POINT MARCHÉS-Recul en vue en Europe, Trump ravive les doutes sur la relance aux USA

* Recul de plus de 0,5% en vue pour les indices européens * Trump reproche leur mauvaise volonté aux démocrates * Wall Street a fini dans le rouge une séance volatile * Inscriptions au chômage et rafale de résultats à l'agenda par Marc Angrand PARIS, 22 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, dans le sillage de Wall Street et de la plupart des places asiatiques, faute de progrès tangibles dans les discussions sur de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis, alors que la pandémie continue de progresser. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,59% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,5% pour le FTSE 100 à Londres .FTSE et de 0,54% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Quant au CAC 40 .FCHI à Paris, il pourrait abandonner un peu plus de 0,8% selon les premières indications disponibles. Donald Trump a accusé mercredi les responsables du Parti démocrate de faire preuve de mauvaise volonté dans les discussions sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine, ce qui a ravivé les doutes des investisseurs après des déclarations évoquant pourtant des progrès. On ignore pour l'instant si les pourparlers vont se poursuivre et la perspective de voir le Congrès adopter des mesures avant l'élection présidentielle du 3 novembre se fait de plus en plus floue. "Même si les deux parties parvenaient à conclure un accord, au vu du délai serré avant l'élection, il est peu probable qu'il passerait au Sénat sans encombre", estime Anthony Chan, responsable de la stratégie d'investissement Asie d'UBP. La gouverneure de la Réserve fédérale Lael Brainard a pourtant souligné à son tour mercredi la nécessité d'un soutien budgétaire, tandis que la banque centrale évoque dans son dernier "livre beige" une reprise toujours lente et incertaine. Aux Etats-Unis comme en Europe, les perspectives économiques restent assombries par la reprise de l'épidémie de coronavirus: près des deux tiers des Etats américains dépassent désormais le seuil d'alerte de 100 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur une semaine et en Europe, les restrictions visant à freiner la propagation de la maladie continuent de se multiplient, de la Pologne au Portugal. Dans ce contexte, les investisseurs surveilleront avec attention les chiffres des inscriptions au chômage aux Etats-Unis attendus à 12h30 GMT. D'ici-là, le début de séance sera animée par une rafale de résultats et de chiffres d'affaires trimestriel, notamment en France avec au menu, entre autres, Hermès HRMS.PA , Schneider SCHN.PA , Atos ATOS.PA et Thales TCFP.PA . LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent pour l'instant une poursuite du repli à Wall Street, de l'ordre de 0,7%. Mercredi, le Dow Jones .DJI a cédé 97,97 points, soit 0,35%, à 28.210,82, le Standard & Poor's 500 .SPX a perdu 7,56 points (0,22%) à 3.441,9 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 31,8 points (0,28%) à 11.484,69. La séance, volatile au gré des déclarations de responsables politiques sur les pourparlers concernant les mesures de relance, a été marquée entre autres par un bond de 28% de Snap SNAP.N et une baisse de près de 7% de Netflix NFLX.O après leurs résultats trimestriels. EN ASIE A la Bourse de Tokyo l'indice Nikkei .N225 perd 0,68% à moins d'une heure de la clôture, pénalisé par l'incertitude politique aux Etats-Unis et par la hausse du yen, qui pénalise les exportateurs japonais. En Chine, le SSE Composite de Shanghaï cède 0,83% et le CSI 300 des principales capitalisations du pays .CSI300 abandonne 0,82%. CHANGES/TAUX Le dollar regagne du terrain après quatre séances consécutives de baisse, profitant du regain d'incertitude sur la relance aux Etats-Unis. L'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de référence reprend 0,18% .DXY après avoir cédé plus de 1,3% depuis jeudi dernier. L'euro revient ainsi sous 1,1850 dollar EUR= après avoir atteint 1,1880 mercredi, son plus haut niveau depuis la mi-septembre. Sur le marché obligataire, c'est le mouvement de remontée des rendements qui s'interrompt: celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR revient à 0,8126% après un pic de plus de quatre mois à 0,8360% la veille. PÉTROLE Les cours du pétrolier amplifient le repli marqué subi mercredi après l'annonce d'une hausse des stocks d'essence aux Etats-Unis, venue souligner les menaces sur la demande avec la résurgence de la pandémie et la faiblesse de la reprise économique. Le Brent abandonne 0,65% à 41,46 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,8% à 39,71 dollars CLc1 . Ils avaient perdu 3,3% et 4% respectivement la veille. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Indice Insee du climat des octobre 96 96 affaires dans l'industrie USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 860.000 898.000 17/10 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23471,49 -167,97 -0,71% -0,78% .N225 Topix .TOPX 1621,18 -16,42 -1,00% -5,82% Hong Kong 24699,11 -55,31 -0,22% -12,38% .HSI Taiwan 12865,27 -11,98 -0,09% +7,24% .TWII Séoul .KS11 2348,64 -22,22 -0,94% +6,87% Singapour 2519,87 -5,74 -0,23% -21,81% .STI Shanghaï 3297,32 -27,71 -0,83% +8,10% .SSEC Sydney 6173,80 -18,00 -0,29% -7,63% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28210,82 -97,97 -0,35% -1,15% .DJI S&P-500 3435,56 -7,56 -0,22% +6,34% .SPX Nasdaq 11484,69 -31,80 -0,28% +28,00% .IXIC Nasdaq 100 11665,37 -12,47 -0,11% +33,58% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1395,38 -19,20 -1,36% -14,08% .FTEU3 Eurostoxx 50 3180,70 -47,17 -1,46% -15,07% .STOXX50E CAC 40 4853,95 -75,33 -1,53% -18,80% .FCHI Dax 30 12557,64 -179,31 -1,41% -5,22% .GDAXI FTSE .FTSE 5776,50 -112,72 -1,91% -23,41% SMI .SSMI 9989,75 -156,48 -1,54% -5,91% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1844 1,1861 -0,14% +5,66% EUR= Dlr/Yen 104,69 104,56 +0,12% -3,83% JPY= Euro/Yen 124,00 124,02 -0,02% +1,68% EURJPY= Dlr/CHF 0,9060 0,9053 +0,08% -6,39% CHF= Euro/CHF 1,0737 1,0737 +0,00% -1,06% EURCHF= Stg/Dlr 1,3134 1,3144 -0,08% -0,94% GBP= Indice $ 92,7760 92,6110 +0,18% -3,53% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5840 +0,0030 Bund 2 ans -0,7700 +0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3111 +0,0000 +27,29 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8159 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1493 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 39,72 40,03 -0,31 -0,77% -35,11% CLc1 Brent LCOc1 41,46 41,73 -0,27 -0,65% -37,21% (édité par Patrick Vignal)

