligataire américain, les rendements de référence ont fini en baisse mercredi, à 0,685% pour les titres à dix ans US10YT=RR , au terme d'une séance marquée par la première adjudication de Treasuries à 20 ans depuis 1986, pour un montant de 20 milliards de dollars. Le rendement à l'émission ressort à 1,22%. CHANGES Le dollar regagne une partie du terrain perdu depuis le début de la semaine, signe que les cambistes se montrent plus prudents sur fond de tension entre les Etats-Unis et la Chine. L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence .DXY , gagne 0,26% après avoir cédé près de 1,3% en trois séances. L'euro revient autour de 1,0960 dollar EUR= après avoir flirté mercredi avec la barre de 1,10, au plus haut depuis le 1er mai. PÉTROLE Le marché pétrolier est en nette hausse au lendemain de l'annonce d'une diminution des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent gagne 2,55% à 36,66 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,63% à 34,37 dollars CLc1 . Les stocks américain de brut ont diminué de cinq millions de barils au cours de la semaine au 15 mai alors que les économistes attendaient en moyenne une augmentation de 1,15 million de barils. MÉTAUX Le cours du cuivre a atteint un plus haut de plus de deux mois à 5.464 dollars la tonne CMCU3 , profitant des espoirs de reprise de la demande. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h15 Indice PMI Markit flash mai 36,1 31,5 manufacturier Indice PMI Markit flash des 27,8 10,2 services Indice PMI Markit flash 32,0 11,1 composite DE 07h30 Indice PMI Markit flash mai 39,2 34,5 manufacturier Indice PMI Markit flash des 26,6 16,2 services Indice PMI Markit flash 34,1 17,4 composite EZ 08h00 Indice PMI Markit flash mai 38,0 33,4 manufacturier Indice PMI Markit flash des 25,0 12,0 services Indice PMI Markit flash 25,0 13,6 composite GB 08h30 Indice PMI Markit flash mai 36,0 32,6 manufacturier Indice PMI Markit flash des 25,0 13,4 services Indice PMI Markit flash 25,0 13,8 composite USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 2,4 mlns 2,981 16/5 mlns 12h30 Indice d'activité "Philly mai -41,5 -56,6 Fed" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20552,31 -42,84 -0,21% -13,12% .N225 Topix .TOPX 1491,21 -3,48 -0,23% -13,37% Hong Kong 24331,32 -68,63 -0,28% -13,69% .HSI Taiwan 11008,31 +100,51 +0,92% -8,24% .TWII Séoul .KS11 2001,64 +12,00 +0,60% -8,92% Singapour 2562,26 +0,32 +0,01% -20,50% .STI Shanghaï 2877,25 -6,48 -0,22% -5,67% .SSEC Sydney 5550,40 -22,60 -0,41% -16,96% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24575,90 +369,04 +1,52% -13,88% .DJI S&P-500 2971,61 +48,67 +1,67% -8,02% .SPX Nasdaq 9375,78 +190,67 +2,08% +4,49% .IXIC Nasdaq 100 9485,02 +186,48 +2,01% +8,61% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1339,99 +12,93 +0,97% -17,49% .FTEU3 Eurostoxx 50 2942,39 +39,81 +1,37% -21,43% .STOXX50E CAC 40 4496,98 +38,82 +0,87% -24,78% .FCHI Dax 30 11223,71 +148,42 +1,34% -15,29% .GDAXI FTSE .FTSE 6067,16 +64,93 +1,08% -19,56% SMI .SSMI 9790,85 +26,62 +0,27% -7,78% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0957 1,0977 -0,18% -2,26% EUR= Dlr/Yen 107,70 107,51 +0,18% -1,07% JPY= Euro/Yen 118,02 118,04 -0,02% -3,22% EURJPY= Dlr/CHF 0,9662 0,9649 +0,13% -0,18% CHF= Euro/CHF 1,0588 1,0592 -0,04% -2,43% EURCHF= Stg/Dlr 1,2196 1,2239 -0,35% -8,02% GBP= Indice $ 99,3800 99,1240 +0,26% +3,33% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4850 -0,0190 Bund 2 ans -0,6840 -0,0150 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0490 -0,0140 +43,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6623 -0,0170 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1633 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 34,37 33,49 +0,88 +2,63% -43,85% CLc1 Brent LCOc1 36,66 35,75 +0,91 +2,55% -44,48% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.