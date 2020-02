Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Rebond en vue en Europe sur fond de chaos boursier en Chine (actualisé) Reuters • 03/02/2020 à 08:31









(Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Shanghai) * Les Bourses européennes attendues en hausse timide * La Bourse de Shanghai perd près de 8% * Elle était fermée la semaine dernière * Les indices PMI manufacturiers européens à l'agenda par Patrick Vignal PARIS, 3 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient tenter un rebond lundi malgré la débâcle des marchés chinois, qui ont pris de plein fouet l'impact du coronavirus après avoir été fermés toute la semaine dernière pour cause de Nouvel An lunaire. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien .FCHI et le Dax à Francfort .GDAXI pourraient prendre chacun autour de 0,1% à l'ouverture. Le FTSE à Londres .FTSE progresserait pour sa part de 0,3%. La tendance pourrait évoluer après la publication dans la matinée des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur manufacturier en Europe. L'épidémie de coronavirus, qui menace d'amplifier le ralentissement de l'économie chinoise et d'avoir des conséquences sur la croissance mondiale, a fait 361 morts en Chine, où plus de 17.000 personnes ont été contaminées, selon le dernier bilan fourni par les autorités de Pékin. Les Philippines ont signalé dimanche le premier décès hors de Chine d'une personne ayant contracté le virus, que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié jeudi d'urgence de santé publique de portée internationale. LES VALEURS A SUIVRE : Aux valeurs à Paris, il faudra suivre Ingenico INGC.PA , dont Worldline WLN.PA a annoncé lundi le rachat afin de créer le quatrième acteur mondial sur le marché des services de paiements et un champion européen du secteur. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a perdu plus de 1% mais c'est en Chine, où les marchés financiers ont rouvert leurs portes, que le recul est le plus marqué. L'indice SSE Composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a cédé près de 8% pour toucher un creux d'un an, des investisseurs nerveux effaçant pour plus de 400 milliards de dollars de la valeur de ses actions, selon les calculs de Reuters. L'annonce par les autorités chinoises de la baisse de taux à court terme et de l'injection sur les marchés de 1.200 milliards de yuans (154,3 milliards d'euros) n'a pas suffi à enrayer ce mouvement de panique. L'indice MSCI des principales valeurs de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS perd 0,4% pour se diriger vers sa huitième séance consécutive de baisse. A WALL STREET Les principaux indices new-yorkais ont tous perdu plus de 1,5% vendredi, une journée marquée par un regain de pessimisme sur les marchés face aux répercussions potentielles de l'épidémie de coronavirus sur la croissance mondiale. La publication de statistiques mitigées de l'économie américaine n'a pas permis de renverser la tendance, pas plus que les résultats de grands groupes, pas tous aussi flamboyants que ceux d'Amazon AMZN.O , l'un des rares titres à tirer véritablement son épingle du jeu. Le Dow Jones .DJI a fini en recul de 2,09% à 28.256,03 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a subi ses plus lourdes pertes depuis le 2 octobre, soit -1,77%, à 3.225,52 points. L'indice est 3% en dessous de son plus haut niveau historique atteint le 22 janvier. Le Nasdaq Composite .IXIC a pour sa part cédé 1,59% à 9.150,94 points. TAUX Si le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR paraît se stabiliser autour de 1,256% dans les échanges en Asie après avoir beaucoup baissé, les rendements des emprunts d'Etat chinois s'écroulent, celui des obligations à 30 ans perdant 18,5 points de base à 3,36%. Dans les premières transactions en Europe, le Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR progresse très légèrement, à -0,437%. CHANGES Sur le marché des changes, le yen, valeur refuge par excellence, se maintient à proximité d'un pic de trois semaines et demi face après avoir pris 1,5% depuis deux semaines. JPY= Dans les premières transactions "onshore", le yuan chinois CNY= se traite à un plus bas de l'année. PÉTROLE Les cours du pétrole réduisent leurs pertes après avoir beaucoup baissé. Le Brent de mer du Nord LCOc1 perd 0,37% à 56,25 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 est quasiment stable à 51,54 dollars le baril. MATIÈRES PREMIÈRES Le fer, le pétrole et le cuivre traités à Shanghai ont chuté à la reprise de leur cotation, qui a été réservée à la baisse. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 FÉVRIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI Markit janvier 51,0 51,0* manufacturier définitif DE 08h55 Indice PMI Markit janvier 45,2 45,2* manufacturier définitif EZ 09h00 Indice PMI Markit janvier 47,8 47,8* manufacturier définitif GB 09h30 Indice PMI Markit janvier 49,8 49,8* manufacturier définitif USA 15h00 Indice ISM manufacturier janvier 48,5 47,2 15h00 Dépenses de construction décembre +0,4% +0,6% * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 22971 -233, -1,01 -2,89 225 ,94 24 % % .N225 Topix 1672, -11,7 -0,70 -2,83 .TOPX 66 8 % % Hong 26388 +75,9 +0,29 -6,39 Kong ,54 1 % % .HSI Taiwan 11354 -140, -1,22 -5,35 .TWII ,92 18 % % Séoul 2118, -0,13 -0,01 -3,59 .KS11 88 % % Singapo 3117, -35,9 -1,14 -3,26 ur 75 8 % % .STI Shangha 2738, -238, -8,01 -10,2 ï 17 35 % 3% .SSEC Sydney 6923, -93,9 -1,34 +3,58 .AXJO 30 0 % % La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 28256 -603, -2,09 -0,99 Jones ,03 41 % % .DJI S&P-500 3225, -58,1 -1,77 -0,16 .SPX 52 4 % % Nasdaq 9150, -148, -1,59 +1,99 .IXIC 94 00 % % Nasdaq 8991, -144, -1,58 +2,96 100 51 57 % % .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1604, -17,6 -1,09 -1,19 st 300 59 7 % % <.FTEU3 > Eurosto 3640, -49,8 -1,35 -2,78 xx 50 91 7 % % <.STOXX 50E> CAC 40 5806, -65,4 -1,11 -2,87 .FCHI 34 3 % % Dax 30 12981 -175, -1,33 -2,02 <.GDAXI ,97 15 % % > FTSE 7286, -95,9 -1,30 -3,40 .FTSE 01 5 % % SMI 10627 -121, -1,13 +0,10 .SSMI ,88 04 % % CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,108 1,109 -0,11 -1,15 r 1 3 % % EUR= Dlr/Yen 108,5 108,3 +0,11 -0,33 JPY= 0 8 % % Euro/Ye 120,2 120,2 +0,03 -1,40 n 4 0 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,963 0,963 +0,03 -0,47 CHF= 3 0 % % Euro/CH 1,067 1,068 -0,09 -1,60 F 8 8 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,315 1,319 -0,33 -0,78 GBP= 6 9 % % Indice 97,48 97,39 +0,09 +1,36 $ 10 00 % % .DXY TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,43 +0,00 DE10YT=RR 80 30 Bund 2 -0,66 +0,01 ans 10 30 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,17 +0,00 +26,2 ans 60 60 0 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,527 +0,00 ans 2 80 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,333 +0,00 US2YT=RR 1 40 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 51,55 51,56 -0,01 -0,02 -15,7 léger % 8% US CLc1 Brent 56,27 56,62 -0,35 -0,62 -14,7 LCOc1 % 8% (édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.