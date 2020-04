Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Rebond terminé en Europe, la peur du coronavirus fait son retour Reuters • 08/04/2020 à 10:04









* Les indices européens repartent à la baisse * Les inquiétudes sur la propagation du Covid-19 reviennent * Pas d'accord à l'Eurogroupe sur un soutien coordonné * Les "minutes" de la Fed à l'agenda PARIS, 8 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont reparties à la baisse mercredi après deux séances de rebond sur fond de regain d'inquiétudes face à la propagation du coronavirus. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI perd 1,2% à 4.385,01 points vers 08h55 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI perd 0,29% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 0,94%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 0,99%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,89% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,62%. Le vent d'optimisme qui avait permis au CAC 40 et au Stoxx 600 de reprendre respectivement 6,8% et 5,7% en deux séances n'a pas résisté aux dernières indications sur la situation sanitaire. Le nombre de cas recensés de contamination au coronavirus aux Etats-Unis a approché le seuil des 400.000 et le nombre de décès a dépassé les 12.700 avec plus de 1.800 morts supplémentaires signalés mardi dans le pays, un record sur une seule journée. En Chine continentale, les nouveaux cas de contamination ont quasiment doublé en 24 heures, ont indiqué mercredi les autorités sanitaires. Le bilan s'est également alourdi également en France et en Allemagne. Dans ces conditions, les marchés restent préoccupés par l'impact économique de la pandémie, qui dépendra étroitement de son ampleur et de sa durée. Si aucun indicateur n'est prévu à l'agenda ce mercredi, les investisseurs suivront la publication à 18h00 GMT du compte-rendu de la réunion de mi-mars de la Réserve fédérale (Fed), qui a ramené la fourchette d'objectif de ses taux à 0%-0,25%. "Ce document ne donne en général que peu d'informations nouvelles mais étant donnée la rapide évolution de la situation, celui-ci pourrait permettre d'anticiper les prochains mouvements de la Fed mais également de préciser ses perspectives concernant l'économie américaine", commente Vincent Boy, analyste marché chez IG France. Alors que la réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe suscitait beaucoup d'espoir, aucun accord n'a été trouvé sur les mesures à prendre pour faire face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus, a annoncé le ministre français de l'Economie et des Finances. Les discussions reprendront jeudi. VALEURS EN EUROPE Pratiquement tous les indices sectoriels européens sont dans le rouge, avec un repli particulièrement marqué (-2,1%) pour le compartiment de l'énergie .SXEP pénalisé par la baisse des cours du brut, qui ont plongé mardi sur fond de doutes sur un accord global sur une réduction de la production. Le secteur de l'assurance .SXIP (-1,8%) souffre également, plombé par Aviva AV.L , qui perd 9%, la plus forte baisse du Stoxx 600, après avoir annoncé qu'il renonçait à verser le solde de son dividende 2019 et allait revoir ses dépenses à la baisse. Autre secteur à la peine, celui des banques, qui renoncent l'une après l'autre à verser un dividende. Son indice Stoxx .SXEP perd 1,9%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en légère baisse mardi à l'issue d'une séance en dents de scie, loin du spectaculaire rebond de la veille, la baisse des cours du pétrole ayant plombé la fin de séance et effacé les gains enregistrés par l'espoir d'un ralentissement de l'épidémie de coronavirus. .NFR Le Dow Jones .DJI a cédé 0,12%, le S&P-500 .SPX a perdu 0,16% et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,33%. Les contrats à terme sur les indices américains indiquent pour l'instant une ouverture en hausse modérée. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a perdu plus de 2% après l'annonce mardi par le gouvernement d'un plan de soutien à l'activité de 108.000 milliards de yens (914 milliards d'euros), soit environ 20% de la production annuelle de richesse de la troisième économie mondiale. Selon Hiroshi Masushima, analyste chez Monex Securities, le marché salue également l'instauration de l'état d'urgence dans les zones les plus densément peuplées du Japon afin de contrer la propagation du coronavirus. Les actions chinoises ont également reculé face à l'augmentation des nouvelles contaminations dans le pays : l'indice SSE composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a perdu 0,2%. TAUX/CHANGES Face au regain d'aversion pour le risque, le rendement des Treasuries à dix ans recule, autour de 0,72%. Dans les premiers échanges, son équivalent allemand perd deux points de base à -0,34%. Le dollar repart à la hausse, retrouvant son statut de valeur refuge face aux incertitudes sur l'évolution de la pandémie. L'indice mesurant son évolution face à un panier de devises internationales prend 0,4%. .DXY L'euro recule sous 1,09 dollar, après avoir gagné 0,9% mardi. EUR= PÉTROLE Les cours pétroliers repartent en hausse après avoir terminé mardi en nette baisse face aux doutes quant à la conclusion d'un accord sur une réduction de la production par les principaux acteurs du marché. Le Brent gagne 1,84% à 32,46 dollars le baril LCOc1 après avoir perdu 3,6% la veille. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend environ 4,5% à 24,7 dollars CLc1 après avoir chuté de 9,4% mardi. AUCUN INDICATEUR MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1269,81 -15,17 -1,18% -21,81% .FTEU3 Eurostoxx 50 2821,62 -36,05 -1,26% -24,66% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4374,80 -63,47 -1,43% -26,82% Dax 30 .GDAXI 10294,18 -62,52 -0,60% -22,30% FTSE .FTSE 5636,49 -67,96 -1,19% -25,27% SMI .SSMI 9380,88 -133,72 -1,41% -11,64% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 19353,24 +403,06 +2,13% -18,19% .N225 Topix .TOPX 1425,47 +22,26 +1,59% -17,19% Hong Kong 23917,49 -335,80 -1,38% -15,16% .HSI Taiwan .TWII 10137,47 +141,08 +1,41% -15,50% Séoul .KS11 1807,14 -16,46 -0,90% -17,77% Singapour 2526,99 -44,90 -1,75% -21,59% .STI Shanghaï 2815,37 -5,39 -0,19% -7,70% .SSEC Sydney .AXJO 5206,90 -45,40 -0,86% -22,10% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 22653,86 -26,13 -0,12% -20,62% .DJI S&P-500 .SPX 2659,41 -4,27 -0,16% -17,69% Nasdaq .IXIC 7887,26 -25,98 -0,33% -12,10% Nasdaq 100 8049,31 -32,36 -0,40% -7,83% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0851 1,0889 -0,35% -3,20% Dlr/Yen JPY= 108,86 108,70 +0,15% +0,00% Euro/Yen 118,11 118,44 -0,28% -3,15% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9724 0,9692 +0,33% +0,48% Euro/CHF 1,0551 1,0560 -0,09% -2,77% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2296 1,2337 -0,33% -7,26% Indice $ .DXY 100,2790 99,9000 +0,38% +4,27% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1650,34 1648,47 +0,11% +8,79% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,80 +0,31 FGBLc1 Bund 10 ans -0,34 -0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,62 -0,02 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,16 -0,01 +49,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,72 -0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,27 -0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 24,81 23,63 +1,18 +4,99% -59,47% CLc1 Brent LCOc1 32,52 31,87 +0,65 +2,04% -50,75% (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.