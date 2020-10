Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Rebond en vue en Europe mais les inquiétudes persistent (actualisé) Reuters • 16/10/2020 à 08:32









(Actualisé avec contrats à terme sur le CAC 40, ouverture du marché obligataire en Europe, clôture de Tokyo, résultats de Daimler et Thyssenkrupp) * Les indices européens devraient ouvrir en hausse * Les craintes liées au coronavirus n'ont pas disparu * Les marchés asiatiques reculent toujours * Les changes se stabilisent, le taux du dix ans US aussi par Laetitia Volga PARIS, 16 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient repartir en hausse vendredi à l'ouverture après avoir chuté la veille dans un climat plombé par les restrictions mises en place à travers l'Europe face à la résurgence de la pandémie de coronavirus. Les contrats à terme signalent une hausse de 1,04% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,22% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,66% pour le FTSE à Londres .FTSE . L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est indiqué en progression de 0,35%. Les investisseurs s'inquiètent cependant toujours de l'impact sur l'économie mondiale de l'épidémie liée au coronavirus, qui a contraint de nombreux pays, de la France au Pays-Bas en passant par le Royaume-Uni, à instaurer diverses mesures pour essayer d'endiguer sa propagation. "En raison de cette situation et des échecs des essais cliniques sur les vaccins cette semaine, on craint de plus en plus que ces nouvelles mesures ne conduisent un grand nombre d'entreprises déjà fragiles à une faillite potentielle dans les semaines à venir", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets. Les investisseurs restent aussi attentifs aux évolutions du feuilleton sur le plan de relance américain. Donald Trump s'est dit prêt à relever à 1.800 milliards de dollars le montant total de ce plan de soutien afin de parvenir à un accord avec les démocrates. Mais le chef de sa majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a dit que ses troupes étaient favorables à un plan plus modeste mais plus ciblé. A moins de 20 jours de la présidentielle américaine, Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se sont à nouveau opposés, notamment sur la gestion de la crise sanitaire, au cours de deux émissions de télévision distinctes après que le débat initialement programmé à cette date a été annulé à la suite de la contamination du président par le coronavirus. LES VALEURS A SUIVRE : Le cours de LVMH LVMH.PA sera à suivre à l'ouverture. Le numéro mondial du luxe a annoncé jeudi un recul de 7% en données organiques de son activité au troisième trimestre, un chiffre meilleur que prévu par les analystes, la bonne performance de l'activité mode et maroquinerie ayant permis de compenser partiellement le recul des autres divisions, plus impactées par la pandémie de coronavirus. Du coté du Dax, le constructeur automobile Daimler DAIGn.DE a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et Thyssenkrupp TKAG.DE est indiqué en hausse de 13,5% en avant-Bourse, selon le courtier Lang & Schwarz, après une information de Reuters évoquant la possibilité d'une offre de Liberty Steel Group sur la division sidérurgie en difficulté du groupe industriel. A WALL STREET La Bourse de New York a fini jeudi en baisse, pénalisée par des indicateurs macroéconomiques inquiétants et par le risque de ne pas voir les négociations sur un nouveau plan de relance aboutir avant l'élection présidentielle du 3 novembre. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,07%, le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,15% et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,47%. Ces trois indices ont néanmoins clôturé au-dessus de leurs plus bas du jour. Aux valeurs, le Dow Jones a ainsi profité du gain de 4,82% de Walgreens Boots Alliance WBA.O qui a réalisé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et publié des prévisions optimistes. La banque Morgan Stanley MS.N a gagné 1,34% après avoir annoncé un bénéfice meilleur que prévu au troisième trimestre. Les futures sur les indices américains signalent pour le moment une ouverture sans grand changement. EN ASIE Le Nikkei .N225 à la Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 0,41%, limitant ses pertes grâce à la progression de 4,27% de Fast Retailing 9983.7 , la maison mère d'Uniqlo, qui anticipe une hausse plus marquée qu'attendu de son bénéfice d'exploitation annuel. En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations du pays .CSI300 et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC réduisent leurs pertes à l'approche de la clôture, le premier reculant de 0,22% et le second de 0,07%. TAUX Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain et des emprunts d'Etat européens ont nettement reculé jeudi en raison d'un repli sur les valeurs refuges. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est tombé en séance à 0,691%, un creux de deux semaines. Outre les incertitudes sanitaires et économiques, les investisseurs ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que les inscriptions au chômage avaient augmenté la semaine dernière. Dans les échanges en Asie, ce taux recule très légèrement à 0,724%. Son équivalent allemand est inchangé -0,617% dans les premiers échanges après être tombé jeudi à -0,637%, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis la mi-mars. CHANGES Le dollar se stabilise après avoir profité la veille du regain d'inquiétudes sur l'évolution de la pandémie et de l'économie. L'indice mesurant ses variations face à un six autres devises internationales recule de 0,05%. Contre le yen, le dollar cède 0,16%. .DXY L'euro est inchangé autour de 1,17 dollar après être descendu la veille à 1,1686, un creux de deux semaines . EUR= La livre sterling recule, mais plus modestement que jeudi, toujours affectée par les incertitudes concernant les futures relations commerciales entre Londres et Bruxelles après le Brexit. GBP= , EURGBP= PÉTROLE Les cours du pétrole sont en baisse, pénalisés par les craintes d'un assouplissement de la réduction de la production alors qu'une flambée des cas de contamination par le coronavirus en Europe et aux États-Unis fait peser un risque pour la demande de brut. Le Brent perd 0,88% à 42,78 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,85 à 40,61 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation IPCH sur un an septembre -0,3% -0,3%* (définitif) US 12h30 Ventes au détail septembre +0,7% +0,6% 13h15 Production industrielle septembre +0,5% +0,4% 14h00 Indice de confiance du octobre 80,5 80,4 Michigan (1re estimation) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 23410,63 -96,60 -0,41% -1,04% .N225 Topix .TOPX 1617,69 -14,10 -0,86% -6,02% Hong Kong 24402,84 +244,30 +1,01% -13,43% .HSI Taiwan .TWII 12750,37 -77,45 -0,60% +6,28% Séoul .KS11 2345,65 -15,56 -0,66% +6,73% Singapour 2533,71 +10,09 +0,40% -21,38% .STI Shanghaï 3333,81 +1,63 +0,05% +9,30% .SSEC Sydney .AXJO 6176,80 -33,50 -0,54% -7,59% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 28494,20 -19,80 -0,07% -0,16% .DJI S&P-500 .SPX 3483,34 -5,33 -0,15% +7,82% Nasdaq .IXIC 11713,87 +86,28 +0,74% +30,55% Nasdaq 100 11898,57 +99,11 +0,84% +36,25% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1403,79 -30,08 -2,10% -13,56% .FTEU3 Eurostoxx 50 3192,69 -20,68 -0,64% -14,75% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4837,42 -28,83 -0,59% -19,08% Dax 30 .GDAXI 12703,75 -64,80 -0,51% -4,12% FTSE .FTSE 5832,52 -102,54 -1,73% -22,67% SMI .SSMI 10067,96 -41,81 -0,41% -5,17% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1699 1,1706 -0,06% +4,36% Dlr/Yen JPY= 105,28 105,44 -0,15% -3,29% Euro/Yen 123,16 123,44 -0,23% +0,99% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9153 0,9149 +0,04% -5,42% Euro/CHF 1,0710 1,0702 +0,07% -1,31% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2886 1,2914 -0,22% -2,81% Indice $ .DXY 93,8090 93,8560 -0,05% -2,46% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6170 -0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7640 +0,0060 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3360 -0,0030 +28,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7240 -0,0100 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1370 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,61 40,96 -0,35 -0,85% -33,65% CLc1 Brent LCOc1 42,78 43,16 -0,38 -0,88% -35,21% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.