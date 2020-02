Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Repli en vue en Europe, les actifs refuge recherchés (actualisé) Reuters • 21/02/2020 à 08:27









(Actualisé avec contrats à terme sur les indices européens, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices en Europe sont attendus en repli de 0,1% à 0,7% * Hausse du nombre de nouveaux cas de contamination en Chine * Le dollar à un pic de 3 ans, l'or au plus haut de 7 ans par Blandine Henault PARIS, 21 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse vendredi alors que les craintes entourant l'épidémie de coronavirus reprennent le dessus auprès des investisseurs qui se réfugient sur les actifs jugés les plus sûrs, comme le dollar et l'or. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 0,14% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 0,7% tandis que le FTSE à Londres .FTSE cèderait 0,51%. Les autorités chinoises ont fait état vendredi de 889 nouveaux cas de contamination en Chine continentale, soit un nombre de cas supplémentaires bien supérieur à celui rapporté la veille (394). Le ministre chinois du Commerce a prévenu vendredi que les exportations et les importations du pays connaîtraient une baisse significative en janvier et février en raison de l'impact de l'épidémie sur l'activité de la deuxième puissance économique mondiale. La Corée du Sud a pour sa part annoncé que ses exportations vers la Chine avaient chuté lors des 20 premiers jours de février. Le pays, confronté à une flambée de l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi 52 nouveaux cas de contamination. En Europe, la publication des indices PMI flash pour le mois de février, prévue dans la matinée, pourrait donner de premiers éléments sur l'impact de la crise liée au coronavirus sur l'activité des pays de la région. Les effets de l'épidémie se font aussi sentir sur les entreprises mondiales qui, à l'occasion de la saison de publication de leurs résultats annuels, avertissent sur un impact plus ou moins important sur leurs activités, à l'instar d'Apple AAPL.O ou en France, d'Air France-KLM AIRF.PA . L'IATA, l'association internationale des transporteurs aériens, a estimé vendredi que les pertes pour les seules compagnies asiatiques pourraient s'élever à près de 28 milliards de dollars cette année. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini dans le rouge jeudi, les derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus en Chine et dans d'autres pays ayant ravivé l'inquiétude des investisseurs et favorisé les prises de bénéfice, sur les valeurs technologiques notamment. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 0,44%, à 29.219,98 points et le Standard & Poor's 500 .SPX a cédé 0,38% à 3.373,23 points. Le repli a été plus marqué pour le Nasdaq Composite .IXIC , qui a perdu 0,67%, à 9.750,97 points. EN ASIE Si les Bourses chinoises continentales sont restées soutenues par les mesures de soutien à l'économie prises par les autorités du pays, les autres places en Asie ont évolué nettement dans le rouge. A l'approche de la clôture, l'indice Kospi .KS11 à Séoul recule de 1,49% et le Hang Seng .HSI à Hong Kong perd 1,07%. De son côté, la Bourse de Tokyo a perdu 0,39%, le repli ayant été limité par la faiblesse du yen favorable aux valeurs exportatrices de la cote. TAUX Signe des inquiétudes actuelles, le rendement des Treasuries à 30 ans US30YT=RR est tombé sous le seuil symbolique de 2% pour toucher un creux depuis septembre 2019. Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans US10YT=RR est quant à lui retombé sous 1,5%, en baisse de près de trois points de base. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR recule à -0,45%, un plus bas depuis octobre. CHANGES Les flux sur la dette américaine favorisent le dollar qui a touché vendredi un plus haut de trois ans face à un panier de devises de référence. .DXY Le billet vert a notamment vivement progressé face au yen qui reste pénalisé par des craintes d'une récession économique imminente au Japon. Ces inquiétudes ont encore été alimentées par l'annonce d'une baisse de l'activité manufacturière au Japon qui s'est repliée en février à un plus bas de sept ans. Le dollar évolue autour du seuil de 112 yens et s'apprête à signer sa meilleure semaine (+2%) face à la devise nippone depuis septembre 2017. De son côté, l'euro évolue toujours sous le seuil de 1,08 dollar. EUR= MÉTAUX Outre les actifs américains, l'or joue également à plein son rôle d'actif refuge. Le métal jaune grimpe à plus de 1.631 dollars l'once, à un pic de sept ans, après avoir gagné 3% depuis le début de la semaine. XAU= PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent en baisse vendredi, rattrapés par les craintes sur l'épidémie de coronavirus, mais continuent d'afficher une progression sur l'ensemble de la semaine. Le baril de Brent de la Mer du Nord LCOc1 perd plus de 1% à 58,67 dollars et le baril de brut léger américain CLc1 cède 1% à 53,36 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 FÉVRIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h15 Indice PMI flash février 50,7 51,1 manufacturier Indice PMI flash des services 51,3 51,0 Indice PMI flash composite 51,0 51,1 DE 08h30 Indice PMI flash février 44,8 45,3 manufacturier Indice PMI flash des services 53,8 54,2 Indice PMI flash composite 50,8 51,2 EZ 09h00 Indice PMI flash février 47,5 47,9 manufacturier Indice PMI flash des services 52,2 52,5 Indice PMI flash composite 51,0 51,3 GB 09h30 Indice PMI flash février 49,7 50,0 manufacturier Indice PMI flash des services 53,4 53,9 Indice PMI flash composite 52,8 53,3 EZ 10h00 Inflation (déf.) sur un an janvier +1,4% +1,4%* US 15h00 Reventes de logements janvier 5,43 mlns 5,54 mlns - en pourcentage -1,8% +3,6% * première estimation (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.