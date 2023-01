POINT MARCHÉS-Rebond en vue en Europe avant le rapport sur l'emploi américain (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur les indice européens et ouverture du marché obligataire en Europe) * Wall Street a terminé dans le rouge jeudi * Publication à 13h30 GMT du rapport sur l'emploi US * L'inflation en zone euro pour décembre à l'agenda * A suivre aussi les ventes au détail en zone euro * Les rendements refluent mais le dollar reste ferme par Claude Chendjou PARIS, 6 janvier (Reuters) - Un rebond des principales Bourses européennes est attendu vendredi à l'ouverture au lendemain d'une clôture dans le rouge mais la tendance devrait rester fragile alors qu'une nouvelle salve d'indicateurs économiques, dont le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, doivent être publiés dans la journée. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,64% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,33% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,28% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,38% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Après les données sur l'inflation en Allemagne et en France, qui ont montré un ralentissement en décembre, les investisseurs prendront connaissance de la statistique en la matière pour l'ensemble de la zone euro. Le consensus Reuters prévoit une décélération à 9,7% sur un an après un gain de 10,1% en novembre. Si ce ralentissement se confirme après celui observé dans les chiffres publiés jeudi des prix à la production en zone euro en novembre, cela pourrait conforter les espoirs d'une modération du rythme de la remontée des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE). Sur le plan macroéconomique, la statistique des dépenses de consommation en novembre en France et celle des ventes au détail en décembre dans la zone euro pourraient fournir de nouveaux éléments sur l'évolution de la conjoncture dans le bloc monétaire. Aux Etats-Unis, l'indicateur le plus attendu est bien évidemment le rapport mensuel du département du Travail sur les créations de postes, les salaires et le taux de chômage, alors que le message de la Réserve fédérale américaine (Fed), dans le compte rendu de sa dernière réunion publié mercredi, a été diversement apprécié, la banque centrale soulignant sa volonté de ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt tout en voulant conserver une "flexibilité" sur leur évolution. Après la publication jeudi de l'enquête du cabinet ADP qui a montré que le secteur privé avait créé plus d'emplois qu'attendu en décembre, les traders sont désormais plus partagés sur les probabilités d'une hausse de taux de 25 et 50 points de base en février, selon le baromètre Fedwatch. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les indicateurs sur l'emploi aux Etats-Unis ayant ravivé les craintes de voir la Fed continuer son resserrement monétaire. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,02%, ou 339,69 points, à 32.930,08 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 44,87 points, soit 1,16%, à 3.808,10 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 153,52 points (-1,47%) à 10.305,24 points. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini sur un gain 0,59% à 25.973,85 points et le Topix .TOPX , plus large, a avancé de 0,37% à 1.875,76 points. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghaï a grignoté 0,08% et le CSI 300 .CSI300 a gagné 0,31%. LES VALEURS A SUIVRE : nL8N33Q4JL TAUX Sur les marchés en Asie, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR , soutenu jeudi par la perspective d'une Fed toujours ferme, recule vendredi à 3,712%, contre une clôture à New York à 3,784%. Celui à deux ans US10YT=RR , le plus sensible à l'évolution des taux d'intérêt, qui a touché la veille un pic de plus de deux mois à 4,497%, s'affiche à 4,456%. Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , qui a fini jeudi à 2,308%, reflue vendredi d'environ deux points de base à 2,287%. CHANGES Aux changes, le dollar continue en revanche de s'apprécier, de 0,22% face à un panier de six devises de référence .DXY après avoir bondi jeudi de 0,91%, au plus haut depuis le 8 décembre. Le billet vert affiche à ce stade une progression de 1,64% sur l'ensemble de la semaine. L'euro EUR= reflue vendredi de 0,08%, à 1,0512 dollar, proche du creux du 12 décembre atteint jeudi en séance à 1,0513 dollar EUR= . PÉTROLE Les cours pétroliers, qui ont accusé deux séances consécutives dans le rouge, poursuivent leur remontée entamée jeudi, à la faveur d'une baisse plus forte que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis. Le baril de Brent LCOc1 prend 0,29% à 78,92 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 gagne 0,41% à 73,97 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 JANVIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Dépenses de consommation des novembre +1,0% -2,8% ménages EZ 10h00 Inflation IPCH (estimation décembre +9,7% +10,1% "flash") sur un an EZ 10h00 Ventes au détail novembre +0,5% -1,8% - sur un an -3,3% -2,7% USA 13h30 Créations d'emplois non décembre 200.000 263.000 agricoles - taux de chômage 3,7% 3,7% - salaire horaire moyen +0,4% +0,6% - salaire horaire moyen sur +5,0% +5,1% un an USA 15h00 ISM services décembre 55,0 56,5 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 25973,85 +153,05 +0,59% -0,46% .N225 Topix .TOPX 1875,76 +6,86 +0,37% -0,84% Hong Kong 21052,19 +0,02 +0,00% +6,42% .HSI Taiwan 14373,34 +72,29 +0,51% +1,67% .TWII Séoul .KS11 2289,97 +25,32 +1,12% +2,40% Singapour 3274,10 -18,56 -0,56% +0,70% .STI Shanghaï 3157,64 +2,42 +0,08% +2,21% .SSEC Sydney 7109,60 +46,00 +0,65% +1,01% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 32930,08 -339,69 -1,02% -0,66% .DJI S&P-500 3808,10 -44,87 -1,16% -0,82% .SPX Nasdaq 10305,24 -153,52 -1,47% -1,54% .IXIC Nasdaq 100 10741,22 -173,58 -1,59% -1,81% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1737,03 -2,19 -0,13% +3,49% .FTEU3 Eurostoxx 50 3959,48 -14,49 -0,36% +4,37% .STOXX50E CAC 40 6761,50 -14,93 -0,22% +4,44% .FCHI Dax 30 14436,31 -54,47 -0,38% +3,68% .GDAXI FTSE .FTSE 7633,45 +48,26 +0,64% +2,44% SMI .SSMI 11057,39 -82,88 -0,74% +3,06% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0511 1,0520 -0,09% -1,78% EUR= Dlr/Yen 134,15 133,40 +0,56% +2,32% JPY= Euro/Yen 141,04 140,36 +0,48% +0,53% EURJPY= Dlr/CHF 0,9372 0,9361 +0,12% +1,38% CHF= Euro/CHF 0,9853 0,9851 +0,02% -0,42% EURCHF= Stg/Dlr 1,1894 1,1906 -0,10% -1,68% GBP= Indice $ 105,2930 105,0420 +0,24% +9,48% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Bund 10 ans 2,2860 -0,0220 DE10YT=RR Bund 2 ans 2,6250 -0,0200 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,7970 -0,0220 +51,10 FR10YT=RR Treasury 10 3,7085 -0,0130 ans US10YT=RR Treasury 2 4,4603 +0,0070 ans US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 73,94 73,67 +0,27 +0,37% +20,80% CLc1 Brent LCOc1 78,92 78,69 +0,23 +0,29% +19,52% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)