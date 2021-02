POINT MARCHÉS-Repli en vue à Wall St, les rendements montent encore

* Wall Street attendue en léger repli au lendemain d'une séance faste * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,05%, le CAC 40 à Paris 0,08% * Powell rassure les marchés d'actions sur le risque inflationniste * Mais les rendements obligataires restent orientés à la hausse * Le pétrole au plus haut depuis 13 mois par Marc Angrand PARIS, 25 février (Reuters) - Wall Street est attendue en repli jeudi après sa forte hausse de la veille et les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-chemin d'une séance animée par une nouvelle pluie de résultats de sociétés, à laquelle s'ajoutent les dernières déclarations des responsables des grandes banques centrales, la hausse des cours des matières premières et celle continue des rendements obligataires. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse symbolique pour le Dow Jones .DJI mais en recul d'environ 0,3% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et 0,9% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,08% à 5.802,57 points vers 12h00 GMT, au plus haut depuis un an, et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,23% alors qu'à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,28%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E abandonne 0,06% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,09% alors que le Stoxx 600 .STOXX grappille 0,05%. L'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS se dirige quant à lui vers une troisième séance consécutive de hausse, grâce entre autres aux déclarations jugées rassurantes de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, sur les perspectives inflationnistes, qui ont fait gagner plus de 1% à Wall Street mercredi. Isabel Schnabel et Philip Lane, deux membres du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), ont pris le relais en assurant que l'institution surveillait de près l'évolution des taux et qu'elle était déterminée à agir en cas de besoin. A Wall Street, la séance sera animée entre autres par la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au quatrième trimestre et par les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage, attendus à 13h30 GMT. Voir aussi: ENQUÊTE-Records en vue pour les actions européennes en 2021 LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La plus forte hausse sectorielle à mi-séance en Europe est pour le compartiment de l'énergie, qui profite des plus hauts de 13 mois inscrits par les prix du pétrole: son indice Stoxx .SXEP gagne 1,63%, Total TOTF.PA 1,3% et BP BP.L 2,14%. Les banques bénéficient quant à elles à la fois des espoirs de reprise économique et de la remontée des rendements obligataires: le secteur .SX7P s'adjuge 1,32%, Crédit agricole CAGR.PA 1,97%, Deutsche Bank DBKGn.DE 4,22%, ING INGA.AS 1,58%. Dans l'actualité des résultats, Axa AXAF.PA prend 3,96% après avoir dépassé les attentes sur sa trésorerie et sa solvabilité L8N2KV4T0 tandis que Bayer BAYGn.DE (-4,05%) souffre de l'annonce d'une perte nette annuelle de 10 milliards d'euros. La meilleure performance de l'EuroStoxx 50 est pour Nokia NOKIA.HE (+8,29%), qui bénéficie des rumeurs de reprise d'achats massifs d'investisseurs individuels sur des valeurs visées par des vendeurs à découvert, comme GameStop GME.N ou AMC AMC.N à Wall Street. TAUX Les déclarations des responsables de banques centrales, qu'il s'agisse de la Fed ou de la BCE, ne freinent que très momentanément la remontée des rendements obligataires de référence, signe que le thème de la "reflation" est loin d'être abandonné par les investisseurs. Celui des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR prend ainsi plus de six points de base à 1,4544%, au plus haut depuis un an, et son équivalent allemand DE10YT=RR , référence pour la zone euro, affiche une hausse de plus de cinq points à -0,247%, son meilleur niveau depuis 11 mois. Le dix ans français, lui, est repassé en territoire positif pour la première fois depuis juin dernier FR10YT=RR . CHANGES Les signaux accommodants très clairs envoyés par la Fed font reculer le dollar, qui cède 0,43% face à un panier de devises de référence et est tombé à son plus bas niveau depuis début janvier. Le billet vert a même inscrit des plus bas de trois ans face au dollar australien AUD= et au dollar canadien CAD= , qui bénéficient de la hausse des cours des matières premières. L'euro remonte à 1,2226 dollar EUR= (+0,51%), son meilleur niveau depuis le 8 janvier. PÉTROLE Le marché pétrolier réduit ses gains mais reste proche de ses plus hauts de plus de 13 mois, profitant à la fois de la perspective du maintien de taux bas par la Fed et de la forte baisse de la production aux Etats-Unis provoquée par la vague de froid de la semaine dernière. Le Brent gagne 0,24% à 67,20 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,32 % à 63,42 dollars CLc1 . L'un et l'autre ont atteint auparavant leur plus haut niveau depuis le 8 janvier 2020, à 67,70 et 63,79 respectivement. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 FÉVRIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 PIB (2e estimation) T4 +4,2% +4,0%* 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 20 838.000 861.000 février * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 31910,0 -6,00 -0,02% 1YMc1 0 S&P-500 3911,25 -11,25 -0,29% ESc1 Nasdaq-100 13180,2 -121,75 -0,92% NQc1 5 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 31961,8 +424,51 +1,35% +4,43% .DJI 6 S&P-500 3925,43 +44,06 +1,14% +4,51% .SPX Nasdaq 13597,9 +132,77 +0,99% +5,51% .IXIC 7 Nasdaq 100 13302,1 +107,48 +0,81% +3,21% .NDX 9 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1588,27 -1,82 -0,11% +3,37% .FTEU3 Eurostoxx 50 3703,14 -2,85 -0,08% +4,24% .STOXX50E CAC 40 5802,17 +4,19 +0,07% +4,52% .FCHI Dax 30 13936,5 -39,46 -0,28% +1,59% .GDAXI 4 FTSE .FTSE 6673,63 +14,66 +0,22% +3,30% SMI .SSMI 10688,3 -39,34 -0,37% -0,14% 6 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,2227 1,2164 +0,52% +0,11% EUR= Dlr/Yen 106,16 105,86 +0,28% +2,90% JPY= Euro/Yen 129,80 128,79 +0,78% +2,27% EURJPY= Dlr/CHF 0,9059 0,9063 -0,04% +2,35% CHF= Euro/CHF 1,1077 1,1029 +0,44% +2,50% EURCHF= Stg/Dlr 1,4135 1,4139 -0,03% +3,38% GBP= Indice $ 89,7900 90,1760 -0,43% -6,64% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 173,210 -0,8300 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,2460 +0,0560 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6670 +0,0100 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0188 +0,0600 +26,48 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,4578 +0,0690 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1406 +0,0140 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 63,37 63,22 +0,15 +0,24% +3,53% CLc1 Brent LCOc1 67,15 67,04 +0,11 +0,16% +1,70% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)