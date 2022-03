POINT MARCHÉS-Rebond en Europe, l'appétit pour le risque de retour, le pétrole baisse

* En Europe, le CAC 40 gagne 7,13% et le Stoxx 600 4,68% * Wall Street dans le vert à mi-séance, les financières recherchées * Reflux des cours des matières premières après des niveaux record * La tendance reste fragile, la guerre en Ukraine se poursuit par Claude Chendjou PARIS, 9 mars (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé nettement dans le vert jeudi et Wall Street était également orientée à la hausse à la mi-séance, les marchés d'actions enregistrant un important rebond technique à la faveur d'achats à bon compte et d'un reflux des cours des matières premières après quatre séances d'affilée de baisse. À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur un gain de 7,13% à 6.387,83 points, sa plus forte progression depuis novembre 2020. Le Footsie britannique .FTSE a avancé de 2,79% et le Dax allemand .GDAXI de 7,92%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 7,44%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 4,2% et le Stoxx 600 .STOXX 4,68%, ce dernier enregistrant pour sa part sa plus forte hausse depuis mars 2020. Même si les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, au prix de l'énergie, à l'inflation, aux taux d'intérêt et à la croissance économique sont loin d'avoir disparu, les investisseurs semblent avoir opté pour un répit après la lourde chute des marchés d'actions dans les dernières séances. "Ce n'est pas vraiment (…) un rallye. C'est davantage lié au fait que les investisseurs ont moins de raisons de vendre que précédemment, mais rien n'a vraiment changé concernant leur moral", observe Matt Simpson, analyste marchés chez City Index. S'agissant du conflit en Ukraine, les autorités russes ont annoncé mercredi que leurs troupes respecteraient une trêve dans plusieurs zones afin de permettre aux civils de fuir des villes assiégées alors que la situation est présentée par la Croix-rouge comme "apocalyptique" à Marioupol, dans le sud-est du pays. L'Union européenne prépare par ailleurs un nouveau train de sanctions à l'encontre de Moscou. nL5N2VC2TX nL5N2VC502 nL5N2VC2OP Sur le plan économique, Credit Suisse a abaissé sa prévision de croissance européenne cette année à 1% alors que la Banque centrale européenne se réunit jeudi sur fond d'inquiétude d'une stagflation et dans la perspective d'un report à la fin de l'année de la hausse des taux malgré une inflation élevée. nL5N2VC2SL Des achats à bon compte ainsi que la forte baisse des cours pétroliers et des métaux ont cependant ravivé ce mercredi l'appétit pour le risque. Le baril de Brent LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 , qui ont tous deux atteints des sommets de près de 14 ans, refluent respectivement de 6,42% à 119,7 dollars et de 5,63% à 116,71 dollars. Certains analystes estiment que l'embargo américain sur les importations d'hydrocarbures russes pourrait finalement avoir un impact limité sur l'approvisionnement mondial en pétrole. Signe d'une certaine accalmie sur les marchés, l'indice CBOE de volatilité .VIX aux Etats-Unis recule (-8,6% à 32 points) pour la deuxième séance consécutive, tandis qu'en Europe son équivalent .V2TX a reflué de 8,9% à 41,4 points. VALEURS EN EUROPE Le rebond en Europe a concerné en premier lieu les banques .SX7P (+7,4%), l'automobile .SXAP (+9,5%) et le compartiment du tourisme .SXTP (+8,2%), les secteurs les plus touchés par la dégringolade boursière récente. Société générale SOGN.PA a grimpé de 11,5%, BNP Paribas BNPP.PA de 9,9% et UniCredit CRDI.MI de 11,6%. Dans l'automobile, Renault RENA.PA , Stellantis STLA.PA et Volkswagen VOWG_p.DE ont gagné respectivement 11,1%, 11,9% et 10,6% tandis que dans l'aviation Airbus AIR.PA , Air France-KLM AIRF.PA et Lufthansa LHAG.DE ont gagné de 9,5% à 12%. Le compartiment des ressources de base .SXPP (-1,2%) et celui de l'énergie .SXEP (-2,4%), qui avaient profité de la flambée des matières premières dans les précédentes séances, ont à l'opposé accusé les plus fortes baisses. BP BP.L a reflué de 2,2% et Eni ENI.MI de 0,5%. Dans l'actualité des entreprises, Adidas ADSGn.DE s'est adjugé un gain de 13,6% après la publication de ses résultats, tandis que les fournisseurs d'Apple comme ASML ASML.AS et Infineon IFXGn.DE ont pris respectivement 7,7% et 7,9% après la présentation mardi par le groupe américain d'un nouvel iPhone d'entrée de gamme compatible avec les réseaux 5G. nL5N2VC1FI A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI prenait 2,10%, le Standard & Poor's 500 .SPX 2,43% et le Nasdaq .IXIC 2,98%. Dix des onze principaux indices du S&P-500 évoluent dans le vert, les financières .SPSY bondissant de 3,8% après avoir perdu 6,3% lors des quatre dernières séances en raison des craintes de l'impact des sanctions occidentales contre la Russie. L'indice du compartiment bancaire .SPXBK prend 4,7% dans le sillage de Bank of America BAC.N (+6,1%) alors que la Fed devrait relever ses taux d'intérêt à l'issue de sa réunion des 15 et 16 mars. Les valeurs liées au tourisme et au transport sont également recherchées à l'image de Carnival CCL.N et d'American Airlines Group AAL.O qui avancent respectivement de 9,4% et de 5,3%. Les poids lourds du numérique comme Amazon AMZN.O , Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms FB.O et Tesla TSLA.O gagnent de 1,7% à 3,7%, tandis que l'indice sectoriel des hautes technologies .SPLRCT progresse de 3,1%. CHANGES Aux changes, le dollar recule de 1,20% face à un panier de devises de référence .DXY , pénalisé par le regain d'appétit pour le risque. L'euro EUR= en profite pour remonter à 1,1084 dollar après être tombé lundi à son plus bas niveau depuis mai 2020, à 1,0804 dollar. Parmi les cryptomonnaies, le bitcoin BTC=BTSP bondit de 9%, soutenu par un apaisement des craintes sur un durcissement de la réglementation sur les actifs numériques après des propos tenus par Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor. nL5N2VC39J TAUX A la veille de la publication du communiqué de politique monétaire de la Banque centrale européenne, les rendements obligataires en Europe ont terminé en hausse après leurs récentes baisses. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris 8,2 points de base à 0,192% après avoir touché 0,213%, son plus haut niveau depuis 28 février. Le rendement de l'OAT française de même échéance FR10YT=RR a gagné 7,8 points à 0,639%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR avance de cinq points de base, à 1,9218%, troisième séance consécutive de hausse, à la veille de la publication des chiffres de l'inflation. MÉTAUX L'or XAU= , qui a dépassé lundi le seuil des 2.000 dollars l'once, reflue de 2,8% mercredi à 1.995,55 dollars, tandis que le palladium XPD= chute d'environ 9% à 3.050,78 dollars l'once après avoir touché un record lundi à 3.440,76 dollars. Le prix du nickel CMNI3 , qui a franchi mardi pour la première fois de son histoire le seuil des 100.000 dollars la tonne, recule également, tandis que l'aluminium CMAL3 perd 3%. A SUIVRE JEUDI: nL5N2VA4HW Réunion du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), communiqué de politique monétaire à 12h45 GMT et conférence de presse à 13h30 GMT LA SITUATION SUR LES MARCHÉS LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1694,26 +68,32 +4,20% -10,37% .FTEU3 Eurostoxx 50 3766,02 +260,73 +7,44% -12,39% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6387,83 +424,87 +7,13% -10,70% Dax 30 .GDAXI 13847,93 +1016,42 +7,92% -12,82% FTSE .FTSE 7158,23 +194,12 +2,79% -3,06% SMI .SSMI 11493,36 +436,30 +3,95% -10,74% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 33375,10 +742,46 +2,28% -8,15% S&P-500 .SPX 4281,76 +111,06 +2,66% -10,16% Nasdaq .IXIC 13211,35 +415,80 +3,25% -15,56% Nasdaq 100 .NDX 13684,86 +417,26 +3,14% -16,15% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1066 1,0899 +1,53% -2,66% Dlr/Yen JPY= 115,83 115,66 +0,15% +0,67% Euro/Yen EURJPY= 128,22 126,01 +1,75% -1,61% Dlr/CHF CHF= 0,9264 0,9290 -0,28% +1,56% Euro/CHF EURCHF= 1,0254 1,0125 +1,27% -1,11% Stg/Dlr GBP= 1,3163 1,3103 +0,46% -2,71% Indice $ .DXY 98,0000 99,0620 -1,07% +1,90% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 2001,37 2052,41 -2,49% +31,93% TAUX Dernier Var. Spread/B und (pts) Future Bund 163,44 -1,58 FGBLc1 Bund 10 ans 0,22 +0,11 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,50 +0,13 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,66 +0,02 +44,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,92 +0,05 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,67 +0,04 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 116,95 123,70 -6,75 -5,46% +91,06% CLc1 Brent LCOc1 120,07 127,98 -7,91 -6,18% +81,84% (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot) ((Rédaction de Paris 01 49 49 50 00;)) ((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))