POINT MARCHÉS-Rebond des actions en vue en Europe dans l'attente des PMI (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues en légère hausse * Les indices PMI sur l'activité des économies européennes à l'agenda * La campagne pour la présidentielle américaine s'intensifie par Patrick Vignal PARIS, 21 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient tenter de repartir vendredi au début d'une séance qui sera dominée par les premiers résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur privé dans les économies européennes au mois d'août. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien .FCHI et le Dax à Francfort .GDAXI gagneraient chacun autour de 0,5% à l'ouverture. Le FTSE à Londres .FTSE progresserait pour sa part de 0,2%. Les investisseurs prendront connaissance peu après l'ouverture des indices PMI "flash" pour le mois en cours, qui pourraient témoigner d'un tassement du rebond économique en Europe avec la persistance du risque sanitaire. Les places européennes ont nettement reculé jeudi, rattrapées par les inquiétudes sur la solidité de la reprise économique après des indicateurs économiques américains décevants et au lendemain de la publication par la Réserve fédérale de "minutes" dont le ton a surpris les investisseurs par sa prudence. La campagne pour l'élection présidentielle américaine de novembre, qui s'intensifie, est également source de volatilité. Joe Biden a promis jeudi, en clôture de la convention nationale démocrate, d'unir tous les Américains pour guérir un pays frappé par l'épidémie meurtrière de coronavirus et une catastrophe économique. "Je serai l'allié de la lumière, pas des ténèbres", a-t-il lancé, à 75 jours du scrutin. Quelques heures auparavant, au cours d'une visite sur les terres de Joe Biden en Pennsylvanie, Donald Trump avait critiqué les décennies passées par son rival démocrate au service des Etats-Unis, l'accusant d'avoir vendu le pays et détruit des emplois. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini dans le vert jeudi, avec un record de plus en clôture pour le Nasdaq, la hausse des valeurs du secteur technologique l'emportant sur des indicateurs décevants venus confirmer la vision prudente de la Réserve fédérale sur la reprise économique. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 46,85 points (0,17%) à 27.739,73 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 10,66 points, soit 0,32%, à 3.385,51 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 118,49 points (+1,06%) à 11.264,95 points, un plut haut historique en clôture, porté par les gains d'Apple AAPL.O (+2,22%), Amazon AMZN.O (+1,13%) et Microsoft MSFT.O (+2,32). Wall Street avait pourtant ouvert en baisse après l'annonce d'une remontée inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage, à 1,106 million contre 971.000 (révisé) la semaine précédente alors que les économistes attendaient en moyenne une baisse à 925.000. "C'est un peu déconcertant de franchir la barre du million de demandes d'allocations chômage mais cela indique simplement que ce ne sera pas une reprise en ligne droite", a déclaré Sam Stovall chez CFRA Research. Selon un autre indicateur publié jeudi, les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont dégradées plus nettement qu'attendu en août, l'indice les mesurant reculant à 17,2 conte 24,1 en juillet et 21,0 attendu. Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street en hausse prudente. EN ASIE L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo .N225 a pris 0,17% et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS gagne 0,6%. CHANGES/TAUX Les indicateurs américains décevants publiés jeudi pèsent sur le dollar, reparti à la baisse face à un panier de référence. L'euro en profite pour remonter à 1,1877 dollar. .DXY EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR prend un point de base pour remonter vers 0,66%. Son équivalent allemand, taux de référence de la zone euro, est quasiment inchangé à -0,49% dans les premiers échanges en Europe. PÉTROLE Les cours du pétrole varient peu, à 45,05 dollars pour le baril de Brent LCOc1 et 42,93 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate WTI) CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h15 Indice PMI manuf. flash août 53,7 52,4 Indice PMI services flash 56,3 57,3 Indice PMI composite flash 57,2 57,3 DE 07h30 Indice PMI manuf. flash août 52,5 51,0 Indice PMI services flash 55,1 55,6 Indice PMI composite flash 55,0 55,3 EZ 08h00 Indice PMI manuf. flash août 52,9 51,8 Indice PMI services flash 54,5 54,7 Indice PMI composite flash 54,9 54,9 GB 08h30 Indice PMI manuf. flash août 53,8 53,3 Indice PMI services flash 57,0 56,5 Indice PMI composite flash 57,1 57,0 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22927,02 +46,40 +0,20% -3,08% .N225 Topix 1604,06 +4,86 +0,30% -6,81% .TOPX Hong Kong 25103,40 +312,01 +1,26% -10,95% .HSI Taiwan 12607,84 +245,20 +1,98% +5,09% .TWII Séoul 2307,83 +33,61 +1,48% +5,01% .KS11 Singapour 2531,97 +4,05 +0,16% -21,44% .STI Shanghaï 3379,93 +16,03 +0,48% +10,81% .SSEC Sydney 6109,10 -10,90 -0,18% -8,60% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27739,73 +46,85 +0,17% -2,80% .DJI S&P-500 3385,51 +10,66 +0,32% +4,79% .SPX Nasdaq 11264,95 +118,49 +1,06% +25,55% .IXIC Nasdaq 100 11477,05 +158,41 +1,40% +31,42% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1419,38 -15,16 -1,06% -12,60% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3273,98 -43,64 -1,32% -12,58% .STOXX50E CAC 40 4911,24 -65,99 -1,33% -17,85% .FCHI Dax 30 12830,00 -147,33 -1,14% -3,16% .GDAXI FTSE .FTSE 6013,34 -98,64 -1,61% -20,27% SMI .SSMI 10229,92 -80,09 -0,78% -3,65% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1880 1,1859 +0,18% +5,98% EUR= Dlr/Yen 105,56 105,79 -0,22% -3,03% JPY= Euro/Yen 125,44 125,46 -0,02% +2,86% EURJPY= Dlr/CHF 0,9064 0,9076 -0,13% -6,34% CHF= Euro/CHF 1,0768 1,0763 +0,05% -0,77% EURCHF= Stg/Dlr 1,3248 1,3212 +0,27% -0,08% GBP= Indice $ 92,5960 92,7930 -0,21% -3,72% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4920 +0,0040 Bund 2 ans -0,6750 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1941 +0,0070 +29,79 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6525 +0,0080 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1473 +0,0060 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 42,87 42,82 +0,05 +0,12% -29,96% US CLc1 Brent 45,02 44,90 +0,12 +0,27% -31,82% LCOc1 (Édité par Jean-Michel Bélot)

