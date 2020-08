Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Repli des actions en Europe face aux doutes sur la reprise Reuters • 20/08/2020 à 17:59









* L'indice Stoxx 600 a perdu 1,07%, le CAC 40 à Paris 1,33% * Wall Street hésitante, le Nasdaq dans le vert * Des indicateurs US décevants au lendemain des "minutes" de la Fed PARIS, 20 août (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse marquée jeudi, rattrapées par les inquiétudes sur la solidité de la reprise économique après des indicateurs économiques américains décevants et au lendemain de la publication par la Réserve fédérale de "minutes" dont le ton a surpris les investisseurs par sa prudence. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture un repli de 1,33% (-65,99 points) à 4.911,24 points, sa plus mauvaise clôture depuis dix jours. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a perdu 1,55% et à Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 1,14%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a cédé 1,32%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 1,04% et le Stoxx 600 .STOXX 1,07%. La baisse était marquée dès l'ouverture au lendemain de la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, dont les investisseurs ont surtout retenu l'inquiétude exprimée par plusieurs dirigeants de la banque centrale américaine quant à la fragilité de la reprise économique. Et les nouvelles du jour en provenance des Etats-Unis n'ont par la suite fait qu'accentuer la tendance baissière. LES INDICATEURS DU JOUR A 1,106 million la semaine dernière, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis sont reparties à la hausse après deux semaines de baisse alors que le marché anticipait une poursuite du reflux . L'indice d'activité "Philly Fed" a lui aussi déçu en reculant à 17,2 pour le mois d'août après 24,1 en juillet alors que le consensus Reuters le donnait à 21,0. Cette baisse "montre que le niveau sous-jacent d'activité manufacturière est plus faible que lors du rebond initial lié aux réouvertures", explique Oren Klachin, économiste en charge des Etats-Unis chez Oxford Economics. "L'industrie manufacturière est exposée à un risque de reprise faible et irrégulière dans les prochains mois, dans un contexte de demande faible, de perturbations des chaînes d'approvisionnement et d'incertitude élevée." A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait sur une note hésitante, le Dow Jones .DJI cédant près de 0,1% alors que le Standard & Poor's 500 grappillait 0,06%. Le Nasdaq Composite .IXIC se distinguait cependant une nouvelle fois à la hausse (+0,34%), les valeurs technologiques restant bien orientées à l'instar d'Intel INTC.O (+2,09%) et Apple AAPL.O (+1,42%). VALEURS EN EUROPE En Europe, les secteurs cycliques ont sans surprise été les plus durement touchés par le repli quasi général: l'indice Stoxx des matières premières .SXPP a perdu 2,88%, celui des banques .SX7P 2,27% et celui de l'automobile .SXAP 1,89%. A Paris, Renault RENA.PA (-4,98%), ArcelorMittal MT.AS (-3,96%) et Société générale SOGN.PA (-2,40%) figurent parmi les plus fortes baisses du CAC 40. A la hausse, Accor ACCP.PA a gagné 2,59% après un article du Figaro selon lequel le groupe hôtelier a étudié le scénario d'un rapprochement avec le britannique InterContinental Hotels Group IHG.L . Ce dernier a pris 0,85% à Londres. CHANGES Le dollar consolide, face aux autres grandes devises, son rebond marqué de mercredi en réaction au compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. L'indice mesurant les variations de la devise américaine face à un panier de référence .DXY progresse de 0,08% après un gain de 0,67% la veille, l'une de ses meilleures performances quotidiennes des derniers mois. L'euro revient ainsi autour de 1,1850, plus d'un centime sous le pic de 27 mois inscrit mardi à 1,1965. EUR= TAUX Le regain d'aversion au risque s'est traduit par un mouvement de retour sur les emprunts d'Etat, avec à la clé une baisse marquée des rendements de référence: celui du Bund allemand à dix ans a cédé jusqu'à près de trois points de base pour revenir sous -0,5%, au plus bas depuis le 11 août. DE10YT=RR Les achats d'obligations d'Etat de la zone euro pourraient être favorisés par le compte rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui suggère qu'une minorité seulement de ses dirigeants sont favorables à une limitation des achats d'actifs. La tendance est comparable sur le marché américain, où le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR cède plus de 2,5 points à 0,6428%. PÉTROLE Le marché pétrolier n'échappe pas à l'accès de morosité générale, d'autant que selon des informations de Reuters, certains pays producteurs du groupe informel "Opep+" ont trop produit sur la période mai-juillet, ce qui les oblige, en théorie du moins, à réduire leurs pompages en août et en septembre. Le Brent abandonne 1,43% à 44,72 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,12% à 42,45 dollars CLc1 . A SUIVRE VENDREDI: LA dernière séance de la semaine sur les marchés sera animée principalement par les premiers résultats des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) en Europe. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1419,58 -14,96 -1,04% -12,59% .FTEU3 Eurostoxx 50 3273,98 -43,64 -1,32% -12,58% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4911,24 -65,99 -1,33% -17,85% Dax 30 .GDAXI 12830,00 -147,33 -1,14% -3,16% FTSE .FTSE 6013,34 -98,64 -1,61% -20,27% SMI .SSMI 10229,92 -80,09 -0,78% -3,65% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 27687,90 -4,98 -0,02% -2,98% S&P-500 .SPX 3379,49 +4,64 +0,14% +4,60% Nasdaq .IXIC 11209,58 +63,12 +0,57% +24,93% Nasdaq 100 .NDX 11405,78 +87,13 +0,77% +30,60% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1856 1,1836 +0,17% +5,76% Dlr/Yen JPY= 105,85 106,10 -0,24% -2,77% Euro/Yen EURJPY= 125,50 125,60 -0,08% +2,91% Dlr/CHF CHF= 0,9085 0,9150 -0,71% -6,13% Euro/CHF EURCHF= 1,0771 1,0832 -0,56% -0,74% Stg/Dlr GBP= 1,3171 1,3098 +0,56% -0,66% Indice $ .DXY 92,8060 92,8870 -0,09% -3,50% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1948,37 1929,54 +0,98% +28,43% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 176,96 +0,39 FGBLc1 Bund 10 ans -0,50 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,20 +0,00 +29,66 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,64 -0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,14 -0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 42,45 42,93 -0,48 -1,12% -30,65% CLc1 Brent LCOc1 44,74 45,37 -0,63 -1,39% -32,24% (Marc Angrand, édité par Laetitia Volga)

