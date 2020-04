Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence sur les actions malgré le rebond du pétrole Reuters • 23/04/2020 à 13:15









* Wall Street attendue en légère baisse * Les places européennes évoluent en ordre dispersé * Les PMI "flash" au plus bas historique * Le Conseil européen et les inscriptions au chômage US à venir par Marc Angrand PARIS, 23 avril (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse et les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-séance jeudi, les investisseurs privilégiant la prudence malgré le rebond du pétrole, avant une réunion très attendue des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne et alors que de nouveaux indicateurs et de nombreux résultats de sociétés confirment l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture quasi stable après une progression d'environ 2% la veille. A Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,16% à 4.418,74 points vers 11h05 GMT alors qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE perd 0,1% et qu'à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,19%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,1%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,11% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,15%. Ce dernier a piqué du nez dans la matinée pour perdre jusqu'à 0,45% après la publication des premier résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats en Europe, qui traduisent une contraction record de l'activité du secteur privé en avril. Mais il est vite reparti de l'avant, les chiffres ne faisant que confirmer un scénario déjà largement intégré dans les cours. Les investisseurs regardent davantage vers Washington, où la Chambre des représentants doit approuver le nouveau plan de relance de quelque 500 milliards de dollars déjà adopté mardi par le Sénat, et sont surtout à l'affût des résultats du Conseil européen par visioconférence prévu dans l'après-midi, qui pourrait faire avancer le projet de nouveau mécanisme de relance communautaire. "La réunion du Conseil européen sera suivie de près, pour voir à quelle vitesse les dirigeants de l'UE avancent vers un partage des risques budgétaires à l'échelle de la région", explique George Cole, économiste de Goldman Sachs. Mais "nous nous attendons à ce que les discussions n'aillent pas jusqu'à un engagement clair à mutualiser totalement les risques liés au choc du COVID-19", ajoute-t-il. Les marchés surveilleront aussi les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, qui pourraient porter à plus de 25 millions en cinq semaines le nombre de demandes d'allocation chômage. PÉTROLE Après la tempête du début du semaine, le marché pétrolier amplifie son rebond, profitant des espoirs de nouveaux plans de relance des deux côtés de l'Atlantique, des signes de montée des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran et de l'annonce par le Koweït d'un début de réduction de sa production. Le Brent gagne 7,81% à 21,96 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 12,48% à 15,50 dollars CLc1 . Le Brent affiche toutefois encore une chute de plus de 20% en une semaine. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le compartiment européen du pétrole et du gaz .SXEP affiche la plus forte progression sectorielle du jour, un gain de 1,55%, devant celui des matières premières .SXPP (+1,30%). Total TOTF.PA gagne 2,81% à Paris, BP BP.L 0,87% à Londres et Eni ENI.MI 2,06% à Milan. Le groupe parapétrolier TechnipFMC FTI.PA cède toutefois du terrain (-2,48%) après des trimestriels plombés par des charges exceptionnelles. Les publications de résultats continuent en effet d'animer la cote européenne: à Paris, Hermès HRMS.PA gagne ainsi 1,9%, ses comptes suggérant qu'il résiste mieux à la crise actuelle que ses principaux concurrents. A l'opposé, le constructeur suédois de poids lourds Volvo VOLVb.ST perd 5,62% après avoir fait état d'un solde net de commandes négatifs depuis mars. TAUX Les rendements de référence sont pratiquement stables, à -0,406% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et 0,6298% pour les Treasuries de même échéance. Les rendements italiens sont en revanche en nette baisse, signe que la tension des derniers jours s'apaise un peu dans l'espoir de progrès des discussions à l'échelon européen: le dix ans recule de près de huit points de base pour revenir à 2,033% IT10YT=RR et son écart avec le Bund DE10IT10=RR , qui avait dépassé 270 points mercredi, retombe autour de 240 points. Ce mouvement est aussi favorisé par la décision de la BCE d'accepter comme collatéral des titres dont la notation a été dégradée en catégorie spéculative ("junk") depuis le début de la crise du coronavirus. CHANGES L'euro accuse le coup des chiffres pires qu'attendu des PMI "flash": la monnaie unique, qui s'échangeait à plus de 1,0830 dollar en début de matinée en Europe, est retombée autour de 1,0770 EUR= (-0,41%). L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la devise américaine face à un panier de référence, en profite et affiche une hausse de 0,21% alors qu'il cédait du terrain avant le recul de l'euro. Le billet vert souffrait notamment du rebond de plusieurs monnaies de pays producteurs de pétrole en parallèle à celui du prix du baril. La couronne norvégienne reprend par exemple 0,8% NOK= et le peso mexicain 0,7% MXN= . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 4,15 mlns 5,245 18/4 mlns LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 23325,00 -31,00 -0,13% 1YMc1 S&P-500 ESc1 2789,75 +1,25 +0,04% Nasdaq-100 8640,75 +2,75 +0,03% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 23475,82 +456,94 +1,99% -17,74% .DJI S&P-500 .SPX 2799,31 +62,75 +2,29% -13,35% Nasdaq .IXIC 8495,38 +232,15 +2,81% -5,32% Nasdaq 100 8664,64 +261,63 +3,11% -0,78% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1297,22 +1,30 +0,10% -20,12% .FTEU3 Eurostoxx 50 2836,23 +1,33 +0,05% -24,27% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4426,24 +14,44 +0,33% -25,96% Dax 30 .GDAXI 10411,40 -3,63 -0,03% -21,42% FTSE .FTSE 5764,79 -5,84 -0,10% -23,57% SMI .SSMI 9549,67 -80,89 -0,84% -10,05% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0777 1,0822 -0,42% -3,86% Dlr/Yen JPY= 107,52 107,72 -0,19% -1,23% Euro/Yen 115,89 116,60 -0,61% -4,97% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9750 0,9713 +0,38% +0,74% Euro/CHF 1,0508 1,0513 -0,05% -3,17% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2364 1,2332 +0,26% -6,75% Indice $ .DXY 100,5920 100,3880 +0,20% +4,59% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 171,7800 -0,2200 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4070 +0,0130 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6900 -0,0220 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1060 -0,0180 +51,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6314 +0,0120 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2211 +0,0100 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 15,44 13,78 +1,66 +12,05% -74,78% CLc1 Brent LCOc1 21,90 20,37 +1,53 +7,51% -66,83% (Marc Angrand, avec Thyagaraju Adinarayan à Londres, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.