POINT MARCHÉS-Repli en vue en Europe avec les "techs" et AstraZeneca (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC 40, clôture de Tokyo, retournement sur les futures US) * Les indices européens attendus en repli de 0,5% à 0,6% * AstraZeneca suspend l'essai clinique de son vaccin contre le COVID-19 * A Wall Street, le Nasdaq a chuté mardi de plus de 4% * Le pétrole encore dans le rouge par Blandine Henault PARIS, 9 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse mercredi dans un contexte de marché rendu nerveux par la nouvelle déroute des valeurs technologiques à Wall Street et l'annonce par AstraZeneca AZN.L de la suspension de l'essai clinique de son vaccin contre le COVID-19 après qu'un des participants a contracté une maladie inexpliquée. En Europe, les contrats à terme signalent une baisse de 0,49% pour le CAC 40 parisien .FCHI à l'ouverture, un repli de 0,49% également pour le Dax à Francfort .GDAXI et une baisse de 0,58% pour le FTSE à Londres .FTSE qui devrait être pénalisé par AstraZeneca. Mardi, les Bourses européennes ont été rattrapées par le mouvement de correction des géants de la tech à Wall Street sur fond d'interrogations sur leur valorisation élevée dans un contexte économique dégradé. Le Nasdaq a chuté mardi soir de plus de 4%. Les tensions autour de Londres et Bruxelles dans les négociations sur leur accord de libre-échange et la chute des cours du brut en raison de craintes sur la demande ont alimenté l'aversion au risque. LES VALEURS A SUIVRE : L'annonce, lundi soir, de la suspension de l'essai clinique concernant le vaccin contre le COVID-19 d'AstraZeneca devrait encore nourrir la prudence des investisseurs. Le groupe pharmaceutique britannique est l'un des plus avancé dans la recherche d'un vaccin et cette annonce devrait animer l'ensemble du secteur pharmaceutique. A WALL STREET Les futures américains sont volatils et laissent entrevoir pour l'instant un nouveau repli pour le Dow Jones .DJI et le S&P .SPX à l'ouverture mercredi et une quasi-stabilité pour le Nasdaq .IXIC . Mardi, la Bourse de New York a clôturé en repli pour la troisième séance consécutive : l'indice Dow Jones a cédé 2,25%, à 27.500,89 points et le S&P-500 a perdu 2,78%, à 3.331,84 points. De son côté, le Nasdaq Composite a lâché 4,11% à 10.847,69 points. Depuis son record en clôture du 2 septembre, à plus de 12.000 points, le Nasdaq, à forte composante technologique, a cédé plus de 10%, entrant en territoire de correction boursière. Au pire moment de la séance, Facebook FB.O , Amazon.com AMZN.O , Apple AAPL.O , Tesla TSLA.O , Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Netflix NFLX.O avaient perdu collectivement plus de 1.000 milliards de dollars de capitalisation par rapport au 2 septembre. Tesla a notamment plongé 21% après l'annonce vendredi qu'il n'intégrerait pas le S&P-500, contrairement à ce qu'anticipaient bon nombre d'investisseurs. EN ASIE Dans la foulée du repli de Wall Street, la Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 1,04% pour toucher un plus bas depuis le 28 août. Les places boursières chinoises sont elles aussi orientées en baisse, le plongeon de Tesla à Wall Street affectant ses fournisseurs chinois et l'ensemble du segment des véhicules "propres". Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale .CSI300 abandonne 1,98%. CHANGES/TAUX L'aversion au risque favorise un retour vers les actifs jugés plus sûrs comme le yen JPY= , qui a touché un plus haut depuis le 1er septembre face au dollar, et les obligations d'Etat américaines. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd plus de deux points de base, à 0,6608%. De son côté, la livre sterling a touché un nouveau plus bas depuis la fin juillet face au dollar GBP= et à l'euro EURGBP= , toujours pénalisée par les tensions entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui menace de ne pas signer d'accord de libre-échange. PÉTROLE Les cours du brut restent orientés à la baisse après avoir chuté de 5% pour le Brent et de 8% pour le WTI la veille sur fond de craintes concernant un rebond des contaminations au coronavirus dans plusieurs pays susceptible de menacer la reprise économique mondiale. Le baril de Brent, tombé sous la barre de 40 dollars pour la première fois depuis fin juin, recule de 0,7% à 39,5 dollars et celui du brut léger américain (WTI), au plus bas depuis la mi-juin, abandonne 0,79% à 36,47 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 9 SEPTEMBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23032,54 -241,59 -1,04% -2,64% .N225 Topix 1605,40 -15,49 -0,96% -6,74% .TOPX Hong Kong 24368,92 -255,42 -1,04% -13,55% .HSI Taiwan 12608,58 -54,98 -0,43% +5,10% .TWII Séoul 2375,81 -26,10 -1,09% +8,11% .KS11 Singapour 2490,34 -14,42 -0,58% -22,73% .STI Shanghaï 3267,92 -48,50 -1,46% +7,14% .SSEC Sydney 5878,60 -129,20 -2,15% -12,05% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27500,89 -632,42 -2,25% -3,64% .DJI S&P-500 3331,84 -95,12 -2,78% +3,13% .SPX Nasdaq 10847,69 -465,44 -4,11% +20,90% .IXIC Nasdaq 100 11068,26 -553,87 -4,77% +26,74% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1410,25 -15,75 -1,10% -13,16% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3267,37 -46,70 -1,41% -12,76% .STOXX50E CAC 40 4973,52 -80,20 -1,59% -16,80% .FCHI Dax 30 12968,33 -131,95 -1,01% -2,12% .GDAXI FTSE .FTSE 5930,30 -7,10 -0,12% -21,37% SMI .SSMI 10250,44 -47,36 -0,46% -3,45% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1763 1,1779 -0,14% +4,93% EUR= Dlr/Yen 105,84 106,01 -0,16% -2,77% JPY= Euro/Yen 124,50 124,83 -0,26% +2,09% EURJPY= Dlr/CHF 0,9184 0,9173 +0,12% -5,10% CHF= Euro/CHF 1,0805 1,0804 +0,01% -0,43% EURCHF= Stg/Dlr 1,2926 1,2987 -0,47% -2,51% GBP= Indice $ 93,5610 93,4450 +0,12% -2,72% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5060 -0,0110 Bund 2 ans -0,7070 -0,0110 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2031 -0,0100 +30,29 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6608 -0,0230 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1408 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 36,49 36,76 -0,27 -0,73% -40,39% US CLc1 Brent 39,54 39,78 -0,24 -0,60% -40,12% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)

