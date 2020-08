Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Records à Wall Street, portée par les espoirs de vaccin Reuters • 24/08/2020 à 22:28









* Le Dow Jones gagne 1,35%, le S&P-500 1,00% et le Nasdaq 0,60% * Record de clôture pour le Nasdaq et le S&P 500 * Optimisme sur le développement d'un vaccin PARIS, 24 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi avec une nouvelle fois des records pour le S&P-500 et le Nasdaq, soutenus par les espoirs de découverte d'un vaccin contre le COVID-19. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,35% à 28.308,46 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 34,12 points, soit 1,00%, à 3.431,28, un record en clôture. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 67,92 points (+0,60%) à 11.379,72 points, là aussi un plus haut en clôture après être monté jusqu'à 11.462,05 en séance. Les investisseurs ont salué l'annonce du feu vert d'urgence de la Food and Drug Administration (FDA) américaine à un traitement du COVID-19 à base de plasma sanguin, malgré la prudence affichée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), pour qui les preuves de l'efficacité de ce traitement restent de "faible qualité". Les investisseurs ont aussi relevé les informations selon lesquelles l'administration Trump envisage une procédure accélérée d'homologation pour un candidat vaccin développé par AstraZeneca AZN.L et l'Université d'Oxford. "Tout le monde est concentré sur la même chose: l'éradication du virus, que ce soit par un traitement ou de préférence par un vaccin. C'est la clé pour débloquer l'économie; les mesures de soutien et les liquidités sont là. Nous devons juste permettre aux gens de retrouver une vie normale et l'économie mondiale pourra prendre son essor", a déclaré Thomas Hayes, économiste chez Great Hill Capital. Aux valeurs, Apple AAPL.O (+1,20%), qui doit diviser la valeur nominale de son action par quatre après la clôture de vendredi, a fini la séance au-dessus de 500 dollars par action pour la première fois de son histoire. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE : (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

