Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Rebond en vue en Europe au lendemain du virage de la Fed Reuters • 28/08/2020 à 07:41









* Les Bourses européennes devraient repartir * Les investisseurs ont digéré le message de la Fed * Elle a assoupli son objectif d'inflation * Les taux devraient rester bas pendant longtemps par Patrick Vignal PARIS, 28 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, les investisseurs reprenant confiance dans les actifs risqués après avoir accueilli la veille avec scepticisme la nouvelle stratégie de la Réserve fédérale qui laisse augurer un maintien prolongé de taux d'intérêt quasi nuls aux Etats-Unis et une tolérance accrue à une inflation supérieure à 2%. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI , le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE pourraient gagner de 0,4% à 0,6% en début de séance. La tendance pourrait évoluer avec la publication d'un nouvelle estimation du produit intérieur brut (PIB) de la France au deuxième trimestre (08h45 GMT) puis de l'indice "core PCE" aux Etats-Unis, la mesure d'inflation privilégiée par la Fed (12h30 GMT). Les Bourses européennes ont fini dans le rouge jeudi et Wall Street a terminé en ordre dispersé après les annonces de la banque centrale américaine, qui a choisi d'être plus flexible sur l'inflation afin de pouvoir se concentrer sur l'emploi. La nouvelle stratégie dévoilée par la Fed après deux ans d'études et de débats prévoit un objectif d'inflation de 2% en moyenne sur la durée, si besoin en laissant filer pendant "un certain temps" les prix à la hausse pour compenser des périodes d'inflation inférieures à l'objectif. Cette annonce est plutôt favorable aux actifs risqués mais elle était attendue et le manque d'optimisme des investisseurs dans un premier temps peut s'expliquer par ce que la Fed n'a pas dit, selon Jack Janasiewicz, gérant de portefeuille au sein de Natixis Investment Managers. "Aucun nouvel outil spécifique n'a été annoncé, ce qui laisse ouvert le débat sur les contraintes de la politique monétaire, alors que nous nous approchons du plancher zéro", commente-t-il. "La Fed peut continuer à essayer de tout mettre en oeuvre de son côté mais il faut passer le relais au volet fiscal pour stimuler la croissance." La campagne pour l'élection présidentielle américaine de novembre reste en toile de fond, Donald Trump ayant formellement accepté jeudi sa nomination comme candidat du Parti républicain en s'en prenant à son rival démocrate Joe Biden, déclarant qu'une victoire de celui-ci aurait pour effet d'exacerber les tensions raciales et la crise sanitaire secouant les Etats-Unis. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Le S&P-500 et le Dow Jones ont fini dans le vert jeudi à Wall Street mais le Nasdaq a terminé en repli après avoir inscrit un record en séance. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 160,35 points (+0,57%) à 28.492,27 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,17% à 3.484,55 points, terminant la journée à un record en clôture pour la cinquième séance consécutive. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé pour sa part de 39,72 points (-0,34%) à 11.625,34 points. Cet indice à forte composante technologique a atteint une nouvelle fois un pic historique au cours de la séance, à 11.730,014, avant d'effacer ses gains. EN ASIE A la Bourse de Tokyo .N225 , l'indice Nikkei 1,4% en fin de séance en raison d'informations selon lesquelles le Premier ministre Shinzo Abe allait présenter sa démission. TAUX Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans US10YT=RR prend en effet plus de deux points de base à 0,77%. CHANGES Le dollar recule en revanche face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui remonte vers 1,19 dollar. .DXY EUR= PÉTROLE Les cours du pétrole se stabilisent après avoir reculé avec le passage de l'ouragan Laura sur le Texas et la Louisiane, qui a mis à l'arrêt la quasi-totalité des capacités de raffinage de cette région majeure pour le secteur. Le Brent prend 0,3% à 45,23 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,15% à 43,11 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h45 Consommation des ménages juillet +2,0% +9,0% FR 08h45 PIB détaillé T2 -13,8% -13,8%* - sur un an -19,0% -19,0%* FR 08h45 Inflation sur un an (1re août 0,2% 0,9% estimation) USA 12h30 Revenus des ménages juillet -0,2% -1,1% Dépenses des ménages +1,5% +5,6% Indice des prix "core PCE" +0,5% +0,2% - sur un an +1,2% +0,9% USA 14h00 Indice de confiance du août 72,8 72,8 Michigan (définitif) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23296,89 +88,03 +0,38% -1,52% .N225 Topix 1605,17 -10,72 -0,66% -6,75% .TOPX Hong Kong 25486,74 +205,59 +0,81% -9,59% .HSI Taiwan 12702,51 -94,80 -0,74% +5,88% .TWII Séoul 2353,85 +9,40 +0,40% +7,11% .KS11 Singapour 2562,98 +43,17 +1,71% -20,47% .STI Shanghaï 3368,90 +18,78 +0,56% +10,45% .SSEC Sydney 6071,80 -54,40 -0,89% -9,16% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28492,27 +160,35 +0,57% -0,16% .DJI S&P-500 3484,55 +5,82 +0,17% +7,85% .SPX Nasdaq 11625,34 -39,72 -0,34% +29,56% .IXIC Nasdaq 100 11926,16 -45,78 -0,38% +36,56% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1437,06 -9,41 -0,65% -11,51% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3331,04 -25,72 -0,77% -11,06% .STOXX50E CAC 40 5015,97 -32,46 -0,64% -16,09% .FCHI Dax 30 13096,36 -93,79 -0,71% -1,15% .GDAXI FTSE .FTSE 5999,99 -45,61 -0,75% -20,45% SMI .SSMI 10240,46 -69,19 -0,67% -3,55% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1875 1,1821 +0,46% +5,93% EUR= Dlr/Yen 106,28 106,55 -0,25% -2,37% JPY= Euro/Yen 126,20 125,96 +0,19% +3,49% EURJPY= Dlr/CHF 0,9051 0,9088 -0,41% -6,48% CHF= Euro/CHF 1,0749 1,0744 +0,05% -0,95% EURCHF= Stg/Dlr 1,3268 1,3198 +0,53% +0,07% GBP= Indice $ 92,6250 93,0010 -0,40% -3,69% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4020 +0,0010 Bund 2 ans -0,6440 -0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1054 +0,0050 +29,66 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7737 +0,0280 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1602 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 43,02 43,04 -0,02 -0,05% -29,72% US CLc1 Brent 45,24 45,09 +0,15 +0,33% -31,49% LCOc1 (édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.