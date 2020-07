Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Repli en vue entre crise sanitaire et retour des tensions USA-Chine (actualisé) Reuters • 14/07/2020 à 08:43









(Actualisé avec contrats à terme sur le CAC 40, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe, commentaire Saxo Banque) * Les indices à Wall Street attendus en baisse de 1% à 1,4% * Retour des tensions entre la Chine et les Etats-Unis * La Californie remet en place des mesures de confinement * Les résultats des banques américaines commencent ce mardi par Laetitia Volga PARIS, 14 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient reculer mardi à l'ouverture suivant la tendance impulsée par Wall Street la veille, les inquiétudes quant à la propagation du coronavirus et les tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine faisant ressurgir l'aversion au risque. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait céder 1,25% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 1,36% et le FTSE à Londres .FTSE de 0,96%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E perdrait 1,32%. Face à la flambée des contaminations par le nouveau coronavirus et des hospitalisations, la Californie a ordonné la fermeture des bars et imposé aux restaurants et musées d'arrêter toute activité en intérieur. Les églises, salles de sport et salons de coiffure devaient fermer dans les 30 comtés les plus touchés par l'épidémie. Après avoir été portés lundi par un vent d'optimisme, les marchés craignent que le rétablissement de ces restrictions sanitaires freine le rythme de la reprise économique. La résurgence des tensions entre les Etats-Unis et la Chine devrait également tempérer la prise de risque en Europe après le rejet par Washington de la souveraineté revendiquée par la Chine sur les ressources de la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. L'administration Trump prévoit en outre de mettre fin à un accord de 2013 entre les autorités chargées de l'audit des entreprises américaines et chinoises, a déclaré un haut responsable du département d'Etat, une mesure qui pourrait accroître la pression sur les entreprises chinoises cotées à Wall Street. "Ce n'est pas juste l'accélération des tensions qui inquiète mais aussi le fait qu'elles touchent tant de domaines différents (...) Ce qui avait été principalement un différend commercial prend une dimension politique et stratégique, rendant une résolution moins probable et les prochaines mesures moins prévisibles", a déclaré Vishnu Varathan, économiste en chef chez Mizuho Bank. La séance du jour sera marquée à Wall Street par le début des publications des résultats des banques pour le deuxième trimestre, avec JPMorgan Chase JPM.N , Citi C.N et Wells Fargo WFC.N . LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Lundi, le S&P 500 (-0,94%) et le Nasdaq (-2,13%) ont fini en baisse, entraînés par le net repli en fin de séance des géants de la "tech" après leur récent rally. .NFR La dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis a provoqué des prises de bénéfices sur les grands noms technologiques de la cote, Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O et Facebook FB.O ayant perdu chacun plus de 2%. Le Dow Jones .DJI a quant à lui fini quasi stable (+0,04% ou 10,5 points). EN ASIE Les tensions diplomatiques entre Pékin et Washington et les incertitudes concernant la pandémie font reculer les places asiatiques. En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations .CSI300 perd 1,61% et l'indice composite de Shanghai .SSEC 1,44%. L'annonce d'une progression inattendue des exportations et importations chinoises le mois dernier n'a pas eu d'effet sur la tendance. Au lendemain d'un pic d'un mois, le Nikkei à la Bourse de Tokyo .N225 a cédé 0,87% en raison de prises de profits et du recul des valeurs technologiques, en particulier des fabricants de semi-conducteurs, dans le sillage du Nasdaq à Wall Street. Tokyo Electron 8035.T a abandonné 1,45% et Advantest 6857.T 2,43%. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule d'un point de base à 0,6283% et celui du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR lâche plus de deux points de base dans les premiers échanges, à -0,432%. Le dollar augmente modestement contre un panier de six devises de référence .DXY et l'euro conserve ses gains de la veille, à 1,1345 dollar EUR= . La tendance pourrait évoluer avec la publication dans la matinée de l'indice du sentiment des investisseurs allemands puis, à 12h30 GMT, de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis. "Une nouvelle fois, nous réitérons notre mise en garde: une forme en V sur un indice de diffusion comme le ZEW n'indique en rien une reprise en V. Il y a eu ces dernières semaines de très nombreuses mauvaises interprétations des indicateurs économiques par les investisseurs. Le scénario dominant reste celui d'une reprise graduelle (en virgule ou en racine carrée comme certains diront)", ont commenté les économistes de Saxo Banque dans une note. PÉTROLE Les cours pétroliers cèdent du terrain dans la crainte que la mise en place de nouvelles mesures de confinement dans certains Etats américains ne menace la reprise naissante de la demande. Le brut américain CLc1 (West Texas Intermediate ,WTI) recule de 1,6% à 39,46 dollars le baril et le Brent LCOc1 de 1,33% à 42,15 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice ZEW du sentiment juillet 60,0 63,4 économique US 12h30 Indice des prix à la juin +0,5% -0,1% consommation - sur un an +0,6% +0,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22587,01 -197,73 -0,87% -4,52% .N225 Topix .TOPX 1565,15 -7,87 -0,50% -9,07% Hong Kong .HSI 25433,95 -338,17 -1,31% -9,78% Taiwan .TWII 12209,01 -2,55 -0,02% +1,77% Séoul .KS11 2181,35 -4,71 -0,22% -0,74% Singapour .STI 2630,04 -1,04 -0,04% -18,39% Shanghaï .SSEC 3395,24 -48,04 -1,40% +11,31% Sydney .AXJO 5941,10 -36,40 -0,61% -11,12% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26085,80 +10,50 +0,04% -8,59% S&P-500 .SPX 3155,22 -29,82 -0,94% -2,34% Nasdaq .IXIC 10390,84 -226,60 -2,13% +15,81% Nasdaq 100 10602,21 -234,13 -2,16% +21,40% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1444,12 +14,65 +1,02% -11,07% .FTEU3 Eurostoxx 50 3350,00 +53,78 +1,63% -10,55% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5056,23 +85,75 +1,73% -15,42% Dax 30 .GDAXI 12799,97 +166,26 +1,32% -3,39% FTSE .FTSE 6176,19 +80,78 +1,33% -18,11% SMI .SSMI 10300,96 +70,99 +0,69% -2,98% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1343 1,1340 +0,03% +1,19% Dlr/Yen JPY= 107,29 107,26 +0,03% -1,44% Euro/Yen 121,71 121,70 +0,01% -0,20% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9413 0,9413 +0,00% -2,74% Euro/CHF 1,0680 1,0681 -0,01% -1,59% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2548 1,2552 -0,03% -5,36% Indice $ .DXY 96,5720 96,4640 +0,11% +0,41% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4320 -0,0250 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6680 -0,0150 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1168 -0,0220 +31,52 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6299 -0,0100 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1570 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 39,46 40,10 -0,64 -1,60% -35,53% CLc1 Brent LCOc1 42,13 42,72 -0,59 -1,38% -36,20% (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

