POINT MARCHÉS-Rebond des actions, le pétrole remonte, les résultats rassurent

* L'indice Stoxx a repris 1,8%, le CAC 40 à Paris 1,25% * Le pétrole en nette hausse * Des résultats bien accueillis en Europe et aux USA PARIS, 22 avril (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mercredi, profitant du rebond des cours du pétrole et de résultats de sociétés majoritairement bien accueillis en Europe et aux Etats-Unis, qui relèguent provisoirement au second plan les craintes économiques liées à la pandémie de coronavirus. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en hausse de 1,25% (54,34 points) à 4.411,80 points. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 2,3% et à Francfort, le Dax .GDAXI a progressé de 1,61%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 1,56%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 1,8% et le Stoxx 600 .STOXX 1,8%. Ce dernier avait perdu près de 3,4% mardi et le CAC 40 3,77%, la chute sous zéro d'un contrat à terme de référence sur le pétrole brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 ayant ravivé l'aversion au risque en soulignant les multiples inconnues entourant les perspectives économiques mondiales au-delà de la période de confinement en cours. Parallèlement au début de retour au calme observé sur le marché, la perspective de voir le Congrès américain adopter dès jeudi un nouveau plan de soutien de quelque 500 milliards de dollars (460 milliards d'euros) déjà voté par le Sénat a contribué à rassurer Wall Street, permettant aux places européennes de conforter leurs gains en fin de séance. PÉTROLE Après un début de journée difficile, le marché pétrolier a en effet retrouvé le chemin de la hausse, profitant des espoirs de voir les grands pays producteurs réduire davantage leur production face à l'effondrement de la demande. Le Brent gagne 6,78% à 20,64 dollars le baril LCOc1 alors qu'il était tombé en début de séance à 15,98 dollars, au plus bas depuis 1999. Le WTI bondit de 25,32% à 14,50 dollars CLc1 contre 10,26 au plus bas du jour. Le marché a à peine réagi aux derniers chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), qui montrent que les stocks américains de brut ont augmenté la semaine dernière pour atteindre leur plus haut niveau depuis mai 2017 tandis que les réserves d'essence inscrivaient un record. VALEURS L'indice Stoxx européen du pétrole et du gaz .SXEP a repris 4,74% et effacé la totalité de ses pertes des deux séances précédentes grâce au retour au calme puis au rebond des prix du baril. A Paris, TechnipFMC FTI.PA et Total TOTF.PA ont gagné respectivement 6,97% et 4,76%, deux des meilleures performances du CAC 40. En tête de l'indice, STMicroelectronics STM.PA a fini en hausse de 8,63% après des prévisions jugées rassurantes pour le deuxième semestre. Ailleurs en Europe, le géant suédois des équipements de réseaux Ericsson ERICb.ST s'est adjugé 4,77% après ses trimestriels, peu affectés par les retombées de la pandémie de coronavirus. A la baisse, Kering PRTP.PA a chuté de 4,92% après les commentaires prudents du propriétaire de Gucci sur les perspectives du marché chinois, qui ont amené plusieurs analystes à revoir leur conseil et/ou leur objectif de cours. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi dans le vert, le Dow Jones .DJI s'adjugeant 1,95%, le Standard & Poor's 500 2,11% et le Nasdaq Composite .IXIC 2,26%. Le rebond après la forte baisse des deux premières séances de la semaine (-4,8% pour le S&P 500) est favorisé à la fois par les pétrolières (Exxon Mobil XOM.N prend 2,95%) et par le secteur des semi-conducteurs après la présentation jugée encourageante de Texas Instruments TXN.O (+2,27%). CHANGES Le rebond du pétrole et des actions freine le dollar, qui oscille entre hausse et baisse face à un panier de devises de référence .DXY après un gain de près de 0,5% en deux séances. L'euro, lui, continue de reculer face au billet vert, autour de 1,0830 EUR= , avant le Conseil européen de jeudi. TAUX Le regain d'appétit pour le risque se traduit par une remontée des rendements obligataires de référence, de six points pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR à -0,421% en fin de séance et de près de quatre points pour les bons du Trésor américain de même échéance, à 0,6096% US10YT=RR . A contre-courant de la tendance générale, le dix ans italien a reflué de plus de six points à 2,1080% après un pic de plus d'un mois à 2,276% IT10YT=RR . L'écart ("spread") avec le Bund est ainsi ramené à 250 points contre 271 au plus haut. A SUIVRE JEUDI: La séance de jeudi sera animée par une nouvelle série de publications de résultats en Europe et aux Etats-Unis, par les premiers résultats des enquêtes PMI d'avril et par les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, en attendant les conclusions du Conseil européen au cours duquel les chefs d'Etat et de gouvernement doivent débattre des moyens de soutenir la reprise à venir. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1295,31 +22,94 +1,80% -20,24% .FTEU3 Eurostoxx 50 2834,90 +43,56 +1,56% -24,30% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4411,80 +54,34 +1,25% -26,20% Dax 30 .GDAXI 10415,03 +165,18 +1,61% -21,39% FTSE .FTSE 5770,63 +129,60 +2,30% -23,49% SMI .SSMI 9630,56 +82,71 +0,87% -9,29% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 23484,44 +465,56 +2,02% -17,71% S&P-500 .SPX 2795,73 +59,17 +2,16% -13,47% Nasdaq .IXIC 8453,36 +190,13 +2,30% -5,79% Nasdaq 100 .NDX 8607,89 +204,89 +2,44% -1,43% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0829 1,0856 -0,25% -3,40% Dlr/Yen JPY= 107,82 107,76 +0,06% -0,96% Euro/Yen EURJPY= 116,77 117,02 -0,21% -4,24% Dlr/CHF CHF= 0,9708 0,9695 +0,13% +0,31% Euro/CHF EURCHF= 1,0515 1,0525 -0,10% -3,11% Stg/Dlr GBP= 1,2335 1,2293 +0,34% -6,97% Indice $ .DXY 100,3200 100,2580 +0,06% +4,31% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1710,14 1685,72 +1,45% +12,73% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 171,80 -1,11 FGBLc1 Bund 10 ans -0,41 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,66 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,14 +0,01 +54,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,62 +0,05 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,21 +0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 14,28 11,57 +2,71 +23,42% -76,67% CLc1 Brent LCOc1 20,43 19,33 +1,10 +5,69% -69,06% (Marc Angrand)

