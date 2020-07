Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Rebond en vue en Europe dans le sillage de Wall Street et de la Chine (actualisé) Reuters • 09/07/2020 à 08:43









(Actualisé avec contrats à terme, clôture à Tokyo, ouverture de l'obligataire en Europe, commentaire) * Les Bourses européennes pourraient gagner entre 0,4% et 1% * Wall Street a fini en hausse avec les technologiques * Les marchés chinois progressent, le yuan à un pic d'environ 4 mois par Laetitia Volga PARIS, 9 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi dans le sillage de la séance positive à Wall Street et en Chine, la perspective d'une reprise économique mondiale l'emportant une nouvelle fois sur les craintes sanitaires. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait avancer de 0,44% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI prendrait 0,93%, le FTSE à Londres .FTSE gagnerait 0,45% et l'indice EuroStoxx 50 .EURO50E 0,7%. Après avoir fini dans le rouge la veille, les places européennes sont prêtes à repartir de l'avant, les investisseurs faisant à nouveau le choix de privilégier les signes de redressement économique aux incertitudes engendrées par l'augmentation des cas d'infections au coronavirus dans le monde. Aux Etats-Unis, plus de 59.000 nouveaux cas ont été recensés au cours des vingt-quatre dernières heures, un record, et le nombre de décès supplémentaires a dépassé les 900, un niveau jamais constaté depuis juin, selon un décompte réalisé par Reuters. Du coté des indicateurs, les investisseurs n'auront que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis à analyser, à 12h30 GMT. "Tout porte à croire qu'elles resteront au-dessus d'un million pour la seizième semaine consécutive. Il ne faut certainement pas s'attendre à une réelle décrue avant, au mieux, début août. (...) Un nouveau mauvais chiffre pourrait accentuer l'aversion au risque alors que les craintes commencent à émerger concernant la saison des résultats qui va réellement démarrer la semaine prochaine et qui s'annonce, selon toute vraisemblance, très mauvaise", ont déclaré les économistes de Saxo Banque. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a clôturé en hausse mercredi soir, portée par les poids lourds du secteur technologique, les investisseurs espérant que la résurgence de l'épidémie de coronavirus n'aura qu'un impact limité sur la reprise économique. .NFR Apple AAPL.O , en hausse de 2,1%, et Microsoft MSFT.O notamment (+2,2%) ont soutenu les trois grands indices, le Nasdaq Composite .IXIC clôturant sur un quatrième record en cinq séances, à 10.494,64 points (+1,44%). Le Dow Jones .DJI a gagné 0,68% et le S&P-500 .SPX a pris 0,78%. Les propos de James Bullard, le président de la Réserve fédérale de St Louis, qui a dit sur CNBC s'attendre à une baisse du chômage aux Etats-Unis à moins de 8% "peut-être même 7%" avant la fin de l'année, ont contribué à soutenir la tendance. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a gagné 0,4%, réduisant son avance en fin de séance, tiraillé entre l'augmentation des cas de contaminations dans la capitale japonaise et les espoirs de reprise. .TFR En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai .SSEC (+1,11%) et le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations (+1,06%) enchaînent leur huitième séance de hausse d'affilée à la faveur des espoirs d'une reprise rapide de la deuxième économie mondiale. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est stable à 0,6512% US10YT=RR . Tendance similaire en Europe où le rendement du Bund allemand de même échéance est inchangé à -0,442%. DE10YT=RR Signe du retour de l'appétit des investisseurs pour les actifs jugés plus sûrs, le dollar, considéré comme une valeur refuge, recule de 0,13% par rapport à un panier de référence .DXY . L'euro avance de 0,23 à 1,1355 dollar, au plus haut depuis un mois EUR= . Le yuan est quant à lui à plus haut depuis la mi-mars, au-dessus du seuil symbolique de 7 pour un dollar, alors que les investisseurs augmentent leurs positions sur le marché des actions chinoises en raison de l'optimisme croissant à l'égard de la reprise économique du pays. CNY=CFXS PÉTROLE Les cours pétroliers se stabilisent, les inquiétudes sur la pandémie et son impact sur la demande de brut étant contrebalancées par les signes d'une reprise de la demande d'essence aux Etats-Unis. Les stocks d'essence américains ont baissé bien plus que prévu la semaine dernière (-4,8 millions de barils contre -2.000 pour le consensus) selon les chiffres de l'Energy Information Administration (EIA) publiés mercredi, la demande atteignant 8,8 millions de barils par jour, un pic depuis le 20 mars. Le Brent recule légèrement à 43,17 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 40,74 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 4 1,375 1,427 juillet million million LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22529,29 +90,64 +0,40% -4,77% .N225 Topix .TOPX 1557,24 +0,01 +0,00% -9,53% Hong Kong .HSI 26024,79 -104,39 -0,40% -7,68% Taiwan .TWII 12192,69 +22,50 +0,18% +1,63% Séoul .KS11 2167,90 +9,02 +0,42% -1,35% Singapour .STI 2655,98 -13,51 -0,51% -17,59% Shanghaï .SSEC 3441,32 +37,88 +1,11% +12,83% Sydney .AXJO 5955,50 +35,20 +0,59% -10,90% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26067,28 +177,10 +0,68% -8,66% S&P-500 .SPX 3169,94 +24,62 +0,78% -1,88% Nasdaq .IXIC 10492,50 +148,61 +1,44% +16,94% Nasdaq 100 10666,70 +142,69 +1,36% +22,14% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1428,42 -8,68 -0,60% -12,04% .FTEU3 Eurostoxx 50 3286,09 -35,47 -1,07% -12,26% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4981,13 -62,60 -1,24% -16,68% Dax 30 .GDAXI 12494,81 -121,99 -0,97% -5,69% FTSE .FTSE 6156,16 -33,74 -0,55% -18,38% SMI .SSMI 10178,41 -29,55 -0,29% -4,13% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1355 1,1329 +0,23% +1,29% Dlr/Yen JPY= 107,23 107,25 -0,02% -1,50% Euro/Yen 121,77 121,51 +0,21% -0,15% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9364 0,9381 -0,18% -3,24% Euro/CHF 1,0636 1,0630 +0,06% -1,99% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2639 1,2609 +0,24% -4,67% Indice $ .DXY 96,3060 96,4280 -0,13% +0,14% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4410 +0,0000 Bund 2 ans -0,6660 +0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1245 +0,0040 +31,65 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,6512 -0,0020 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1587 +0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,74 40,90 -0,16 -0,39% -33,44% CLc1 Brent LCOc1 43,17 43,29 -0,12 -0,28% -34,62% (Laetitia Volga, édité par)

