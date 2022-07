POINT MARCHÉS-Rebond en Europe en attendant la Fed, les craintes sur l'énergie refluent

* Wall Street attendue sans grand changement à l'ouverture * Les "minutes" de la Fed seront publiées à 18h00 GMT * Fin de la grève dans le secteur pétrolier et gazier en Norvège * Le pétrole repart à la hausse, l'euro en quasi parité avec le dollar * Johnson sous pression en Grande-Bretagne après des démissions de ministres par Claude Chendjou PARIS, 6 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue sans grand changement mercredi avant la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, tandis que les Bourses européennes évoluent dans le vert à mi-séance. La tendance positive est soutenue par des achats à bon compte et la fin de la grève dans le secteur énergétique norvégien, ce qui permet au cours du gaz de refluer fortement. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,2% pour le Dow Jones .DJI , de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,4% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI avance de 1,51% à 5.882,65 vers 11h50 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 1,28% et à Londres, le FTSE .FTSE 1,79%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 1,58%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E 1,45% et le Stoxx 600 .STOXX 1,46%. La fin de la grève dans le secteur du pétrole et du gaz en Norvège après l'intervention du gouvernement éloigne le spectre d'une chute des livraisons de gaz naturel dès samedi et donc d'une nouvelle flambée des prix. Les prix de gros du gaz naturel sur le marché britannique étaient en forte baisse mercredi matin, le contrat de référence TRGBNBPD1 pour une livraison à 24 heures reculant de 102 pence à 163 pence, tandis que le contrat pour livraison le jour même perdait 110 pence à 155 pence. nL8N2YN215 Le rebond des marchés d'actions en Europe reste cependant fragile, l'inflation et le risque d'une récession étant toujours présents, d'autant que les données publiées mercredi par Eurostat montrent que les consommateurs de la zone euro ont réduit leurs dépenses en nourriture, boissons et tabac en mai pour le deuxième mois d'affilée dans un contexte de flambée des prix. nL6N2YN06M Les investisseurs attendent par ailleurs à 18h00 GMT le compte rendu de la réunion de juin de la Fed, qui pourrait permettre de mieux cerner les intentions de la banque centrale en matière de taux d'intérêt et son diagnostic sur la santé de l'économie américaine. L'évolution de la situation politique au Royaume-Uni après une cascade de démissions de ministres et de députés est également un sujet de préoccupation, tout comme la guerre en Ukraine et l'épidémie de COVID-19 en Chine. nL8N2YN20R nL8N2YN20R nL6N2YN05J LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET L8N2YN2JX Uber Technologies UBER.N et DoorDash DASH.N reculent respectivement de 2,8% et 6,5% en avant-Bourse après l'annonce d'un accord entre Amazon AMZN.O et Grubhub, la filiale américaine de Just Eat Takeaway.com TKWY.AS , spécialiste de la livraison des repas. nL8N2YN2KZ VALEURS EN EUROPE Sur le Stoxx 600 paneuropéen, tous les principaux compartiments évoluent dans le vert, les ressources de base .SXPP (+2,88%), qui avaient été fortement affectées mardi par les craintes d'une récession imminente après les chiffres de l'activité des entreprises en Europe, affichent l'une des meilleures performances sectorielles. Le compartiment du transport et des loisirs .SXTP (+2,64%) et celui des médias .SXMP (+2,74%) sont également recherchés. Les compagnies aériennes comme Air France-KLM AIRF.PA (+1,4227%) et Ryanair RYA.I (+3,41%) profitent des annonces en provenance de Norvège. Dans l'actualité des entreprises, Just Eat Takeaway TKWY.AS bondit de 19,53% après l'annonce d'un accord avec Amazon AMZN.O et d'une prise de participation dans sa filiale Grubhub. nL8N2YN2KZ Côté baisse, Faurecia EPED.PA abandonne 5,61%, pénalisé par l'abaissement de la recommandation de Barclays à "sous-pondérer", tandis qu'Uniper UN01.DE recule encore, toujours affecté par une possible nationalisation du groupe, sur fond de baisse de ses approvisionnements en gaz russe. nL8N2YN1PA TAUX Les rendements obligataires reculent encore mercredi au lendemain de leur forte chute liée au risque d'une récession en zone euro. Le taux du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR s'affiche à 1,178% et celui à deux ans DE2YT=RR à 0,371%, soit une baisse depuis le début du mois d'environ 15 points de base et 22 points respectivement. "Nous continuons à voir une baisse des taux de la zone euro (...) Il nous semble logique que le mouvement soit plus important sur la partie courte de la courbe, dans un contexte où les craintes de récession sont plus marquées qu'aux Etats-Unis", commente Antoine Bouvet, stratège chez ING. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR , tombé en séance à 2,78%, son plus bas niveau depuis le 27 mai, s'affiche à 2,8199% et le deux ans US2YT=RR à 2,8446% après un plus bas d'un mois à 2,729%. CHANGES Aux changes, l'euro EUR= , tombé mardi à un creux de 20 ans face au dollar, continue de souffrir des craintes de récession et se traite mercredi quasiment à parité avec le billet vert à 1,0188 dollar, ce qui pourrait provoquer une nouvelle hausse des prix de l'énergie. "Ce n'est pas seulement la menace d'une non-livraison (du gaz) qui pèse sur l'euro", explique Moritz Paysen, conseiller changes et taux chez Berenberg. "Les coûts énergétiques déjà élevés sont un fardeau. Les coûts énergétiques en Europe sont bien plus élevés qu'aux États-Unis", ajoute-t-il. Le dollar, de son côté, avance de 0,42% face aux autres grandes devises .DXY , tandis que la livre sterling GBP= fléchit à 1,1891 contre le billet vert, alors que la position du Premier ministre Boris Johnson est désormais grandement fragilisée. nL8N2YM4XF PÉTROLE Les deux principales références du pétrole, qui ont chuté de 9,5% et 8,2% mardi, rebondissent légèrement mercredi, mais les craintes sur la demande et la situation sanitaire en Chine limitent leur hausse. Le baril de Brent LCOc1 prend 1,4% à 104,21 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 0,67% à 100,17 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 6 JUILLET LA SITUATION SUR LES MARCHÉS WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 30863,00 -73,00 -0,24% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3817,25 -16,75 -0,44% Nasdaq-100 11742,50 -66,00 -0,56% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 30967,82 -129,44 -0,42% -14,78% .DJI S&P-500 .SPX 3831,39 +6,06 +0,16% -19,61% Nasdaq .IXIC 11322,24 +194,39 +1,75% -27,63% Nasdaq 100 11779,91 +194,23 +1,68% -27,82% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1604,32 +25,01 +1,58% -15,13% .FTEU3 Eurostoxx 50 3406,60 +46,77 +1,39% -20,75% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5879,27 +84,31 +1,45% -17,81% Dax 30 .GDAXI 12553,50 +152,30 +1,23% -20,97% FTSE .FTSE 7151,31 +125,84 +1,79% -3,16% SMI .SSMI 10819,02 +116,52 +1,09% -15,97% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0186 1,0266 -0,78% -10,40% Dlr/Yen JPY= 135,25 135,87 -0,46% +17,55% Euro/Yen 137,79 139,46 -1,20% +5,73% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9718 0,9683 +0,36% +6,53% Euro/CHF 0,9899 0,9940 -0,41% -4,53% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,1892 1,1957 -0,54% -12,10% Indice $ .DXY 106,9650 106,5350 +0,40% +11,22% TAUX Dernier Var. Spread/B und (pts) Future Bund 151,7600 +0,5200 FGBLc1 Bund 10 ans 1,1550 -0,0290 DE10YT=RR Bund 2 ans 0,3560 -0,0750 DE2YT=RR OAT 10 ans 1,7670 -0,0300 +61,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 2,8017 -0,0090 US10YT=RR Treasury 2 ans 2,8181 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 100,24 99,50 +0,74 +0,74% +63,76% CLc1 Brent LCOc1 104,27 102,77 +1,50 +1,46% +57,91%