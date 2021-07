POINT MARCHÉS-Rebond en vue pour les actions, les rendements remontent (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse d'environ 0,5% * Le rendement à dix ans américain repart à la hausse * Mais Tokyo baisse et les devises refuges restent soutenues par Marc Angrand PARIS, 9 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture vendredi et devraient donc effacer une partie des lourdes pertes subies la veille en réaction aux dernières nouvelles sur la propagation du variant Delta du coronavirus et au regain d'inquiétude pour la reprise économique, deux facteurs qui ont détourné les investisseurs des actions. Cette amorce de rebond pourrait être favorisée par la remontée des rendements obligataires après la forte baisse des derniers jours et par le fait que les indices américains ont clôturé jeudi au-dessus de leurs plus bas du jour. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,5% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,51% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,44% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,59% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . L'EuroStoxx 50 a perdu 2,13% jeudi, sa plus forte baisse sur une séance depuis janvier, et le CAC 40 a reculé de 2,0% pour revenir à son niveau du 27 mai. L'un et l'autre accusent pour l'instant un repli d'environ 2,3% depuis le début de la semaine, leur pire performance hebdomadaire depuis plus de cinq mois. La semaine aura en effet été marquée par la capitulation apparente des tenants du "reflation trade", le scénario de remontée de l'inflation à la faveur de la reprise économique qui favorisait la remontée des rendements obligataires sans compromettre celle des actions. Un retournement déclenché par une série d'indicateurs américains inférieurs aux attentes et amplifié par le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. "Le vent est en train de tourner sur les marchés, c'est certain", les inquiétudes liées à la croissance remplaçant celles suscitées par l'inflation, écrit Rodrigo Catril, stratège de National Australia Bank, dans une note aux clients de la banque. L'agenda de ce vendredi est mince du point de vue des marchés mais inclut le compte rendu de la réunion de juin de la Banque centrale européenne (BCE), retardé de 24 heures par la présentation de la nouvelle stratégie de l'institution et qui sera publié à 11h30 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, au lendemain des records atteints par le S&P-500 et le Nasdaq, sur fond d'incertitudes entourant le rythme du rebond de l'économie américaine après l'annonce d'une augmentation inattendue des inscriptions au chômage. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,75%, ou 259,86 points, à 34.421,93, le S&P-500 .SPX a perdu 37,31 points, soit 0,86%, à 4.320,82 après avoir abandonné jusqu'à 1,58%, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 105,28 points (-0,72%) à 14.559,79. Le secteur des transports .DJT , sensible à la conjoncture économique, a chuté de 3,3%, sa plus forte baisse sur une séance depuis octobre, et celui de la finance .SPSY a abandonné 1,96% sur fond de recul des rendements obligataires et à quelques jours du début des publications de résultats. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini la journée sur une baisse de 0,63% après être passé sous 28.000 points pour la première fois depuis le 21 juin et accuse sur la semaine un repli de 2,93%, le plus marqué depuis mi-mai. Au-delà du repli de Wall Street, le marché japonais a accusé le coup du retour de l'état d'urgence sanitaire et de la décision d'interdire les spectateurs lors des épreuves des Jeux olympiques. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC , longtemps orienté à la baisse, grappille désormais 0,11% et le CSI 300 0,14% après la publication des chiffres mensuels de l'inflation, en baisse mais toujours élevés (+8,8% sur un an pour les prix à la production). TAUX/CHANGES Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR , à 1,341%, regagne plus de cinq points de base dans les échanges en Asie après en avoir perdu jusqu'à près de huit au plus bas jeudi pour tomber sous 1,25%, un creux de près de cinq mois. En Europe, celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR reprend près de 1,5 point à -0,299% dans les premiers échanges. Du côté des devises, l'"indice dollar" .DXY , qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, est pratiquement inchangé (+0,08%). Mais cette stabilité cache des variations plus marquées: le yen JPY= et le franc suisse CHF= restent soutenus par leur statut de valeur refuge tandis que l'euro EUR= recule à 1,1826 dollar (-0,14%) et que les dollars australien et néo-zélandais, plus sensibles aux fluctuations de la croissance mondiale, continuent de se déprécier. PÉTROLE Le marché pétrolier reprend un peu de terrain après l'annonce d'une forte diminution des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière (-6,9 millions de barils) mais il se dirige vers un repli hebdomadaire de l'ordre de 3% faute d'accord entre pays de l'Opep+. Le Brent gagne 0,26% à 74,31 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,38% à 73,22 dollars CLc1 . AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 9 JUILLET LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 27940,42 -177,61 -0,63% +1,81% .N225 Topix 1912,38 -7,94 -0,41% +5,97% .TOPX Hong Kong 27430,59 +277,46 +1,02% +0,73% .HSI Taiwan 17661,48 -204,61 -1,15% +19,88% .TWII Séoul 3217,95 -34,73 -1,07% +11,99% .KS11 Singapour 3125,08 +17,49 +0,56% +9,89% .STI Shanghaï 3528,30 +2,80 +0,08% +1,59% .SSEC Sydney 7273,30 -68,10 -0,93% +10,42% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 34421,93 -259,86 -0,75% +12,47% .DJI S&P-500 4320,82 -37,31 -0,86% +15,04% .SPX Nasdaq 14559,79 -105,28 -0,72% +12,97% .IXIC Nasdaq 100 14722,14 -88,40 -0,60% +14,23% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1743,07 -29,45 -1,66% +13,44% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3991,66 -86,87 -2,13% +12,36% 50 .STOXX50E CAC 40 6396,73 -130,99 -2,01% +15,23% .FCHI Dax 30 15420,64 -272,07 -1,73% +12,41% .GDAXI FTSE 7030,66 -120,36 -1,68% +8,82% .FTSE SMI .SSMI 11924,66 -160,85 -1,33% +11,41% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1824 1,1842 -0,15% -3,19% EUR= Dlr/Yen 110,11 109,79 +0,29% +6,73% JPY= Euro/Yen 130,21 130,01 +0,15% +2,59% EURJPY= Dlr/CHF 0,9171 0,9155 +0,17% +3,62% CHF= Euro/CHF 1,0848 1,0837 +0,10% +0,38% EURCHF= Stg/Dlr 1,3760 1,3785 -0,18% +0,64% GBP= Indice $ 92,4980 92,4170 +0,09% -3,82% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3000 +0,0130 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6790 +0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0500 +0,0140 +35,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,3394 +0,0510 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2066 +0,0150 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 73,21 72,94 +0,27 +0,37% +19,60% US CLc1 Brent 74,31 74,12 +0,19 +0,26% +12,54% LCOc1 (Avec la contribution de Kevin Buckland à Tokyo)