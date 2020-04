Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Repli en vue en Europe, les doutes reprennent le dessus Reuters • 03/04/2020 à 07:48









* Les indices européens attendus en repli de 0,5% à 0,8% * Le pétrole repart à la baisse après son envolée la veille * Des indices PMI dans les services et l'emploi US au programme par Blandine Henault PARIS, 3 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse vendredi, les doutes reprenant le dessus sur le marché pétrolier après l'envolée des cours la veille sur fond de dégradation continue de la situation sanitaire liée au coronavirus. Les contrats à terme signalent un repli de 0,64% pour l'EuroStoxx .STOXX , de 0,47% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,82% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en baisse de 0,68% à l'ouverture. Les indices européens ont clôturé jeudi dans le vert, soutenus par le bond de plus de 20% des cours du pétrole après les déclarations de Donald Trump, qui a dit s'attendre à ce que l'Arabie saoudite et la Russie acceptent de réduire leur production de pétrole de 10 à 15 millions de barils par jour (bpj). Une réduction de cette ampleur représenterait une baisse sans précédent de 10% à 15% de la production mondiale de pétrole et beaucoup d'analystes doutent qu'une telle réduction soit possible. Donald Trump "est un homme d'affaires et assez intelligent pour comprendre ce genre de choses. Une réduction de 10 à 15 millions de barils par jour serait tout simplement impossible", commente Norihiro Fujito, responsable de la stratégie d'investissement chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Comment Ryad et Moscou pourraient-ils consentir à une réduction aussi importante, un mois seulement après s'être disputé sur une baisse de 1,5 million ?", ajoute-t-il, faisant référence au désaccord qui a provoqué l'explosion de l'alliance entre l'Opep et la Russie le mois dernier. Parallèlement, la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus ne montre aucun signe d'amélioration. Les cas de contamination dépassent désormais la barre d'un million de personnes à travers le monde pour plus de 52.000 décès. L'ampleur et la durée de la pandémie ainsi que son impact sur l'économie sont encore difficiles à prévoir. Selon des prévisions publiées jeudi par le Congressional Budget Office (CBO) aux Etats-Unis, le taux de chômage dans le pays pourrait dépasser les 10% au deuxième trimestre et la contraction du PIB atteindre plus de 7% en conséquence de la pandémie. Les investisseurs suivront à 12h30 GMT la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui pourrait faire ressortir des destructions d'emplois pour le mois de mars. Des indices PMI et ISM dans les services sont aussi attendus en zone euro et outre-Atlantique. "Etant donné que les enquêtes du département du Travail ont eu lieu pendant la semaine qui contient le 12e jour du mois, ce qui signifie avant que l'impact du Covid-19 ne soit réellement visible, le rapport sur l'emploi de mars ne devrait pas être d'un grand intérêt pour les investisseurs", commente Christopher Dembik, responsable de l'analyse macroéconomique chez Saxo Bank. PÉTROLE Les cours du brut repartent à la baisse après avoir signé jeudi leur plus forte hausse journalière jamais enregistrée. Le baril de Brent LCOc1 recule de 4,4% à 28,62 dollars après avoir bondi de 21% jeudi et le baril de brut léger américain (WTI) CLc1 lâche 5,53% à 23,92 dollars après une envolée de 24,7% la veille. A WALL STREET La Bourse de New York a rebondi jeudi après deux séances consécutives dans le rouge grâce à l'envolée des cours du pétrole qui a compensé le chiffre catastrophique des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 2,24% à 21.413,44 points. Le S&P-500 .SPX a pris 2,28% à 2.526,9 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 1,72% à 7.487,31 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 ne profite pas de la hausse observée la veille à Wall Street et recule de 0,8% à l'approche de la clôture. La tendance est au rouge sur l'ensemble des places boursières asiatiques: le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 0,61% et l'indice Hang Seng .HSI de Hong Kong abandonne 0,87%. TAUX Signe de l'aversion continue au risque des investisseurs, les rendements obligataires américains poursuivent leur repli: celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR cède encore de plus de trois points de base, à 0,5885%. CHANGES Le dollar s'achemine vers une hausse de 2% cette semaine face à un panier de devises de référence, le billet vert profitant de son statut d'actif refuge. .DXY L'euro évolue ainsi à 1,0847, au plus bas depuis le 25 mars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 AVRIL : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 PMI définitif dans les mars 29,0 29,0 services DE 07h55 PMI définitif dans les mars 34,3 34,5 services EZ 08h00 PMI définitif dans les mars 28,4 28,4 services IT 08H00 PIB et déficit public T4 1,8% EZ 09h00 Ventes au détail février +0,1% +0,6% US 12h30 Créations d'emploi mars -100.000 +273.000 non-agricoles, taux de 3,8% 3,5% chômage, salaire horaire +0,2% +0,3% moyen US 14h00 ISM des services mars 44,0 57,3 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 17686,21 -132,51 -0,74% -25,24% .N225 Topix .TOPX 1318,00 -11,87 -0,89% -23,43% Hong Kong 23081,98 -198,08 -0,85% -18,12% .HSI Taiwan 9663,63 -44,43 -0,46% -19,45% .TWII Séoul .KS11 1724,63 -0,23 -0,01% -21,52% Singapour 2404,37 -48,66 -1,98% -25,40% .STI Shanghaï 2764,31 -16,33 -0,59% -9,37% .SSEC Sydney 5067,50 -86,80 -1,68% -24,19% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 21413,44 +469,93 +2,24% -24,97% .DJI S&P-500 2526,90 +56,40 +2,28% -21,79% .SPX Nasdaq 7487,31 +126,73 +1,72% -16,55% .IXIC Nasdaq 100 7635,66 +149,37 +2,00% -12,57% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1231,26 +7,76 +0,63% -24,18% .FTEU3 Eurostoxx 50 2688,49 +8,19 +0,31% -28,21% .STOXX50E CAC 40 4220,96 +13,72 +0,33% -29,39% .FCHI Dax 30 9570,82 +26,07 +0,27% -27,76% .GDAXI FTSE .FTSE 5480,22 +25,65 +0,47% -27,34% SMI .SSMI 9270,96 +101,98 +1,11% -12,68% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0848 1,0856 -0,07% -3,25% EUR= Dlr/Yen 107,84 107,90 -0,06% -0,94% JPY= Euro/Yen 116,97 117,13 -0,14% -4,08% EURJPY= Dlr/CHF 0,9735 0,9736 -0,01% +0,59% CHF= Euro/CHF 1,0562 1,0566 -0,04% -2,67% EURCHF= Stg/Dlr 1,2379 1,2392 -0,10% -6,64% GBP= Indice $ 100,2150 100,1800 +0,03% +4,20% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4370 -0,0010 Bund 2 ans -0,6460 -0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0490 +0,0010 +48,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,5947 -0,0320 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2249 +0,0050 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 23,74 25,32 -1,58 -6,24% -61,22% CLc1 Brent LCOc1 28,47 29,94 -1,47 -4,91% -56,88% (Édité par Patrick Vignal)

