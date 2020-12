POINT MARCHÉS-Repli en vue face à l'évolution préoccupante de la pandémie (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur le CAC 40, clôture des Bourses en Chine, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en nette baisse * Le Royaume-Uni de plus en plus isolé, la nouvelle souche du coronavirus inquiète * Les discussions sur l'après-Brexit toujours difficiles * Les élus américains s'accordent enfin sur un plan de relance par Laetitia Volga PARIS, 21 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi, les craintes concernant une nouvelle variante du coronavirus au Royaume-Uni l'emportant sur l'accord au Congrès américain sur un plan de soutien à l'économie. Les contrats à terme signalent une baisse de 1,73% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 1,72% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 1,32% pour le FTSE à Londres .FTSE . L'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas ou encore le Canada ont suspendu ces dernières heures les vols et trains en provenance du Royaume-Uni pour éviter la propagation d'une nouvelle souche de coronavirus détectée dans le pays et considérée comme plus contagieuse. La France a ordonné la suspension des transports de personnes, y compris pour les transporteurs de marchandises, à compter de dimanche minuit et pour une durée de 48 heures. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a imposé samedi à plus de 16 millions d'Anglais un reconfinement pour endiguer la propagation de l'épidémie, tiendra dans le journée une réunion d'urgence pour évoquer les questions de transport international. Ces informations préoccupantes sur la situation sanitaire, associées à l'impasse dans les négociations sur l'après-Brexit, l'emportent sur l'accord au Congrès américain sur un ensemble budgétaire de 900 milliards de dollars (737 milliards d'euros) pour fournir à la population et aux entreprises de nouvelles aides face à l'impact de la crise du coronavirus. Les votes devraient avoir lieu ce lundi à la Chambre des représentants et au Sénat. LES VALEURS A SUIVRE : Le secteur européen des transports et loisirs .SXTP devrait être le premier à souffrir de la suspension par de nombreux pays des liaisons en provenance du Royaume-Uni. A suivre également l'action BioNTech 22UAy.DE alors que l'Agence européenne des médicaments (EMA) va examiner ce lundi le dossier du candidat vaccin du laboratoire allemand et de Pfizer PFE.N avec la perspective de permettre aux vaccinations de débuter dans l'Union européenne dans moins d'une semaine. A WALL STREET Les contrats à terme suggèrent pour le moment une ouverture de Wall Street en ordre dispersé, pris entre le soulagement après l'accord des élus américains sur un plan de relance et les craintes face à la dégradation de la pandémie. La séance de vendredi s'est soldée par une baisse pour les trois indices majeurs: le Dow Jones .DJI a cédé 0,41%, le S&P-500 .SPX a perdu 0,35% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,07%. .NFR Tesla TSLA.O , qui fera ce lundi ses débuts dans le S&P-500, a fini sur un plus haut historique à 695 dollars (+5,96%). Le constructeur de véhicules électriques deviendra l'entreprise la plus chère à intégrer l'indice de référence et représentera plus de 1% de l'indice. EN ASIE A la Bourse de Tokyo .N225 , l'indice Nikkei a fini la journée sur un recul de 0,18%, affecté par l'évolution préoccupante de l'épidémie en Europe et au Japon. Échappant aux inquiétudes sur la situation sanitaire, les Bourses de Chine ont clôture dans le vert alors que Pékin maintiendra son soutien politique à la reprise économique, a indiqué vendredi l'agence de presse officielle Chine nouvelle, à l'issue d'une réunion de politique économique annuelle. Le CSI 300 .CSI300 des principales capitalisations du pays a pris 0,94% et l'indice composite de Shanghai .SSEC 0,76%. CHANGES Profitant du regain d'aversion au risque, l'indice dollar, qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence .DXY , grimpe de 0,46%. L'euro recule ainsi sous 1,22 dollar EUR= contre un plus haut depuis avril 2018 jeudi à 1,2273. La livre sterling chute de 1,49% contre le dollar GBP= , plombée par les inquiétudes liées au variant du coronavirus outre-Manche et par la perspective d'un "no deal" entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à la fin de la période de transition, le 31 décembre. Londres et Bruxelles poursuivront ce lundi les discussions qui restent difficiles, a déclaré dimanche une source au sein du gouvernement britannique. TAUX Les rendements obligataires des principaux pays de la zone euro sont en repli dans les premiers échanges, à -0,61% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et -0,3674% pour son équivalent français FR10YT=RR . Sur le marché des emprunts d'Etat américain, le rendement des Treasuries à dix ans cède près de trois points de base à 0,9147%. US10YT=RR PÉTROLE Les cours du pétrole cèdent plus de 3% en raison des craintes de durcissement des restrictions sanitaires et de ralentissement de la demande d'hydrocarbures. Le Brent LCOc1 perd 3,1% à 50,64 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 cède 3,2% à 47,53 dollars. MÉTAUX Profitant du regain d'aversion au risque, le cours de l'or sur le marché spot (+1,13%) XAU= a atteint son plus haut niveau depuis six semaines à 1.906,46 dollars l'once. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 21 DÉCEMBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 26714,42 -48,97 -0,18% +12,93% .N225 Topix .TOPX 1789,05 -4,19 -0,23% +3,93% Hong Kong 26375,64 -122,96 -0,46% -6,44% .HSI Taiwan .TWII 14384,96 +135,00 +0,95% +19,90% Séoul .KS11 2778,65 +6,47 +0,23% +26,44% Singapour 2851,72 +2,74 +0,10% -11,52% .STI Shanghaï 3420,57 +25,67 +0,76% +12,15% .SSEC Sydney .AXJO 6669,90 -5,60 -0,08% -0,21% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 30179,05 -124,32 -0,41% +5,75% .DJI S&P-500 .SPX 3709,41 -13,07 -0,35% +14,81% Nasdaq .IXIC 12755,64 -9,11 -0,07% +42,16% Nasdaq 100 12738,18 -13,88 -0,11% +45,86% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1528,72 -4,28 -0,28% -5,86% .FTEU3 Eurostoxx 50 3545,74 -15,13 -0,42% -5,32% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5527,84 -21,62 -0,39% -7,53% Dax 30 .GDAXI 13630,51 -36,74 -0,27% +2,88% FTSE .FTSE 6529,18 -21,88 -0,33% -13,43% SMI .SSMI 10523,86 -16,50 -0,16% -0,88% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,2183 1,2255 -0,59% +8,68% Dlr/Yen JPY= 103,45 103,31 +0,14% -4,97% Euro/Yen 126,04 126,61 -0,45% +3,35% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8871 0,8832 +0,44% -8,34% Euro/CHF 1,0808 1,0821 -0,12% -0,41% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3316 1,3520 -1,51% +0,43% Indice $ .DXY 90,4330 90,0160 +0,46% -5,97% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6090 -0,0380 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7360 -0,0220 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3664 -0,0330 +24,26 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9147 -0,0330 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1129 -0,0100 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 47,53 49,10 -1,57 -3,20% -22,35% CLc1 Brent LCOc1 50,60 52,26 -1,66 -3,18% -23,37% (édité par Jean-Stéphane Brosse)