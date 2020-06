Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Rebond des actions au lendemain d'un trou d'air Reuters • 12/06/2020 à 13:18









* Wall Street attendue en hausse après sa pire séance depuis mars * En Europe, l'indice Stoxx 600 reprend 1,31%, le CAC 40 à Paris 2,13% * Les valeurs cycliques repartent de l'avant * La semaine devrait se solder par un repli marqué par Marc Angrand PARIS, 12 juin (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes montent à mi-séance vendredi, les actions effaçant une partie des lourdes pertes subies la veille, même si le bilan de la semaine s'annonce comme le plus mauvais depuis trois mois. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de plus de 1,8% pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,5% pour le Nasdaq .IXIC . Ce dernier a perdu 5,27% jeudi, le S&P-500 5,89% et le Dow 6,9%,leur plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis le 16 mars. À Paris, le CAC 40 .FCHI , qui avait cédé 4,71% jeudi, regagne 2,13% à 4.918,25 points vers 11h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,92% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,16%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 1,69%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,94% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,31%. Ce dernier affiche pour l'instant une baisse de 4,9% sur l'ensemble de la semaine et le CAC 40 un repli de près de 5,8%, leur pire performance hebdomadaire depuis la mi-mars, après trois semaines consécutives de hausse soutenue. Le rebond est tiré par des achats à bon compte, sur les valeurs cycliques notamment, qui avaient souffert jeudi du regain d'inquiétude sur la durée de la reprise économique et sur le risque d'une deuxième vague de l'épidémie aux Etats-Unis. "Même si ce mouvement vendeur est important, il doit être replacé dans le contexte d'un rally persistant", soulignent les responsables de la stratégie d'investissement d'UBS Wealth Management dans une note, en rappelant que les actions ont ramené à 7,1% leur repli par rapport à leur record de février. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le rebond des marchés européens profite à tous les secteurs mais parmi les hausses les plus soutenues figurent ceux qui avaient le plus souffert jeudi: l'indice Stoxx de l'automobile .SXAP reprend ainsi 3,17%, celui des banques .SX7P 2,22% et celui des transports et des loisirs .SXTP 2,39%. A Paris, Airbus AIR.PA gagne 5,76% au lendemain d'une chute de 10,54%, Société générale SOGN.PA s'adjuge 6,6% et Renault RENA.PA 6,09%. A noter par ailleurs, le bond de 14,8% d'Interparfums IPAR.PA après l'annonce d'un accord de licence avec la marque italienne de mode de luxe Moncler MONC.MI . La plus forte hausse du Stoxx 600 est pour le britannique Pearson PSONL , qui prend 12,59% après l'annonce de l'entrée du fonds activiste Cevian à son capital à hauteur de 5,4%. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est en légère hausse à -0,416% et son équivalent américain reprend près d'un point de base à 0,7051% US10YT=RR . Le rendement du Bund a reculé de près de 20 points depuis le début de la semaine, sa baisse hebdomadaire la plus marquée depuis février. CHANGES Le dollar, qui avait bénéficié jeudi du regain d'aversion au risque, se stabilise face aux autres .DXY au lendemain d'un bond de 0,8%. L'euro se traite à 1,1295 dollar EUR= après revenu en début de séance en Asie à 1,1275. La monnaie unique semble appelée à connaître de nouvelles fluctuations de ce type puisque la volatilité implicite à un mois sur l'euro-dollar EUR1MO=FN est au plus haut depuis début avril. PÉTROLE Les cours du pétrole restent hésitants et s'acheminent vers une baisse de plus de 7% sur l'ensemble de la semaine, leur première performance hebdomadaire négative après six semaines de rebond. Le Brent gagne 0,29% à 38,66 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est inchangé à 36,37 dollars CLc1 . L'un et l'autre avaient perdu autour de 8% jeudi. Barclays a relevé vendredi ses prévisions de cours du brut pour 2020 de quatre dollars par baril, à 41 dollars pour le Brent et 37 dollars pour le WTI. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 14h00 Indice de confiance du Michigan juin 75,0 72,3 (1re estimation) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 25686,00 +521,00 +2,07% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3067,75 +57,50 +1,91% Nasdaq-100 9758,50 +141,75 +1,47% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 25128,17 -1861,82 -6,90% -11,95% .DJI S&P-500 .SPX 3002,10 -188,04 -5,89% -7,08% Nasdaq .IXIC 9492,73 -527,62 -5,27% +5,80% Nasdaq 100 9588,48 -505,78 -5,01% +9,80% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1392,27 +14,11 +1,02% -14,27% .FTEU3 Eurostoxx 50 3197,03 +52,46 +1,67% -14,64% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4917,37 +101,77 +2,11% -17,74% Dax 30 .GDAXI 12104,26 +133,97 +1,12% -8,64% FTSE .FTSE 6137,82 +61,12 +1,01% -18,62% SMI .SSMI 9866,15 +37,57 +0,38% -7,07% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1295 1,1297 -0,02% +0,76% Dlr/Yen JPY= 107,44 106,85 +0,55% -1,30% Euro/Yen 121,37 120,73 +0,53% -0,48% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9470 0,9440 +0,32% -2,15% Euro/CHF 1,0698 1,0666 +0,30% -1,42% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2620 1,2600 +0,16% -4,82% Indice $ .DXY 96,7450 96,7330 +0,01% +0,59% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,0600 -0,1800 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4130 +0,0020 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6500 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0065 -0,0030 +40,65 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7116 +0,0590 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1969 +0,0180 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 36,37 36,34 +0,03 +0,08% -40,58% CLc1 Brent LCOc1 38,70 38,55 +0,15 +0,39% -41,39% (édité par Patrick Vignal)

