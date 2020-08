Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Repli des actions et de l'euro, les PMI ont joué sur la tendance Reuters • 21/08/2020 à 18:12









* L'indice Stoxx 600 a perdu 0,15%, le CAC 40 parisien 0,3% * Les PMI "flash" inférieurs aux attentes, contraction dans l'industrie en France * L'euro est repassé sous $1,18 * Les négociations sur l'après-Brexit dans l'impasse, la livre recule par Laetitia Volga PARIS, 21 août (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge vendredi après des signes de ralentissement de l'activité économique dans la zone euro, venus s'ajouter aux doutes récemment apparus sur le rythme de la reprise. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en baisse de 0,3% à 4.896,33 points. Le Footsie britannique .FTSE a perdu 0,19% et le Dax allemand .GDAXI a cédé 0,51%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a abandonné 0,43%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,28% et le Stoxx 600 .STOXX 0,15%. Sur la semaine, le Stoxx a perdu 0,87% et le CAC 40 1,34%. Les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) ont été moins bons que prévu, le rebond économique de la zone euro ayant montré des signes de faiblesses en août. En France, l'activité dans le secteur manufacturier s'est ainsi contractée, le PMI du secteur retombant à 49,0. "Les effets positifs de la réouverture des entreprises s'estompent, confirmant que la reprise ne sera pas en forme de V", a commenté Bert Colijn chez ING. Les places européennes ont toutefois réduit leurs pertes après la publication des PMI "flash" Etats-Unis, qui montre que la croissance de l'activité du secteur privé est remontée à son plus haut niveau depuis début 2019. Les indices de Wall Street, qui avaient ouvert sans tendance claire, sont passés dans le vert après ces cette annonce. A l'heure de la clôture en Europe, l'indice Dow Jones .DJI gagnait 0,23%, le Standard & Poor's 500 .SPX avançait de 0,02% et le Nasdaq Composite .IXIC évoluait à plus haut record à 11.284,945 points (+0,18%). VALEURS Accor ACCP.PA (+4,18%) a fini en tête du CAC 40 profitant toujours des informations du Figaro selon lesquelles le groupe hôtelier a étudié le possibilité d'un rapprochement avec le britannique InterContinental Hotels Group IHG.L . Le secteur des transports et loisirs, malmené depuis le début de la crise sanitaire, a gagné 3,09%. Les opérateurs de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS et Klépierre LOIM.PA , également en première ligne dans le crise, ont pris 2,32% et 1,53%. A la baisse, Adyen ADYEN.AS a perdu 3,70%, plusieurs haut dirigeants de la société néerlandaise de traitement des paiements ayant vendu 15% de leurs participations respectives. CHANGES L'euro est tombé à un creux de plus d'une semaine, à 1,1753 dollar, après les PMI décevants en zone euro et ceux supérieurs aux attentes aux Etats-Unis. EUR= Le billet vert en profite pour reprendre 0,54% face à un panier de devises de référence .DXY . La livre sterling recule nettement face au dollar, affectée par l'absence d'avancée majeure entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur leur future relation à l'issue de la période de transition post-Brexit. La devise britannique perd 0,87% contre le dollar GBP= et 0,17% face à l'euro EURGBP= . Avant les annonces sur le Brexit, la livre évoluait à plus haut d'un mois et demi contre la monnaie unique et se rapprochait d'un pic de huit mois contre le dollar, soutenue par des indicateurs économiques britanniques supérieurs aux attentes. Si les indices PMI pour la zone euro ont déçu, les chiffres britanniques ont montré que le rebond de l'activité du secteur privé s'était accéléré en août; de plus, les ventes au détail ont augmenté de 3,6% en juillet, contre +2,0% attendu, dépassant leur niveau d'avant la pandémie. TAUX Après les PMI américains, le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR s'est brièvement retourné à la hausse pour atteindre 0,655%. Il recule désormais d'un point à 0,6347%. Son équivalent allemand, taux de référence de la zone euro, a fini la journée en petite baisse à -0,51%. DE10YT=RR PÉTROLE Les cours du pétrole perdent plus de 2%, à 43,7 dollars pour le baril de Brent LCOc1 et 41,6 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate WTI) CLc1 . A SUIVRE LUNDI : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1415,37 -4,01 -0,28% -12,84% Eurostoxx 50 3259,75 -14,23 -0,43% -12,96% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4896,33 -14,91 -0,30% -18,10% Dax 30 .GDAXI 12764,80 -65,20 -0,51% -3,65% FTSE .FTSE 6001,89 -11,45 -0,19% -20,43% SMI .SSMI 10218,20 -11,72 -0,11% -3,76% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 27793,49 +53,76 +0,19% -2,61% S&P-500 .SPX 3385,53 +0,02 +0,00% +4,79% Nasdaq .IXIC 11284,51 +19,56 +0,17% +25,77% Nasdaq 100 .NDX 11519,68 +42,63 +0,37% +31,91% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1773 1,1859 -0,73% +5,02% Dlr/Yen JPY= 105,87 105,79 +0,08% -2,75% Euro/Yen EURJPY= 124,65 125,46 -0,65% +2,21% Dlr/CHF CHF= 0,9129 0,9076 +0,58% -5,68% Euro/CHF EURCHF= 1,0748 1,0763 -0,14% -0,96% Stg/Dlr GBP= 1,3094 1,3212 -0,89% -1,24% Indice $ .DXY 93,2920 92,7930 +0,54% -3,00% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1938,15 1942,60 -0,23% +27,76% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 177,15 +0,20 Bund 10 ans -0,51 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,68 +0,00 OAT 10 ans FR10YT=RR -0,20 -0,00 +30,92 Treasury 10 ans 0,63 -0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,14 +0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 41,54 42,82 -1,28 -2,99% -32,14% Brent LCOc1 43,65 44,90 -1,25 -2,78% -33,89% (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

