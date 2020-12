Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Repli attendu en Europe face à la dégradation sanitaire Reuters • 15/12/2020 à 07:42









* Les indices européens attendus en baisse de 0,2% à 0,3% * Les restrictions se multiplient en Europe face au coronavirus * L'Asie dans le rouge, les futures US plus positifs par Blandine Henault PARIS, 15 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi à l'ouverture, la dégradradation de la situation sanitaire qui oblige plusieurs pays européens à réimposer des confinements tempérant les espoirs liés à la mise en oeuvre d'un vaccin contre le coronavirus. Les contrats à terme signalent un repli de 0,23% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , de 0,18% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,38% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en baisse de 0,28% à l'ouverture. Après l'Allemagne, les Pays-Bas ont annoncé lundi l'entrée en vigueur d'un confinement d'au moins cinq semaines encore plus contraignant que celui instauré face à la première vague de l'épidémie de mars à mai, lorsque les commerces étaient autorisés à ouvrir. Au Royaume-Uni, Londres et une partie du sud-est du pays ont basculé en niveau d'alerte "très élevé", le dernier des trois degrés du système d'alerte gouvernemental qui prévoit notamment la fermeture des pubs et des bars et interdit les déplacements hors de la zone ciblée. De son côté, l'Italie envisage de renforcer les restrictions en vigueur au niveau national pendant les fêtes de fin d'année. Aux Etats-Unis, où a débuté lundi la campagne de vaccination, l'épidémie de coronavirus a fait plus de 300.000 morts. Les pays de l'Union européenne sont pour leur part suspendus à la décision de l'Agence européenne des médicaments (EMA) sur le vaccin développé par l'américain Pfizer PFE.N et l'allemand BioNTech 22UAy.DE qui doit intervenir au plus tard le 29 décembre. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains évoluent sur une note stable ou légèrement haussière après la séance mitigée de la veille. Le début de la campagne de vaccination contre le COVID-19 aux Etats-Unis n'a pas suffi à soutenir durablement la tendance alors que les grands indices évoluent à des niveaux record. Le Dow Jones .DJI a cédé 0,62% à 29.861,55 points et le S&P-500 .SPX a perdu 0,44%, à 3.647,49 points. En revanche, le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 0,50% à 12.440,04 points, porté par la hausse de l'action Amazon AMZN.O (+1,3%) et l'envolée de la société de biotechnologie Alexion ALXN.O (+29,2%), après l'annonce de son rachat par AstraZeneca AZN.L . EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 0,17%, la hausse des contaminations au coronavirus dans le pays, qui a obligé le gouvernement japonais à suspendre sa campagne de promotion du tourisme intérieur, ayant érodé l'appétit des investisseurs pour les actifs à risque. Les Bourses chinoises sont aussi pénalisées par les inquiétudes sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus mais résistent grâce à l'annonce d'une hausse de 7% de la production industrielle en novembre. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale gagne 0,3% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC grappille 0,07%. TAUX/CHANGES Les mouvements sont limités sur le marché des changes où les cambistes sont dans l'expectative de l'issue des discussions entre Londres et Bruxelles sur leur relation post-Brexit et des annonces de politique monétaire que fera mercredi la Réserve fédérale. La livre sterling avance de 0,1% à 1,3328 dollar après avoir grimpé jusqu'à 1,3445 la veille. GBP= Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui évolue à 1,2148 dollar. .DXY EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est stable, à 0,8948%. PÉTROLE Les cours du brut sont orientés en baisse, pénalisés par les nouvelles mesures de restriction imposées en Europe face à la dégradation de la situation sanitaire, susceptibles de peser sur la demande en carburant. L'abaissement par l'Opep de sa prévision de demande de pétrole pour 2021 pèse également sur la tendance. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,52% à 50,03 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 0,49% à 46,76 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Inflation IPCH déf. novembre +0,2% +0,2%* - sur un an +0,2% +0,2%* USA 14h15 Production industrielle novembre +0,3% +1,1% * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26687,84 -44,60 -0,17% +12,81% .N225 Topix 1782,05 -8,47 -0,47% +3,53% .TOPX Hong Kong 26247,33 -142,19 -0,54% -6,89% .HSI Taiwan 14068,52 -142,53 -1,00% +17,27% .TWII Séoul 2756,82 -5,38 -0,19% +25,44% .KS11 Singapour 2851,61 -6,53 -0,23% -11,52% .STI Shanghaï 3369,95 +0,83 +0,02% +10,49% .SSEC Sydney 6631,30 -28,90 -0,43% -0,79% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29861,55 -184,82 -0,62% +4,64% .DJI S&P-500 3647,49 -15,97 -0,44% +12,90% .SPX Nasdaq 12440,04 +62,17 +0,50% +38,64% .IXIC Nasdaq 100 12462,21 +86,80 +0,70% +42,70% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1513,23 +4,50 +0,30% -6,82% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3503,96 +18,12 +0,52% -6,44% 50 .STOXX50E CAC 40 5527,84 +20,29 +0,37% -7,53% .FCHI Dax 30 13223,16 +108,86 +0,83% -0,20% .GDAXI FTSE 6531,83 -14,92 -0,23% -13,40% .FTSE SMI .SSMI 10373,03 -18,73 -0,18% -2,30% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2148 1,2143 +0,04% +8,37% EUR= Dlr/Yen 104,07 104,03 +0,04% -4,40% JPY= Euro/Yen 126,44 126,33 +0,09% +3,68% EURJPY= Dlr/CHF 0,8870 0,8863 +0,08% -8,35% CHF= Euro/CHF 1,0777 1,0769 +0,07% -0,69% EURCHF= Stg/Dlr 1,3332 1,3322 +0,08% +0,55% GBP= Indice $ 90,7080 90,7110 -0,00% -5,68% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6190 -0,0010 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7610 +0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3677 +0,0030 +25,13 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8915 +0,0010 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1170 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 46,74 46,99 -0,25 -0,53% -23,64% US CLc1 Brent 49,99 50,29 -0,30 -0,60% -24,29% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.