POINT MARCHÉS-Rebond en vue à Wall Street après la douche froide sur le plan de relance US

* Wall Street devrait effacer une partie de ses pertes de lundi * Le Stoxx 600 perd 0,34%, le CAC 40 0,36% * Trump suspend les discussions sur la relance mais plaide pour aider le secteur aérien * Le dollar est stable, les rendements obligataires remontent par Laetitia Volga PARIS, 7 octobre (Reuters) - Les Bourses européennes reculent légèrement mercredi à la mi-séance mais Wall Street devrait rebondir à l'ouverture après avoir été refroidie la veille par la décision de Donald Trump de geler les négociations avec les démocrates sur le plan de relance économique. D'après les contrats à terme sur les indices new-yorkais, Wall Street devrait reprendre environ 0,5% à l'ouverture après avoir perdu plus de 1% lundi. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,36% à 4.877,78 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,53% et à Londres, le FTSE .FTSE est quasiment inchangé. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 lâche 0,27%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 0,39% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,34%. Donald Trump, a gelé mardi les discussions entre son administration et les démocrates sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine destiné à compenser l'impact de la crise sanitaire, ce qui a fait décrocher Wall Street, la journée se soldant par les pires performances depuis deux semaines pour le Dow et le S&P-500. Si la décision du président américain affecte la tendance européenne, les investisseurs américains semblent s'appuyer désormais sur l'espoir d'aides ciblées, notamment pour le secteur aérien. La perspective d'un plan de relance budgétaire plus large en cas de victoire du candidat démocrate Joe Biden, en avance dans les sondages, est également un facteur de soutien. "Le sabotage de Trump pourrait s'avérer bénéfique pour les marchés car elle augmente les chances d'une victoire de Biden. Cela conduirait très certainement à un plan de relance plus important que celui qui était en cours de négociation. Il se pourrait bien que Donald Trump se soit tiré une balle dans le pied cette fois-ci," estime ainsi Jeroen Blokland, gérant de Robeco. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Les compagnies aériennes américaines devraient ouvrir en hausse après que Donald Trump a exhorté sur Twitter le Congrès à adopter un nouveau plan d'aide à l'emploi de 25 milliards de dollars (21,26 milliards d'euros) pour le secteur. Dans les échanges en avant-Bourse, American Airlines AAL.O , Delta DAL.N , United Airlines UAL.O et Jetblue Airways JBLU.O prennent entre 2,4% et 6,9%. VALEURS EN EUROPE Signe d'une certaine prudence, les compartiments européens les plus défensifs se distinguent, à l'image des services aux collectivités dont l'indice Stoxx .SX6P gagne 1,14%, devant ceux de la construction .SXOP (+0,5%) et de l'alimentation et des boissons .SX3P (+0,39%). Les producteurs de boissons AB InBev ABI.BR , Pernod Ricard PERP.PA et Heineken HEIN.AS gagnent entre 1,94% et 2,39%, profitant d'un relèvement de conseil de Jefferies à l'"achat". Diageo DGE.L gagne 1,21%, Jefferies ayant relevé sa recommandation de deux échelons. A Francfort, Dialog Semiconductor DLGS.DE prend 0,73% grâce à une prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre au-dessus de la fourchette indicative donnée auparavant. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR regagne près de quatre points de base, à 0,7752%, effaçant ses pertes de mardi. Le rendement du Bund à dix ans DE10YT=RR remonte au-dessus de -0,5% après être tombé dans les premiers échanges jusqu'à -0,528% en raison des incertitudes politiques et économiques aux Etats-Unis et de la baisse inattendue de la production industrielle allemande en août. A noter que son équivalent italien a touché un nouveau plus bas de plus d'un an, à 0,765% IT10YT=RR . CHANGES Le dollar se stabilise contre un panier de six devises internationales .DXY après avoir profité la veille de son statut de valeur refuge. L'euro monte dans le même temps à 1,1766 dollar, soit un gain de 0,3%. EUR= PÉTROLE Le marché pétrolier est dans le rouge après la décision de Donald Trump sur le plan de relance américain et l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une augmentation plus marquée qu'attendu des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent abandonne 2,56% à 41,56 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 2,95% à 39,47 CLc1 . LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 27888,00 +188,00 +0,68% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3372,50 +19,25 +0,57% Nasdaq-100 11332,25 +58,50 +0,52% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 27772,76 -375,88 -1,34% -2,68% S&P-500 .SPX 3360,95 +27,51 +0,83% +4,03% Nasdaq .IXIC 11154,60 +82,16 +0,74% +24,32% Nasdaq 100 11291,27 +94,05 +0,84% +29,29% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1413,93 -1,90 -0,13% -12,93% .FTEU3 Eurostoxx 50 3220,84 -12,46 -0,39% -14,00% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4877,46 -18,00 -0,37% -18,41% Dax 30 .GDAXI 12840,40 -65,62 -0,51% -3,08% FTSE .FTSE 5956,20 +6,26 +0,11% -21,03% SMI .SSMI 10219,91 -13,25 -0,13% -3,74% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1767 1,1734 +0,28% +4,98% Dlr/Yen JPY= 106,05 105,62 +0,41% -2,58% Euro/Yen 124,80 123,93 +0,70% +2,34% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9163 0,9177 -0,15% -5,32% Euro/CHF 1,0788 1,0769 +0,18% -0,59% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2859 1,2877 -0,14% -3,02% Indice $ .DXY 93,7560 93,6860 +0,07% -2,51% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 173,9700 -0,3000 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4860 +0,0200 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6880 +0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2223 +0,0230 +26,37 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,7768 +0,0370 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1547 +0,0080 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 39,55 40,67 -1,12 -2,75% -35,39% CLc1 Brent LCOc1 41,62 42,65 -1,03 -2,42% -36,97% (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

