POINT MARCHÉS-Repli en vue en Europe avec la poussée de tension géopolitique (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, nouveau commentaire, ouverture des marchés russes, clôture des marchés chinois, marché obligataire en Europe) * Les actions européennes devraient encore creuser leurs pertes * Les marchés craignent des tensions militaires et des sanctions économiques * Le pétrole et l'or montent * Le yen en hausse, le rouble est tombé au plus bas depuis 18 mois par Marc Angrand PARIS, 22 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en net repli mardi dans le sillage des places asiatiques, après l'annonce par la Russie de la reconnaissance de deux régions séparatistes de l'Ukraine et d'une opération de "maintien de la paix", une brusque montée de la tension qui favorise le repli sur les valeurs refuges et la hausse du pétrole. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 1,12% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 2,24% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 1,16% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 1,85% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Plusieurs grands indices, dont le CAC 40 et le Dax, affichent déjà quatre séances consécutives de baisse et le marché allemand a touché en séance lundi son plus bas niveau depuis près d'un an. Quelques heures à peine après avoir annoncé reconnaître unilatéralement les républiques séparatistes auto-proclamées de Donetsk et de Louhansk, le président russe, Vladimir Poutine, a donné l'ordre à l'armée russe d'y mener une opération de "maintien de la paix", ouvrant ainsi la voie à une possible invasion de l'Ukraine. nL8N2UW64T Cette escalade accélérée de la tension militaire devrait conduire les pays occidentaux à annoncer des sanctions visant Moscou et les dirigeants russes. nL8N2UX0IW "La principale incertitude demeure: seul Poutine sait s'il s'en tiendra là ou si l'envoi de troupes russes au Donbass est un pas de plus vers une invasion de l'Ukraine libre", commente Holger Schmieding, directeur de la recherche économique de la banque Berenberg. Les marchés russes ont chuté dès l'ouverture et l'indice Moex .IMOEX de la Bourse de Moscou recule de 8,25%. Le contexte géopolitique devrait largement dominer la tendance sur les marchés mais les investisseurs surveilleront à 09h00 l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, attendu en hausse avec l'amélioration de la situation sanitaire. LES VALEURS A SUIVRE : nL8N2UW4UW A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 1,36% pour le Dow Jones .DJI , de 1,69% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 2,42% pour le Nasdaq .IXIC après le week-end prolongé du Presidents' Day. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini la journée sur un recul de 1,71%, sa quatrième baisse d'affilée, l'aversion au risque touchant une large majorité des grandes valeurs de la cote japonaise. Les marchés japonais seront fermés mercredi, jour férié dans l'archipel, ce qui a incité les investisseurs à la prudence. Les actions chinoises ne sont pas non plus épargnées par les répercussions de la crise en Ukraine: le SSE Composite .SSEC de Shanghai a cédé 0,96% et le CSI 300 .CS300 1,3%, un repli qui a particulièrement affecté les valeurs liées à la consommation .CSI000912 (-2,61%). À Hong Kong, où le Hang Seng .HSI recule de 2,87%, l'action du groupe minier russe Rusal 0486.HK chute de 18,66%. CHANGES/TAUX L'aversion au risque favorise une nouvelle fois le yen et le franc suisse, les monnaies refuges par excellence pour de nombreux investisseurs. La devise japonaise est monté à 114,50 face au dollar JPY= et 129,37 face à l'euro EURJPY= ; le franc suisse, lui, avait déjà atteint lundi son plus haut niveau depuis un mois face au billet vert CHF= . L'euro cède du terrain au contraire, à 1,1297 dollar EUR= . Le rouble, qui avait déjà chuté de plus de 3% face au dollar lundi, abandonne encore plus de 1%, au plus bas depuis novembre 2020. RUB= Sur le marché des emprunts d'Etat, la recherche de sécurité se traduit par une nette baisse de rendements: celui des bons du Trésor américain à dix ans recule de six points de base à 1,8595%. Son équivalent allemand est stable dans les premiers échanges à 0,205%. PÉTROLE Le marché pétrolier est en nette hausse, un mouvement favorisé par les craintes de perturbations dans l'approvisionnement de l'Europe en hydrocarbures en cas de tensions durables entre la Russie et l'Occident. Le Brent gagne 2,31% à 97,59 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,95% à 94,67 dollars CLc1 . Le Brent a touché son plus haut niveau depuis septembre 2014 à 97,66 dollars. OR Le cours de l'or sur le marché spot XAU= a atteint son plus haut niveau depuis le 1er juin à 1.913,89 dollars l'once, la situation géopolitique favorisant la demande pour le métal jaune, a fortiori dans un contexte d'inflation élevée. PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 22 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice Ifo du climat des février 96,5 95,7 affaires LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26449,6 -461,26 -1,71% -8,13% .N225 1 Topix 1881,08 -29,60 -1,55% -5,58% .TOPX Hong Kong 23484,0 -686,03 -2,84% +0,37% .HSI 4 Taiwan 17969,2 -252,20 -1,38% -1,37% .TWII 9 Séoul 2706,79 -37,01 -1,35% -9,10% .KS11 Singapour 3405,87 -30,49 -0,89% +9,03% .STI Shanghaï 3457,15 -33,47 -0,96% -5,02% .SSEC Sydney 7161,30 -72,30 -1,00% -3,81% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 34079,1 -232,85 -0,68% -6,22% .DJI 8 S&P-500 4348,87 -31,39 -0,72% -8,76% .SPX Nasdaq 13548,0 -168,65 -1,23% -13,40% .IXIC 7 Nasdaq 100 14009,5 -162,19 -1,14% -14,16% .NDX 4 Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1779,59 -23,06 -1,28% -5,85% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3985,71 -88,57 -2,17% -7,27% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6788,34 -141,29 -2,04% -5,10% .FCHI Dax 30 14731,1 -311,39 -2,07% -7,26% .GDAXI 2 FTSE 7484,33 -29,29 -0,39% +1,35% .FTSE SMI 11891,8 -118,21 -0,98% -7,64% .SSMI 8 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1295 1,1310 -0,13% -0,64% EUR= Dlr/Yen 114,65 114,74 -0,08% -0,36% JPY= Euro/Yen 129,50 129,76 -0,20% -0,62% EURJPY= Dlr/CHF 0,9158 0,9156 +0,02% +0,39% CHF= Euro/CHF 1,0346 1,0358 -0,12% -0,22% EURCHF= Stg/Dlr 1,3580 1,3598 -0,13% +0,38% GBP= Indice $ 96,1680 96,0780 +0,09% -0,01% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,2050 +0,0000 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,5170 -0,0580 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,6660 -0,0470 +46,10 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 1,8560 -0,0740 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,4435 -0,0280 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 94,67 91,07 +3,60 +3,95% +54,66% US CLc1 Brent 97,62 95,39 +2,23 +2,34% +47,84% LCOc1 (édité par Matthieu Protard) ((Rédaction de Paris; +33 1 49 49 50 00;)) ((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))