POINT MARCHÉS-Rebond spectaculaire des actions, les marchés jouent la relance

* L'indice Stoxx 600 a gagné 8,4%, le CAC 40 à Paris 8,39% * Wall Street prenait plus de 8% à mi-séance * Accord en vue au Congrès US sur un plan de relance à $2.000 mds * Le dollar cède du terrain, les rendements obligataires remontent par Marc Angrand PARIS, 24 mars (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en forte hausse mardi, la perspective de voir le Congrès américain et la Maison blanche s'accorder enfin sur un plan de relance massif ayant redonné le goût du risque aux investisseurs malgré la multiplication des mesures de confinement et des indicateurs économiques préoccupants. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture un bond de 8,39% (328,39 points) à 4.242,70 points, sa meilleure performance sur une séance depuis le 10 mai 2010, jour de la présentation d'un vaste plan d'aide à l'économie européenne. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 7,48% et à Francfort, le Dax .GDAXI a progressé de 10,98%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 9,24%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 7,48% et le Stoxx 600 .STOXX 8,4%, du jamais vu depuis novembre 2008. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street affichait elle aussi une hausse spectaculaire, le Dow Jones .DJI s'adjugeant 9,19%, le Standard & Poor's 500 8,05% et le Nasdaq Composite .IXIC 7,61%. Le Sénat des Etats-Unis semble sur le point de voter un plan de soutien à l'économie américaine de 2.000 milliards de dollars (1.842 milliards d'euros) face à la pandémie de coronavirus, les négociateurs républicains et démocrates ayant fait état de progrès significatifs dans leurs discussions. Un tel plan répondrait aux attentes des investisseurs que les multiples mesures monétaires annoncées depuis deux semaines par les banques centrales n'ont pas suffi à satisfaire. Et il atténuerait un peu l'impact des chiffres historiquement bas des indices PMI "flash" au Japon, en Europe et aux Etats-Unis, qui renforcent le scénario d'un choc économique brutal provoqué par la pandémie de coronavirus. VALEURS Tous les grands secteurs de la cote européenne ont profité du regain d'appétit pour les actifs à risque, plusieurs d'entre eux affichant sur la journée une hausse à deux chiffres: l'indice Stoxx de l'assurance .SXIP a gagné 15,07%, celui du pétrole et du gaz .SXEP 15,78%, celui des matières premières .SXPP 15,87%. En tête du CAC 40 parisien, Axa AXAF.PA a repris 17,56%, Safran SAF.PA 20,93%, ArcelorMittal MT.AS 18,56%. A Francfort, Daimler DAIGn.DE a bondi de 27,28% et à Londres, Royal Dutch Shell RDSa.L a rebondi de 20,38% après une chute de près de 50% depuis la mi-février. CHANGES L'optimisme sur l'adoption du plan de relance américain au lendemain de l'annonce par la Réserve fédérale de nouvelles mesures exceptionnelles incluant des achats potentiellement illimités d'obligations sur les marchés favorise la baisse du dollar: l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de référence .DXY recule de 0,52% après avoir pris 8% sur les dix séances précédentes. L'euro en a profité pour remonter au-dessus de 1,08 dollar EUR= et la livre sterling pour reprendre près de 2% contre le billet vert GBP= , s'éloignant de ses récents plus bas historiques. TAUX Les marchés obligataires privilégient eux aussi les bonnes nouvelles en provenance de Washington sur les mauvais chiffres des enquêtes PMI, ce qui se traduit par une remontée des rendements de référence: celui du Bund allemand a repris six points de base à -0,321%, celui de l'OAT française de même échéance FR10YT=RR près de neuf points à 0,189%. Sur le marché américain, les Treasuries à dix ans affichent un rendement de 0,8882%, en hausse de plus de 12 points de base. PÉTROLE Le baril réduit sa progression mais reste orienté à la hausse, l'optimisme nourri par la relance monétaire et budgétaire étant tempéré par la réalité de la chute de la demande. Le Brent gagne 1,18% à 27,35 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,77% à 23,54 dollars CLc1 . Tous deux avaient auparavant pris en séance jusqu'à plus de 5%. Les chiffres de l'American Petroleum Institute (API) attendus en fin de journée devraient montrer une nouvelle hausse des stocks de brut aux Etats-Unis, un élément défavorable à la remontée des cours. AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL A 7 JOURS : La séance de mercredi sera animée par la publication de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. VOIR AUSSI: * 3 QUESTIONS À-Le rebond des marchés pourrait être durable-Mirabaud * ANALYSE-Le coronavirus plonge la politique monétaire dans une nouvelle ère LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1186,38 +82,56 +7,48% -26,95% .FTEU3 Eurostoxx 50 2715,11 +229,57 +9,24% -27,50% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4242,70 +328,39 +8,39% -29,03% Dax 30 .GDAXI 9700,57 +959,42 +10,98% -26,78% FTSE .FTSE 5367,45 +373,56 +7,48% -28,84% SMI .SSMI 8733,32 +572,53 +7,02% -17,74% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 20340,52 +1748,59 +9,41% -28,73% S&P-500 .SPX 2421,62 +184,22 +8,23% -25,05% Nasdaq .IXIC 7387,89 +527,21 +7,68% -17,66% Nasdaq 100 .NDX 7528,37 +521,46 +7,44% -13,79% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0792 1,0721 +0,66% -3,73% Dlr/Yen JPY= 111,52 111,20 +0,29% +2,44% Euro/Yen EURJPY= 120,37 119,30 +0,90% -1,30% Dlr/CHF CHF= 0,9809 0,9845 -0,37% +1,35% Euro/CHF EURCHF= 1,0588 1,0560 +0,27% -2,43% Stg/Dlr GBP= 1,1767 1,1548 +1,90% -11,25% Indice $ .DXY 101,9510 102,4870 -0,52% +6,01% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1620,09 1553,06 +4,32% +6,79% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,29 -0,83 FGBLc1 Bund 10 ans -0,32 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,62 +0,02 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,18 -0,01 +50,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,88 +0,12 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,41 +0,11 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 23,58 23,36 +0,22 +0,94% -61,48% CLc1 Brent LCOc1 27,39 27,03 +0,36 +1,33% -58,52% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

