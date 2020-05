Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Repli en vue en Europe, l'espoir d'une reprise rapide s'éloigne (actualisé) Reuters • 14/05/2020 à 08:44









(Actualisé avec contrats à terme sur le CAC, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en baisse de plus de 1% * L'Asie dans le rouge, Wall Street a perdu autour de 2% * Powell n'a pas rassuré les investisseurs * Le coronavirus pourrait ne jamais disparaître, prévient l'OMS par Blandine Henault PARIS, 14 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse jeudi, les craintes d'une résurgence de la pandémie de coronavirus et les propos prudents du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur la reprise de l'économie ayant douché les espoirs récents d'un redémarrage rapide de l'activité. Les contrats à terme signalent un repli de 1,27% pour le CAC 40 .FCHI , de 1,3% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 1,17% pour le FTSE à Londres .FTSE . La levée progressive depuis le début du mois des mesures de confinement prises pour endiguer la propagation du coronavirus, en permettant aux investisseurs d'espérer un redémarrage rapide de l'économie, avait soutenu les marchés d'actions. Mais la crainte d'une deuxième vague de contaminations, nourrie par la hausse des nouveaux cas dans plusieurs pays, a incité à plus de prudence et le discours, mercredi, de Jerome Powell sur la conjoncture économique a fini de doucher les espoirs des intervenants de marché. Lors d'une intervention publique très attendue à l'occasion d'une téléconférence sur la conjoncture économique, Jerome Powell a estimé que l'économie américaine pourrait connaître une "période prolongée" de croissance faible. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a par ailleurs prévenu mercredi soir que le Covid-19 pourrait devenir endémique et ne jamais disparaître totalement. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent pour l'heure une ouverture en repli de 0,3% à 0,5% après le fort repli de la veille lié aux propos prudents de Jerome Powell. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 2,17% à 23.247,97 points et le S&P 500 .SPX a perdu 1,75%, à 2.820 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,55% à 8.863,17 points. EN ASIE Dans la foulée du repli de Wall Street, la Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 1,74%, s'éloignant d'un plus haut de deux mois touché plus tôt cette semaine. L'ensemble des places asiatiques est orienté dans le rouge: le CSI 300 des grandes capitalisation de Chine continentale .CSI300 abandonne 0,88% et l'indice Kospi .KS11 à Séoul a perdu 0,8%. TAUX Autre signe du retour de la prudence sur les marchés, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR revient à 0,6266% après un pic à 0,728% en début de semaine. En Europe, le taux du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR perd plus de deux points de base dans les premiers échanges, à -0,545%. CHANGES Le dollar conserve les gains acquis la veille face à un panier de devises de référence après le discours de Jerome Powell qui a exclu la possibilité de taux d'intérêt négatifs. La perspective de la mise en place d'une telle politique monétaire, déjà en vigueur au sein de la Banque centrale européenne ou de la Banque du Japon, avait pénalisé le billet vert au cours des séances précédentes. .DXY L'euro retombe vers 1,08 dollar après un pic à 1,0895 la veille. EUR= Le dollar australien recule pour sa part de 0,25% AUD= après la publication d'un nombre record de destructions d'emplois en avril en Australie qui alimente les anticipations d'un soutien monétaire et budgétaire accru. PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent en hausse, soutenus par l'annonce d'une baisse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis mais leur progression reste limitée par les craintes persistantes sur la demande. Le baril de Brent de la mer du Nord LCOc1 avance de 0,75% à 29,41 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 prend plus de 1% à 25,56 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 2,5 millions 3,169 9 mai millions * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19914,78 -352,27 -1,74% -15,82% .N225 Topix .TOPX 1446,55 -28,14 -1,91% -15,96% Hong Kong 23847,46 -332,84 -1,38% -15,40% .HSI Taiwan 10780,88 -157,39 -1,44% -10,14% .TWII Séoul .KS11 1924,96 -15,46 -0,80% -12,41% Singapour 2529,82 -42,19 -1,64% -21,50% .STI Shanghaï 2874,86 -23,19 -0,80% -5,75% .SSEC Sydney 5328,70 -93,20 -1,72% -20,28% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23247,97 -516,81 -2,17% -18,54% .DJI S&P-500 2820,00 -50,12 -1,75% -12,71% .SPX Nasdaq 8863,17 -139,38 -1,55% -1,22% .IXIC Nasdaq 100 9000,08 -112,37 -1,23% +3,06% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1306,30 -25,58 -1,92% -19,56% .FTEU3 Eurostoxx 50 2810,55 -73,65 -2,55% -24,95% .STOXX50E CAC 40 4344,95 -127,55 -2,85% -27,32% .FCHI Dax 30 10542,66 -276,84 -2,56% -20,43% .GDAXI FTSE .FTSE 5904,05 -90,72 -1,51% -21,72% SMI .SSMI 9631,62 -101,91 -1,05% -9,28% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0809 1,0816 -0,06% -3,58% EUR= Dlr/Yen 106,83 107,02 -0,18% -1,86% JPY= Euro/Yen 115,48 115,77 -0,25% -5,31% EURJPY= Dlr/CHF 0,9726 0,9719 +0,07% +0,50% CHF= Euro/CHF 1,0516 1,0517 -0,01% -3,10% EURCHF= Stg/Dlr 1,2198 1,2229 -0,25% -8,00% GBP= Indice $ 100,3180 100,2420 +0,08% +4,31% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5480 -0,0220 Bund 2 ans -0,7530 -0,0150 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0610 -0,0160 +48,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6250 -0,0260 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1570 -0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 25,58 25,29 +0,29 +1,15% -58,21% CLc1 Brent LCOc1 29,45 29,19 +0,26 +0,89% -55,40% (Édité par Patrick Vignal et Marc Angrand)

