POINT MARCHÉS-Repli en vue en Europe face à la montée de la tension USA-Iran

* Le général iranien Soleimani a été tué à Bagdad par des frappes américaines * Téhéran promet une vengeance "terrible" * Les cours du pétrole en hausse de plus de 3%, l'or au plus haut depuis 4 mois * La tension au Moyen-Orient l'emporte sur les records de Wall Street * Inflation allemande, ISM manufacturier et "minutes" de la Fed à l'agenda PARIS, 3 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi après une nouvelle escalade de la tension entre les Etats-Unis et l'Iran qui se traduit par une envolée des cours du pétrole et un repli sur les valeurs refuges comme le yen et l'or. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 28 points, soit plus de 0,4%, à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI 70 points, soit environ 0,5% et le FTSE à Londres .FTSE 32 points soit autour de 0,4%. Trois jours après une manifestation violente visant l'ambassade américaine à Bagdad, le Pentagone a annoncé que le général Qassem Soleimani, à la tête de la force Al Qods, unité d'élite des Gardiens de la révolution iraniens, avait été tué dans une frappe aérienne des Etats-Unis contre son convoi à l'aéroport de la capitale irakienne, sur ordre du président Donald Trump. Le guide suprême de la Révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré qu'une terrible vengeance attendait les "criminels" ayant assassiné Qassem Soleimani, selon des propos rapportés vendredi par la télévision publique iranienne. Ces nouvelles nuisent évidemment à l'appétit pour le risque, qui avait au contraire bénéficié jeudi du nouvel assouplissement de la politique monétaire de la Banque populaire de Chine et les perspectives d'apaisement du conflit commercial entre Washington et Pékin. L'indice MSCI des marchés d'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , qui a touché en tout début de séance son plus haut niveau depuis juin 2018, est passé dans le rouge après les déclarations du Pentagone. "Nous ne sommes qu'au troisième jour de l'année et une grosse dose d'incertitude géopolitique vient d'arriver sur le bureau des investisseurs", résume Jeffrey Halley, analyste senior du courtier OANDA pour l'Asie-Pacifique. "Je vois mal comment l'Iran pourrait ne pas riposter. Je pense en premier lieu aux installations pétrolières et aux tankers." LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Avant les frappes américaines à Bagdad, la Bourse de New York a démarré l'année 2020 sur les chapeaux de roue jeudi, les indices atteignant des sommets inédits grâce aux nouvelles mesures de soutien à la croissance en Chine et au regain d'optimisme sur le commerce sino-américain. L'indice Dow Jones .DJI a avancé de 330,36 points (+1,16%) à 28.868,8 points, le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 27,07 points (+0,84%) à 3.257,85 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 119,59 points (+1,33%)à 9.092,19 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 reste close et rouvrira lundi après quatre séances de fermeture. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai .SSEC et le CSI 300 .CSI300 des principales capitalisations de Chine continentale, qui montaient en début de séance, ont effacé leurs gains après l'annonce de la mort de Qassem Soleimani: le premier est pratiquement inchangé et le second cède 0,17%. A Hong Kong, l'indice Hang Seng .HSI perd 0,32% après avoir pris jusqu'à 1,2% en matinée et atteint un plus haut de six mois. TAUX Le marché des emprunts d'Etat n'a pas encore réagi aux informations sur le bras de fer USA-Iran, les marchés japonais étant fermés. Jeudi sur le marché américain, les rendements des Treasuries ont reculé dans des échanges encore peu nourris. Celui des titres à dix ans a cédé près de trois points de base pour finir la journée tout près de 1,88% US10YT=RR . CHANGES Sur le marché des devises, le yen japonais, valeur refuge habituelle en période de tension, s'apprécie de plus de 0,4% face au dollar JPY= et à l'euro EURJPY= et il a atteint contre le billet vert son plus haut niveau depuis début novembre. La devise américaine est en léger repli face à un panier de devises de référence .DXY et l'euro se traite autour de 1,1165 dollar EUR= après un repli de près de 0,4% jeudi. PÉTROLE Les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis quatre mois face à l'escalade de la tension entre Washington et Téhéran, qui fait craindre des perturbations dans l'approvisionnement mondial en brut. Le Brent gagne 2,99% à 68,23 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,83% à 62,91 dollars CLc1 . Ce dernier est même monté en séance à 63,84 dollars, son plus haut niveau depuis le 1er mai. Les craintes pour l'offre s'ajoutent ainsi aux anticipations de soutien à la demande nourries par le nouvel assouplissement de la politique monétaire chinoise annoncé mercredi. OR Le cours de l'or gagne 0,88% et il a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois à 1 543,66 dollars l'once en réaction à la nouvelle montée aux nouvelles en provenance de Bagdad. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Inflation IPCH (estimation décembre n.d. +0,1% provisoire) -sur un an +1,4% +1,2% DE 08h55 Demandeurs d'emploi décembre +2.000 -16.000 Taux de chômage 5,0% 5,0% EZ 09h00 Masse monétaire M3 (sur un novembre +5,7% +5,6% an) DE 13h00 Inflation IPCH (1ere décembre +0,5% -0,8% estimation) -sur un an +1,4% +1,2% USA 15h00 Indice ISM manufacturier décembre 49,0 48,1 Dépenses de construction novembre +0,3% -0,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % points Nikkei-225 Marché .N225 fermé Topix Marché .TOPX fermé Hong Kong 28458,46 -85,06 -0,30% .HSI Taiwan 12110,43 +9,95 +0,08% .TWII Séoul 2174,99 -0,18 -0,01% .KS11 Singapour 3233,85 -18,15 -0,56% .STI Shanghaï 3084,45 -0,75 -0,02% .SSEC Sydney 6733,50 +42,90 +0,64% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 28868,80 +330,36 +1,16% .DJI S&P-500 3257,85 +27,07 +0,84% .SPX Nasdaq 9092,19 +119,59 +1,33% .IXIC Nasdaq 100 8872,22 +139,15 +1,59% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % points Eurofirst 1638,12 +14,16 +0,87% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3793,24 +48,09 +1,28% 50 .STOXX50E CAC 40 6041,50 +63,44 +1,06% .FCHI Dax 30 13385,93 +136,92 +1,03% .GDAXI FTSE 7604,30 +61,86 +0,82% .FTSE SMI .SSMI Marché fermé CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1165 1,1170 -0,04% -0,40% EUR= Dlr/Yen 108,12 108,57 -0,41% -0,68% JPY= Euro/Yen 120,72 121,28 -0,46% -1,01% EURJPY= Dlr/CHF 0,9705 0,9712 -0,07% +0,28% CHF= Euro/CHF 1,0839 1,0850 -0,10% -0,12% EURCHF= Stg/Dlr 1,3107 1,3144 -0,28% -1,15% GBP= Indice $ 96,8220 96,8460 -0,02% +0,67% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2170 +0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,5940 +0,0160 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0820 +0,0020 +29,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,8771 -0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,5710 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% dollars) t Brut léger 62,91 61,18 +1,73 +2,83% US CLc1 Brent 68,24 66,25 +1,99 +3,00% LCOc1 (Marc Angrand, avec Wayne Cole à Sydney)