POINT MARCHÉS-Repli en vue, déception pour Sanofi-GSK, la relance US et le Brexit calent (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les grands indices européens attendus dans le rouge * Repli à Tokyo, clôture en ordre dispersé à Wall Street * Les blocages sur la relance aux USA et le Brexit persistent * Le vaccin de Sanofi-GSK prend du retard par Marc Angrand PARIS, 11 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture, les doutes sur le vaccin de Sanofi et GlaxoSmithKline s'ajoutant aux incertitudes sur l'après-Brexit comme sur la relance budgétaire aux Etats-Unis pour décourager la prise de risque sur la dernière séance de la semaine. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,2% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,21% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,18% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,28% pour le Stoxx 600 .STOXX . Ce dernier affiche pour l'instant une baisse de 0,23% sur la semaine et le CAC 40 un repli de 1,1% après quatre semaines consécutives de hausse, grâce principalement aux espoirs placés dans les progrès des vaccins contre le coronavirus, condition sine qua non d'une reprise économique durable. Sur ce chapitre, les dernières nouvelles en date sont mitigées puisque Sanofi SASY.PA et GlaxoSmithKline GSK.L ont annoncé que le développement de leur vaccin prenait du retard , alors qu'un comité d'experts indépendants de la Food and Drug Administration (FDA) américaine a donné jeudi son feu vert à celui de Pfizer-BioNTech . Et surtout, deux autres gros points de blocage aux yeux des marchés persistent: la relance budgétaire aux Etats-Unis d'une part, les négociations commerciales entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne d'autre part. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a ainsi évoqué jeudi soir une "forte possibilité" d'une rupture sans accord avec l'UE. Et à Washington, Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a laissé entendre que les pourparlers sur la relance pourraient se prolonger au-delà de Noël. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York, qui a enchaîné les records ces dernières semaines, a fini jeudi dans le désordre dans l'attente de progrès tangibles vers un nouveau plan de relance budgétaire aux Etats-Unis face à une crise persistante illustrée par la hausse des inscriptions au chômage. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 69,55 points (-0,23%) à 29.999,26, le S&P-500 .SPX a cédé 4,72 points, soit 0,13%, à 3.668,1 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 66,86 points (0,54%) à 12.405,81. Tous ont terminé assez nettement au-dessus de leurs plus bas du jour, atteints dès le début de séance après l'annonce d'une progression plus forte qu'attendu des inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, à 853.000. L'action Airbnb ABNB.O s'est quant à elle envolée pour sa première journée de cotation, donnant à la plate-forme de location de logement de courte durée une valorisation d'environ 100 milliards de dollars dans ce qui constitue la plus importante introduction en Bourse de l'année aux Etats-Unis. Le titre a fini à 144,71 dollars alors que le prix de l'offre de vente (IPO) avait été fixé à 68 dollars. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a terminé en baisse de 0,39%, les incertitudes du moment ayant pesé sur la tendance. Sur la semaine, le Nikkei a perdu 0,37%, son premier repli hebdomadaire après cinq semaines consécutives de hausse. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC a fini sur un recul de 0,77% et le CSI 300 .CSI300 a abandonné 1,03%. Tous deux enregistrent leur plus forte baisse hebdomadaire en cinq semaines (-2,79% pour le SSE Composite) sur fond de tension diplomatique avec les Etats-Unis. Jeudi, la Federal Communications Commission (FCC) américaine a lancé le processus de révocation de la licence de China Telecom. TAUX Les rendements obligataires de référence de la zone euro sont en légère baisse dans les premiers échanges, à -0,609% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR . Sur le marché obligataire américain, la forte demande suscitée par une adjudication de titres à 30 ans a favorisé la baisse des rendements. Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR cédait 3,3 points de base en fin de séance à 0,908%. CHANGES Le dollar recule face à un panier de devises de référence .DXY (-0,19%) et s'achemine vers une quatrième baisse hebdomadaire d'affilée. Mais le fait marquant de la semaine reste la faiblesse de la livre sterling, rattrapée, après cinq semaines de hausse, par les incertitudes sur l'avenir des relations commerciales entre Londres et Bruxelles: la devise britannique reprend certes un peu de terrain face au dollar GBP= mais elle accuse encore un repli de près de 1% par rapport à son niveau de vendredi dernier. L'euro remonte quant à lui autour de 1,2160 dollar EUR= , sur sa lancée de jeudi après les annonces sans grande surprise de la Banque centrale européenne (BCE). PÉTROLE Le marché pétrolier, en baisse en début de séance en Asie, a retrouvé le chemin de la hausse, amplifiant les gains de la veille nourris par les espoirs placés dans les vaccins. Le Brent gagne 0,58% à 50,54 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,75% à 47,13 dollars CLc1 . 