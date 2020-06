Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Repli en vue en Europe, retour des craintes sur l'épidémie (actualisé) Reuters • 18/06/2020 à 08:36









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, mention du Conseil européen, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en baisse de 0,2% à 0,9% * Les nouvelles infections aux USA et en Chine inquiètent * Les futures sur les indices US dans le rouge par Blandine Henault PARIS, 18 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, les craintes d'une résurgence de l'épidémie de coronavirus en Chine et aux Etats-Unis reprenant le dessus face aux espoirs d'une reprise économique rapide. Les contrats à terme signalent une baisse de 0,85% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,25% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,75% pour le FTSE à Londres .FTSE . Plusieurs Etats américains dont la Californie et le Texas, les deux Etats les plus peuplés, ainsi que l'Oklahoma, où Donald Trump prévoit de faire campagne samedi en vue de l'élection présidentielle de novembre, ont fait état d'un bond des nouvelles contaminations au coronavirus. En Chine, la capitale, Pékin, a annulé plusieurs dizaines de vols, fermé des écoles et mis en isolement certains quartiers de la ville après un bond des nouvelles contaminations au coronavirus. Vingt-et-un nouveaux cas ont été enregistrés à Pékin à la date de mercredi, ce qui porte à 158 le nombre de nouvelles infections sur la semaine écoulée. "Tout ceci suggère que plus vous rouvrez l'économie, plus vous avez d'infections. Les gens ont pensé que l'économie se redresserait rapidement en juillet-septembre après avoir plongé entre avril et juin. Mais cela devient plus incertain", observe Norihiro Fujito, responsable de la stratégie d'investissement chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent un repli compris entre 0,2% et 0,8% jeudi après une clôture en ordre dispersé la veille, l'annonce d'une nouvelle hausse des contaminations au coronavirus dans six Etats américains ayant semé le doute sur la reprise économique. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,65% à 26.119,61 points et le S&P-500 .SPX a perdu 0,36%, à 3.113,41 points tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,15% à 9.910,53 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 0,45%, pénalisée elle aussi par les craintes entourant la hausse des cas d'infections au coronavirus aux Etats-Unis et en Chine. Les Bourses chinoises sont mieux orientées, soutenues par les propos du gouverneur de la Banque populaire de Chine qui a assuré que l'institution maintiendrait une liquidité abondante sur les marchés financiers au cours du second semestre de l'année. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale avance de 0,5%. CHANGES/TAUX Les inquiétudes sur une nouvelle vague de contaminations au coronavirus aux Etats-Unis et en Chine nourrissent l'appétit des investisseurs pour les devises jugées les plus sûres, comme le yen. JPY= De son côté, l'euro est pratiquement stable, autour de 1,1250 après avoir reculé lors des deux séances précédentes. EUR= Un Conseil européen se réunit dès ce jeudi et jusqu'à vendredi pour discuter du plan de relance de 750 milliards d'euros présenté par la Commission européenne et du futur budget de l'Union européenne. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR abandonne deux points de base, à 0,7167%. Celui du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR est pratiquement inchangé dans les premiers échanges, à -0,428%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse jeudi, les signes de reprise de l'épidémie en Chine et aux Etats-Unis faisant craindre pour la demande en pétrole des deux premières économies mondiales. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,6% à 40,43 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 1% à 37,55 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 13 1.300.000 1.542.000 chômage juin Indice d'activité Philly Fed juin -23,0 -43,1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22355,46 -100,30 -0,45% -5,50% .N225 Topix 1583,09 -4,00 -0,25% -8,03% .TOPX Hong Kong 24344,54 -136,87 -0,56% -13,64% .HSI Taiwan 11548,33 +13,74 +0,12% -3,74% .TWII Séoul 2133,48 -7,57 -0,35% -2,92% .KS11 Singapour 2669,26 -0,36 -0,01% -17,18% .STI Shanghaï 2936,35 +0,48 +0,02% -3,73% .SSEC Sydney 5936,50 -55,30 -0,92% -11,18% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26119,61 -170,37 -0,65% -8,48% .DJI S&P-500 3113,49 -11,25 -0,36% -3,63% .SPX Nasdaq 9910,53 +14,66 +0,15% +10,45% .IXIC Nasdaq 100 9982,48 +33,11 +0,33% +14,31% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1428,22 +11,05 +0,78% -12,05% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3267,26 +24,61 +0,76% -12,76% .STOXX50E CAC 40 4995,97 +43,51 +0,88% -16,43% .FCHI Dax 30 12382,14 +66,48 +0,54% -6,54% .GDAXI FTSE .FTSE 6253,25 +10,46 +0,17% -17,09% SMI .SSMI 10202,19 +167,90 +1,67% -3,91% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1253 1,1243 +0,09% +0,38% EUR= Dlr/Yen 106,93 107,00 -0,07% -1,77% JPY= Euro/Yen 120,34 120,29 +0,04% -1,32% EURJPY= Dlr/CHF 0,9494 0,9486 +0,08% -1,91% CHF= Euro/CHF 1,0683 1,0664 +0,18% -1,56% EURCHF= Stg/Dlr 1,2554 1,2554 +0,00% -5,32% GBP= Indice $ 97,0420 97,1580 -0,12% +0,90% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4250 +0,0000 Bund 2 ans -0,6570 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0481 -0,0030 +37,69 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7183 -0,0150 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1973 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 37,64 37,96 -0,32 -0,84% -38,51% US CLc1 Brent 40,54 40,71 -0,17 -0,42% -38,60% LCOc1 (Avec Hideyuki Sano et Katanga Johnson, édité par Patrick Vignal)

