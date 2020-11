Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Repli en vue en Europe pour clore un mois exceptionnel (actualisé) Reuters • 30/11/2020 à 08:43









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture en Chine, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en baisse autour de 0,6% * Le CAC 40 se dirige vers son meilleur mois jamais enregistré * Le PMI manufacturier chinois au plus haut depuis 2017 * Le dollar à un plus bas de plus de deux ans par Blandine Henault PARIS, 30 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse lundi, pénalisées par des prises de bénéfices au terme d'un mois de novembre record pour les marchés d'actions, qui ont profité notamment de la perspective d'un vaccin contre le coronavirus. Les contrats à terme signalent un repli de 0,6% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,54% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,56% pour le CAC 40 .FCHI . L'indice parisien s'achemine vers un bond de plus de 21% sur l'ensemble du mois, du jamais vu. L'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS est en hausse de 13% jusqu'ici sur le mois de novembre tandis que le S&P 500 .SPX grimpe de 11% et évolue sur un plus haut historique. "Les marchés sont surachetés et risquent une pause à court terme", indique Shane Oliver, responsable de la stratégie d'investissement chez AMP Capital. "Toutefois, nous sommes maintenant dans une période de forte saisonnalité et les investisseurs n'ont pas encore totalement écarté la possibilité d'une très forte reprise de la croissance et des bénéfices l'an prochain, les mesures de relance s'ajoutant aux vaccins". LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent une ouverture en baisse de 0,3% à 0,9% après la séance de hausse écourtée vendredi au lendemain de Thanksgiving. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,13% à 29.910,37 points. Le Standard & Poor's 500 a pris 0,24%, à 3.638,38 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,92% à 12.205,85 points après avoir inscrit un record dans les premiers échanges à 12.236,23 points. EN ASIE L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 0,79% mais enregistre un gain de 15,04% sur l'ensemble du mois de novembre, sa meilleure performance mensuelle depuis janvier 1994. Les Bourses de Chine continentale ont été soutenues une bonne partie de la journée par un indice PMI manufacturier officiel au plus depuis depuis septembre 2017 avant de se retourner à la baisse en fin de séance. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a reculé de 0,41%. CHANGES/TAUX Le dollar a touché un plus bas de plus de deux ans lundi et est en passe d'accuser sa plus forte baisse mensuelle depuis juillet, les espoirs de vaccins et la perspective d'un soutien budgétaire et monétaire accru aux Etats-Unis éloignant les investisseurs du billet vert. L'indice dollar, qui mesure les fluctuations de la devise américaine face à un panier d'autres devises de référence, recule de 0,08%, à un plus bas depuis avril 2018. Il accuse un repli de 2,5% depuis le début du mois. L'euro en a profité pour se rapprocher du seuil de 1,20 dollar. A 1,1968, il évolue au plus haut depuis trois mois. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est pratiquement inchangé, à 0,8389%, de même que son équivalent allemand DE10YT=RR à -0,587%. PÉTROLE Les cours du brut reculent sous le coup de prises de bénéfices alimentées par une certaine prudence avant une réunion de l'Opep+ qui doit décider si les membres du cartel et leurs alliés prolongent leur accord de réduction de la production. Le baril de Brent LCOc1 recule de 2,2% à 47,12 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 1,87% à 44,68 dollars. Les deux références enregistrent toutefois toujours une hausse de plus de 20% sur le mois de novembre, leur meilleure performance mensuelle depuis mai, les espoirs de vaccins contre le coronavirus alimentant la perspective d'une reprise économique mondiale. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 14h00 Inflation IPCH (1re estim.) novembre n.d. 0,0% - sur un an -0,5% -0,5% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26433,62 -211,09 -0,79% +11,74% .N225 Topix 1754,92 -31,60 -1,77% +1,95% .TOPX Hong Kong 26455,47 -439,21 -1,63% -6,15% .HSI Taiwan 13722,89 -144,20 -1,04% +14,38% .TWII Séoul 2591,34 -42,11 -1,60% +17,91% .KS11 Singapour 2822,16 -33,66 -1,18% -12,43% .STI Shanghaï 3391,76 -16,55 -0,49% +11,20% .SSEC Sydney 6517,80 -83,30 -1,26% -2,49% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29910,37 +37,90 +0,13% +4,81% .DJI S&P-500 3638,35 +8,70 +0,24% +12,62% .SPX Nasdaq 12205,85 +111,44 +0,92% +36,03% .IXIC Nasdaq 100 12258,21 +106,00 +0,87% +40,37% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1518,10 +5,73 +0,38% -6,52% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3527,79 +16,85 +0,48% -5,80% 50 .STOXX50E CAC 40 5598,18 +31,39 +0,56% -6,35% .FCHI Dax 30 13335,68 +49,11 +0,37% +0,65% .GDAXI FTSE 6367,58 +4,65 +0,07% -15,58% .FTSE SMI .SSMI 10501,18 +3,39 +0,03% -1,09% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1967 1,1962 +0,04% +6,75% EUR= Dlr/Yen 103,97 104,07 -0,10% -4,49% JPY= Euro/Yen 124,43 124,50 -0,06% +2,03% EURJPY= Dlr/CHF 0,9026 0,9041 -0,17% -6,74% CHF= Euro/CHF 1,0804 1,0818 -0,13% -0,44% EURCHF= Stg/Dlr 1,3343 1,3314 +0,22% +0,63% GBP= Indice $ 91,7280 91,7900 -0,07% -4,62% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5880 -0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7570 -0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3402 +0,0020 +24,78 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8389 -0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1544 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 44,64 45,53 -0,89 -1,95% -27,07% US CLc1 Brent 47,09 48,18 -1,09 -2,26% -28,68% LCOc1 (Avec Wayne Cole, édité par Patrick Vignal)

