POINT MARCHÉS-Rebond en vue pour les actions avant une semaine chargée (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les principaux indices européens attendus en hausse * Tokyo a fini sur une progression de 1,07% * Le PIB en zone euro et l'inflation allemande à l'agenda * BCE, BoE, emploi US et résultats attendus cette semaine par Laetitia Volga PARIS, 31 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture dans le sillage du rebond de Wall Street en fin de semaine alors que les préoccupations liées à la politique monétaire américaine devraient temporairement être mises de côté à l'entame d'une semaine riche en indicateurs, en réunions de banques centrales et en résultats d'entreprises. Les contrats à terme signalent un gain de 0,93% pour le CAC 40 parisien .FCHI à l'ouverture, de 1,1% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,65% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 1,27% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Ce dernier a cédé 2,19% la semaine dernière et le CAC 40 1,45%, leur pire performance hebdomadaire depuis novembre en raison essentiellement des craintes d'une accélération du cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et des tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie. Le marché monétaire évalue à plus de 90% la probabilité d'au moins quatre hausses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année et à 67% la probabilité qu'il y en ait au moins cinq. Cette semaine, les réunions de politique monétaire de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre (jeudi) retiendront l'attention du marché, ainsi que plusieurs indicateurs économiques parmi lesquels l'inflation en zone euro (mercredi) et le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis (vendredi). En attendant, les investisseurs prendront connaissance à 10h00 GMT de l'estimation préliminaire du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au quatrième trimestre et à 13h00 GMT des premiers chiffres de l'inflation en Allemagne en janvier. LES VALEURS A SUIVRE : nL8N2U861M A WALL STREET Les trois indices de la Bourse de New York ont fini en net rebond vendredi au terme d'une semaine agitée par la perspective du début de remontée des taux de la Fed et par des résultats d'entreprises mitigés. .NFR Le Dow Jones .DJI a gagné 1,65% à 34.725,47 points, le S&P-500 .SPX a pris 2,43% à 4.431,85 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 3,13% à 13.770,57 points. Ce rebond a permis au S&P-500 et au Dow d'afficher une performance hebdomadaire positive avec un gain de 0,77% et 1,34% respectivement, tandis que le Nasdaq a fini quasiment stable sur la semaine (+0,01%). Apple AAPL.O s'est octroyé 6,98% après avoir dégagé un chiffre d'affaires record sur les trois derniers mois de l'année. Le géant américain a signé une des plus fortes progressions du Dow Jones, derrière Visa V.N (+10,6%), qui a fait état d'un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes. Les contrats à terme indiquent pour le moment une séance sans grand changement. EN ASIE A Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a terminé en hausse de 1,07% alors que les grandes valeurs du compartiment technologique ont tiré la cote après le rebond de Wall Street. Les marchés de Chine continentale, de Taiwan et de Corée du Sud sont fermés en raison du nouvel an lunaire. A la Bourse de Hong Kong, qui a fermée après une demi-séance, l'indice Hang Seng .HSI a avancé de 1,07%. CHANGES Le dollar cède du terrain (-0,18%) face à un panier de devises de référence .DXY après avoir atteint son plus haut niveau depuis juillet 2020 lors de la séance précédente face à la posture plus restrictive de la Fed. Depuis le début du mois, l'"indice dollar" gagne près de 1,18%. L'euro remonte à 1,1161 dollar contre un creux à 1,1119 vendredi, son plus bas niveau depuis juin 2020. EUR= TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR avance très légèrement, à 1,7892%. Dans les premiers échanges en Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend environ deux points de base, à -0,026%. En Italie, le rendement des emprunts d'Etat de même échéance IT10YT=RR abandonne plus de six points de base pour atteindre 1,284%, au plus bas en deux semaines, après la réélection de Sergio Mattarella samedi à la présidence de la République. nL8N2U9085 "La réélection de Mattarella, avec Mario Draghi comme président du Conseil, devrait en principe garantir au mieux la continuité à court terme des actions du gouvernement (...) Selon nous, le risque d'une crise gouvernementale est faible", ont déclaré les analystes d'ING dans une note. PÉTROLE Les cours du pétrole gagnent plus de 1% pour se rapprocher des plus hauts de sept ans atteints vendredi en raison des préoccupations concernant l'offre et les tensions géopolitiques en Ukraine et au Moyen-Orient. Le baril de Brent LCOc1 avance de 1,33% à 91,23 dollars et celui de brut léger américain CLc1 de 1,21% à 87,87 dollars. Ils s'acheminent vers leur plus forte progression mensuelle en près d'un an en prenant pour le moment environ 17% sur l'ensemble du mois de janvier. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 31 JANVIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 PIB (1re estimation) T4 +0,3% +2,2% - sur un an +4,7% +3,9% DE 13h00 Inflation IPCH (1ère janvier -0,4% +0,3% estimation) - sur un an +4,7% +5,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 27001,98 +284,64 +1,07% -6,22% .N225 Topix .TOPX 1895,93 +19,04 +1,01% -4,84% Hong Kong 23802,26 +252,18 +1,07% +1,73% .HSI Taiwan .TWII 17674,40 -26,72 -0,15% -2,99% Séoul .KS11 2663,34 +48,85 +1,87% -10,56% Singapour 3249,59 +3,26 +0,10% +4,03% .STI Shanghaï 3361,44 -32,81 -0,97% -7,65% .SSEC Sydney .AXJO 6971,60 -16,50 -0,24% -6,35% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 34725,47 +564,69 +1,65% -4,44% .DJI S&P-500 .SPX 4431,85 +105,34 +2,43% -7,01% Nasdaq .IXIC 13770,57 +417,79 +3,13% -11,98% Nasdaq 100 14454,61 +451,50 +3,22% -11,43% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1818,65 -18,95 -1,03% -3,79% .FTEU3 Eurostoxx 50 4136,91 -48,06 -1,15% -3,76% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6965,88 -57,92 -0,82% -2,62% Dax 30 .GDAXI 15318,95 -205,32 -1,32% -3,56% FTSE .FTSE 7466,07 -88,24 -1,17% +1,10% SMI .SSMI 12104,44 -72,46 -0,60% -5,99% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1162 1,1143 +0,17% -1,81% Dlr/Yen JPY= 115,43 115,24 +0,16% +0,32% Euro/Yen 128,85 128,45 +0,31% -1,13% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9314 0,9307 +0,08% +2,10% Euro/CHF 1,0397 1,0378 +0,18% +0,27% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3418 1,3404 +0,10% -0,82% Indice $ .DXY 97,0960 97,2700 -0,18% +0,96% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,0260 +0,0180 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,5850 +0,0250 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,3700 +0,0040 +39,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,7892 +0,0090 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,2006 +0,0290 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 87,87 86,82 +1,05 +1,21% +43,55% CLc1 Brent LCOc1 91,23 90,03 +1,20 +1,33% +38,16%