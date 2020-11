Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Repli en vue en Europe, les craintes sanitaires reprennent le dessus Reuters • 18/11/2020 à 07:31









* Les indices européens attendus en baisse de 0,1% à 0,4% * Tokyo a reculé de 1,1%, les futures US dans le rouge * L'euphorie sur un vaccin se heurte à la dégradation sanitaire * Les rendements US en baisse, le dollar aussi par Blandine Henault PARIS, 18 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi, les investisseurs reprenant leur souffle après l'élan haussier des derniers jours porté par l'espoir de l'introduction prochaine d'un vaccin contre le coronavirus. Les contrats à terme signalent un repli de 0,24% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,37% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,29% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait reculer de 0,09% à l'ouverture. L'annonce de Pfizer PFE.N et BioNtech 22UAy.F la semaine dernière sur leur candidat-vaccin contre le coronavirus puis celle, lundi, de leur concurrent Moderna MRNA.O ont provoqué un vent d'euphorie sur les marchés actions. L'indice MSCI mondial .MIWD00000PUS a grimpé de plus de 11% ce mois-ci. Mais cette euphorie se heurte à la réalité sanitaire alors que la résurgence de la pandémie en Europe et aux Etats-Unis provoque de nouvelles mesures de restriction qui menacent la fragile reprise économique. L'annonce, mardi, d'une hausse moins forte que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis en octobre a nourri les inquiétudes pour la croissance. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent une ouverture en repli de l'ordre de 0,3% après déjà une clôture négative la veille. A la suite des records de lundi, la Bourse de New York a reculé mardi sous le coup de la hausse du nombre de cas de contamination au coronavirus, des effets de possibles reconfinements et de mauvaises nouvelles sur le front macroéconomique. L'indice Dow Jones .DJI a cédé mardi 0,56%, à 29.783,35 points. Le S&P-500 .SPX a perdu 0,48%, à 3.609,53 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,21% à 11.899,34 points. EN ASIE Dans la foulée de Wall Street et des craintes sur la pandémie de coronavirus, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 1,01%, s'éloignant d'un pic de plus de 29 ans touché la veille. Les places boursières chinoises évoluent quant à elle sur une note plus favorable, les investisseurs pariant sur un soutien prolongé du gouvernement à l'économie. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC avance de 0,08%. CHANGES/TAUX La déception sur les ventes au détail aux Etats-Unis a alimenté les anticipations d'un soutien monétaire accru de la Réserve fédérale, ce qui pèse sur les rendements obligataires américains. Le taux à dix ans des Treasuries US10YT=RR recule de près de trois points de base, à 0,8407%, à un creux depuis le 9 novembre. Ce recul pèse sur le dollar, en particulier face au yen qui prend 0,2% face au billet vert. JPY= L'euro avance pour sa part de 0,1% à 1,1871 dollar. EUR= De son côté, la livre sterling continue d'être portée par les espoirs d'un accord imminent sur la relation commerciale entre Londres et Bruxelles post-Brexit. Elle gagne 0,17% face au dollar, à 1,3264. GBP= PÉTROLE Les cours du brut baissent légèrement, pénalisés par la hausse plus forte que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis et les craintes sur la demande en carburant après la déception sur les ventes au détail dans le pays. Les pertes sont toutefois limitées par la perspective d'une prolongation de l'accord de réduction de la production de l'Opep et ses alliés. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,2% à 43,69 dollars et celui du brut léger américain CLc1 abandonne 0,5% à 41,29 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Inflation IPCH sur un octobre -0,3% -0,3%* an(définitif) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 25728,14 -286,48 -1,10% +8,76% .N225 Topix 1720,65 -14,01 -0,81% -0,04% .TOPX Hong Kong 26464,43 +49,34 +0,19% -6,12% .HSI Taiwan 13773,29 +180,28 +1,33% +14,80% .TWII Séoul 2547,67 +8,52 +0,34% +15,93% .KS11 Singapour 2785,35 +6,80 +0,24% -13,57% .STI Shanghaï 3341,06 +1,17 +0,04% +9,54% .SSEC Sydney 6531,10 +32,90 +0,51% -2,29% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29783,35 -167,09 -0,56% +4,36% .DJI S&P-500 3609,53 -17,38 -0,48% +11,72% .SPX Nasdaq 11899,34 -24,79 -0,21% +32,62% .IXIC Nasdaq 100 11977,49 -35,90 -0,30% +37,15% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1501,74 -3,71 -0,25% -7,53% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3468,48 +2,27 +0,07% -7,39% 50 .STOXX50E CAC 40 5483,00 +11,52 +0,21% -8,28% .FCHI Dax 30 13133,47 -5,14 -0,04% -0,87% .GDAXI FTSE 6365,33 -55,96 -0,87% -15,61% .FTSE SMI .SSMI 10565,12 -21,62 -0,20% -0,49% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1871 1,1861 +0,08% +5,90% EUR= Dlr/Yen 104,00 104,17 -0,16% -4,46% JPY= Euro/Yen 123,46 123,57 -0,09% +1,24% EURJPY= Dlr/CHF 0,9108 0,9111 -0,03% -5,89% CHF= Euro/CHF 1,0812 1,0811 +0,01% -0,37% EURCHF= Stg/Dlr 1,3258 1,3241 +0,13% -0,01% GBP= Indice $ 92,3590 92,4160 -0,06% -3,97% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5630 -0,0020 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7240 -0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3284 -0,0010 +23,46 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8407 -0,0310 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1712 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 41,31 41,43 -0,12 -0,29% -32,51% US CLc1 Brent 43,72 43,75 -0,03 -0,07% -33,79% LCOc1 (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.