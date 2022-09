POINT MARCHÉS-Répit pour les actions, rebond de la livre

* Wall Street attendue dans le vert * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,67%, le CAC 40 à Paris 0,72% * La livre regagne un peu de terrain, les rendements obligataires reculent * Mais le rebond a peu de chances de durer PARIS, 27 septembre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les principales Bourses européennes, Londres exceptée, progressent à mi-séance mardi après les lourdes pertes des derniers jours, tandis que la livre sterling reprend un peu de terrain. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais suggèrent un gain de 0,95% à l'ouverture pour le Dow Jones .DJI , de 1,16% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,41% pour le Nasdaq .IXIC . Le S&P 500 a fini lundi à son plus bas niveau de clôture de l'année tandis que le Dow portait son repli depuis le 1er janvier à plus de 20%. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,72% à 5.810,94 points vers 10h40 GMT et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,72% alors qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,1%, pénalisé par le rebond de la livre sterling après sa chute des derniers jours. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,75%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,54% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,67%. Ce dernier a perdu 4,8% sur les trois dernières séances après de nouveaux signes de ralentissement de l'activité économique et la vague de hausses de taux d'intérêt de la semaine dernière. Rares sont cependant les investisseurs qui croient à un rebond durable au vu du contexte économique et des incertitudes monétaires et budgétaires. Goldman Sachs estime ainsi que la phase de "bear market" (marché baissier) en cours n'a pas encore touché son point bas et a donc revu en baisse ses prévisions pour le Stoxx 600, qu'elle voit tomber à 360 points d'ici la fin de l'année, soit plus de 7% en dessous de son niveau actuel. CHANGES Même temporaire, le reflux général de l'aversion au risque se traduit entre autres par un petit recul du dollar après ses récents records: l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de référence .DXY baisse de 0,44%, l'euro remonte à 0,9641 (+0,36%) et surtout, la livre sterling reprend 1,31% à 1,0824 dollar GBP= après son plus bas historique de lundi à 1,0327. nL8N30Y233 Les cambistes attendent à 11h00 GMT l'intervention publique de l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, après la tempête des derniers jours sur le marché des devises. TAUX Les rendements des bons du Trésor américain reculent de plus de cinq points de base après les plus hauts historiques atteints lundi: le dix ans US10YT=RR revient à 3,8233% et le deux ans US2YT=RR à 4,2479%. Le repli est plus marqué pour les rendements britanniques après leur envolée spectaculaire des derniers jours: le dix ans GB10YT=RR retombe de plus de 10 points de base à 4,125% et le deux ans de plus de 20 points à 4,255%. Les rendements de la zone euro, eux, baissent plus modestement après un début de séance en hausse: le dix ans allemand DE10YT=RR revient à 2,089% après un plus haut de 11 ans à 2,16%. Son équivalent italien reste orienté à la hausse, à 4,551% après un pic à 4,663% IT10YT=RR . LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL8N30Y2DU VALEURS EN EUROPE Le rebond boursier en Europe profite notamment aux secteurs cycliques comme le transport et le tourisme .SXTP (+1,77%) et les hautes technologies .SX8P (+1,16%); les matières premières .SXPP (+1,39%) bénéficient en outre du recul du dollar. À Paris, STMicroelectronics STM.PA (+3,36%) et Worldline WLN.PA (+2,66%) figurent dans le peloton de tête du CAC 40. Parmi les autres hausses notables du jour, le spécialiste italien des paiements Nexi NEXII.MI prend 3,78% après avoir dit tabler sur un flux de trésorerie excédentaire d'environ 2,8 milliards d'euros sur 2023-2025, un montant qui pourrait financer des acquisitions ou être distribué aux actionnaires. En baisse, l'indice Stoxx européen de l'immobilier .SX86P (-0,85%) est tombé à son plus bas niveau depuis janvier 2012. PÉTROLE Le marché pétrolier reprend du terrain au lendemain de ses plus bas de neuf mois, profitant du repli du dollar et de la perspective d'une baisse de la production dans le golfe du Mexique avec l'arrivée de l'ouragan Ian. Le Brent gagne 2,14% à 85,86 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,93% à 78,19 dollars CLc1 . Tous deux étaient revenus lundi à leur plus bas niveau depuis début janvier. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernie Var. Var. % r points Dow Jones 29594, +251,0 +0,86% 1YMc1 00 0 S&P-500 3711,7 +41,75 +1,14% ESc1 5 Nasdaq-100 11471, +154,7 +1,37% NQc1 00 5 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Dow Jones 29260, -329,6 -1,11% -19,48 .DJI 81 0 % S&P-500 3655,0 -38,19 -1,03% -23,31 .SPX 4 % Nasdaq 10802, -65,00 -0,60% -30,95 .IXIC 92 % Nasdaq 100 11254, -57,13 -0,51% -31,04 .NDX 11 % MARCHES EUROPEENS Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Eurofirst 1550,8 +10,14 +0,66% -17,95 300 9 % .FTEU3 Eurostoxx 3366,7 +24,14 +0,72% -21,68 50 0 % <.STOXX50E > CAC 40 5810,5 +41,14 +0,71% -18,77 .FCHI 3 % Dax 30 12313, +85,36 +0,70% -22,48 .GDAXI 28 % FTSE 7020,2 -0,68 -0,01% -4,93% .FTSE 7 SMI 10158, +85,48 +0,85% -21,11 .SSMI 10 % Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 0,9634 0,9606 +0,29% -15,25 EUR= % Dlr/Yen 144,28 144,75 -0,32% +25,40 JPY= % Euro/Yen 139,02 139,07 -0,04% +6,68% EURJPY= Dlr/CHF 0,9869 0,9932 -0,63% +8,19% CHF= Euro/CHF 0,9508 0,9543 -0,37% -8,30% EURCHF= Stg/Dlr 1,0815 1,0684 +1,23% -20,08 GBP= % Indice $ 113,57 114,10 -0,47% +18,09 .DXY 10 30 % TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Future 138,64 -0,230 Bund 00 0 FGBLc1 Bund 10 2,0930 +0,002 ans 0 <DE10YT=RR > Bund 2 ans 1,8890 -0,054 DE2YT=RR 0 OAT 10 ans 2,6990 +0,010 +60,60 <FR10YT=RR 0 > Treasury 10 ans 3,8274 -0,053 US10YT=RR 0 Treasury 2 ans 4,2500 -0,060 US2YT=RR 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var. % YTD dollars) ent Brut léger 78,10 76,71 +1,39 +1,81% +27,59 US CLc1 % Brent 85,76 84,06 +1,70 +2,02% +29,88 LCOc1 % (Rédigé par Marc Angrand)