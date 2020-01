Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Rebond en vue en Europe mais le virus chinois inquiète toujours (actualisé) Reuters • 24/01/2020 à 08:22









(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens pourraient effacer les pertes de jeudi * Le bilan du coronavirus en Chine continue de monter * Pas de situation d'urgence internationale selon l'OMS * Les PMI flash vont animer la séance PARIS, 24 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi et pourraient donc effacer la majeure partie des pertes subies la veille, les investisseurs semblant relativiser le risque d'une propagation rapide de l'épidémie de coronavirus qui a débuté en Chine. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,68% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,75% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,66% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,5% pour le Stoxx 600 .STOXX . Tous affichent pour l'instant une perte de plus de 1% depuis le début de la semaine, due principalement à l'inquiétude suscitée par la situation sanitaire en Chine, qui pourrait avoir des conséquences économiques importantes. Le coronavirus identifié à Wuhan, dans le centre de la Chine, a fait 25 morts et infecté 830 personnes dans tout le pays selon le dernier décompte publié par Pékin, mais aucun décès n'est survenu dans les autres pays (sept pour l'instant), où des cas ont été signalés. Ces chiffres n'ont pas pour autant conduit l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer une situation d'urgence de santé publique à l'échelle internationale. Les autorités chinoises, elles, continuent d'annoncer des mesures de restriction de la circulation Les caractéristiques connues de l'épidémie continuent néanmoins d'inciter les investisseurs à comparer cette épidémie avec celle du Sras qui avait culminé en 2003. "Par rapport à 2002-2004, les entreprises européennes sont plus exposées à la Chine et à l'Asie en générale", explique Credit Suisse dans une note sur le sujet, ajoutant qu'"une répétition de l'épidémie de Sras, ou même un scénario moins grave, pourrait avoir plus de conséquences pour les actions européennes que ce ne fut le cas à l'époque". La matinée sera rythmée par la publication des premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats, des PMI "flash" attendus pour l'essentiel en légère hausse par rapport à décembre, ainsi que par les publications de résultats d'Ericsson ERICb.ST et de Rémy Cointreau RCOP.PA entre autres. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé et sans grande variation jeudi, au terme d'une séance au cours de laquelle elle aura eu du mal à suivre durablement une tendance au gré des informations sur la propagation d'un coronavirus en Chine et à la suite de résultats d'entreprise mitigés. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 26,18 points (-0,09%) à 29.160,09, le Standard & Poor's 500 .SPX a gagné 3,79 points, soit 0,11%, à 3.325,54 et le Nasdaq Composite .IXIC a pris 18,71 points (0,20%) à 9.402,48 points, battant de peu son record de clôture. Intel INTC.O gagnait 7% dans les échanges hors séance après la clôture, les investisseurs saluant des prévisions 2020 supérieures aux attentes qui confortent le scénario d'une reprise du marché des semi-conducteurs. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a terminé en hausse de 0,13% une séance hésitante entre les préoccupations liées au virus chinois et le soulagement procuré par Intel. Les indicateurs japonais du jour ont montré par ailleurs une atténuation de la contraction de l'activité dans le secteur manufacturier en janvier et une accélération de l'inflation en décembre, encore loin toutefois de l'objectif de la Banque du Japon . Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei affiche un recul de 0,89% après deux semaines de hausse. Les marchés de Chine continentale, de Hong Kong, de Taiwan et de Corée du Sud sont fermés en raison du nouvel an lunaire. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour le marché obligataire de la zone euro, remonte dans les premiers échanges après trois séances consécutives de baisse marquée: en hausse de plus d'un point de base, il repasse au-dessus de -0,3% après être revenu jeudi à -0,312%, au plus bas depuis la mi-décembre. Sur le marché obligataire américain, les bons du Trésor ont profité jeudi du mouvement général de repli sur les actifs jugés les plus sûrs alimenté par les craintes liées au coronavirus. Celui des titres à 30 ans US30YT=RR est tombé en séance à son plus bas niveau depuis sept semaines à 2,172% et celui à dix ans reculait de près de quatre points de base à 1,732% après un plus bas à 1,72% US10YT=RR . CHANGES Le yen se stabilise après sa poussée de jeudi favorisée par l'aversion générale au risque. JPY= EURJPY= L'euro évolue pour sa part non loin du plus bas de sept semaines face au dollar (1,1036) touché pendant la conférence de presse de la BCE jeudi. EUR= "Certains espéraient que Lagarde pourrait parler de la possibilité d'une normalisation de la politique monétaire après l'arrêt des taux négatifs par la Riksbank (suédoise-ndlr) à la fin de l'an dernier. Mais elle n'a donné absolument aucune indication dans ce sens", explique Kazushige Kaida, responsable des changes chez State Street Bank. PÉTROLE Les cours du brut sont en légère hausse après l'annonce d'une baisse des stocks aux Etats-Unis la semaine dernière, mais ils s'acheminent vers une baisse de près de 5% sur l'ensemble de la semaine, due principalement aux craintes d'un recul de la demande chinoise. Le Brent gagne 0,42% à 62,30 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,4% à 55,81 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h15 Indice PMI flash janvier 50,6 50,4 manufacturier Indice PMI flash des services 52,2 52,4 Indice PMI flash composite 52,0 52,0 DE 08h30 Indice PMI flash janvier 44,5 43,7 manufacturier Indice PMI flash des services 53,0 52,9 Indice PMI flash composite 50,5 50,2 EZ 09h00 Indice PMI flash janvier 46,8 46,3 manufacturier Indice PMI flash des services 52,8 52,8 Indice PMI flash composite 51,2 50,9 GB 09h30 Indice PMI flash janvier 48,9 47,5 manufacturier Indice PMI flash des services 51,0 50,0 Indice PMI flash composite 50,6 49,3 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23827,18 +31,74 +0,13% +0,72% .N225 Topix 1730,44 -0,06 -0,00% +0,53% .TOPX Hong Kong Marché .HSI fermé Taiwan Marché .TWII fermé Séoul Marché .KS11 fermé Singapour 3240,02 +5,46 +0,17% +0,53% .STI Shanghaï Marché .SSEC fermé Sydney 7090,50 +2,50 +0,04% +6,08% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29160,09 -26,18 -0,09% +2,18% .DJI S&P-500 3325,54 +3,79 +0,11% +2,93% .SPX Nasdaq 9402,48 +18,71 +0,20% +4,79% .IXIC Nasdaq 100 9216,98 +28,41 +0,31% +5,54% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1642,43 -10,20 -0,62% +1,14% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3736,85 -32,94 -0,87% -0,22% 50 .STOXX50E CAC 40 5971,79 -39,19 -0,65% -0,10% .FCHI Dax 30 13388,42 -127,33 -0,94% +1,05% .GDAXI FTSE 7507,67 -64,25 -0,85% -0,46% .FTSE SMI .SSMI 10813,94 -81,13 -0,74% +1,86% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1046 1,1052 -0,05% -1,46% EUR= Dlr/Yen 109,53 109,48 +0,05% +0,62% JPY= Euro/Yen 120,99 121,03 -0,03% -0,79% EURJPY= Dlr/CHF 0,9700 0,9687 +0,13% +0,23% CHF= Euro/CHF 1,0718 1,0711 +0,07% -1,23% EURCHF= Stg/Dlr 1,3129 1,3121 +0,06% -0,98% GBP= Indice $ 97,7290 97,6930 +0,04% +1,62% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2960 +0,0160 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,5980 +0,0060 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0460 +0,0160 +25,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,7447 +0,0060 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,5215 +0,0030 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 55,80 55,59 +0,21 +0,38% -8,84% US CLc1 Brent 62,30 62,04 +0,26 +0,42% -5,65% LCOc1 (Marc Angrand, avec Hideyuki Sano à Tokyo)

