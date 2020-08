Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Record en clôture pour le Nasdaq malgré des statistiques décevantes Reuters • 20/08/2020 à 22:42









* Le Dow Jones a avancé de 0,17% et le S&P-500 de 0,32% * Le Nasdaq a pris 1,06%, à un plus haut record * Les valeurs technologiques portent la tendance * Hausse des inscriptions au chômage, à plus d'un million par Gertrude Chavez-Dreyfuss PARIS, 20 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini dans le vert jeudi, avec un record en clôture pour le Nasdaq, la hausse des valeurs du secteur technologique l'emportant sur des indicateurs décevants, venus confirmer la vision prudente de la Réserve fédérale sur la reprise économique. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 46,85 points à 27.739,73. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 10,66 points, soit 0,32%, à 3.385,51. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 118,49 points (+1,06%) à 11.264,95 points, un plut haut historique en clôture. Les gains d'Apple AAPL.O (+2,22%), d'Amazon AMZN.O (+1,13%) et de Microsoft MSFT.O (+2,32) ont porté les trois principaux indices new-yorkais. Intel INTC.O a pris 1,74%, parmi les plus hausse du Dow, après le lancement d'un plan de rachats d'actions de 10 milliards de dollars. Wall Street avait pourtant ouvert en baisse après l'annonce d'une remontée inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage, à 1,106 million contre 971.000 (révisé) la semaine précédente alors que les économistes attendaient en moyenne une baisse à 925.000. "C'est un peu déconcertant de franchir la barre du million de demandes d'allocations chômage mais cela indique simplement que ce ne sera pas une reprise en ligne droite", a déclaré Sam Stovall chez CFRA Research. Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont dégradées plus nettement qu'attendu en août, son indice reculant à 17,2 conte 24,1 en juillet et 21,0 attendu. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE : (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

