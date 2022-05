POINT MARCHÉS-Prudence sur les actions avant l'inflation en zone euro, le pétrole monte (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en légère baisse * Accord à Bruxelles sur une forte réduction des importations de brut russe * L'inflation en zone euro à surveiller * Les rendements des bons du Trésor américain en nette hausse PARIS, 31 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mardi, la hausse marquée du pétrole, la perspective d'une progression timide de Wall Street et les interrogations récurrentes sur l'inflation et les taux d'intérêt incitant les investisseurs à la prudence. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,31% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,51% pour le Dax .GDAXI à Francfort et de 0,49% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E tandis que le FTSE 100 .FTSE à Londres, plus fortement pondéré en valeurs pétrolières, pourrait ouvrir proche de l'équilibre. Alors que les marchés américains étaient fermés lundi pour le Memorial Day, les actions européennes ont progressé, en profitant notamment de l'annonce par les autorités de Shanghaï de la levée définitive des restrictions sanitaires mercredi. Le Dax et le FTSE 100 ont ainsi conforté leurs gains de mai tandis que le CAC 40 comme le Stoxx 600 .STOXX européen réduisaient leurs pertes mensuelles. Cette dernière séance du mois pourrait être plus mitigée en raison de l'accélération de la hausse des cours du pétrole et du regain d'inquiétude suscitée par l'inflation après les chiffres supérieurs aux attentes publiés lundi en Espagne et surtout en Allemagne nL8N2XM2WF. La première estimation de l'inflation dans l'ensemble de la zone euro en mai, qui pourrait influencer les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine prochaine, sera publiée à 09h00 GMT. Elle aura été précédée par celle de l'inflation française à 06h45 GMT. En Chine, les indices PMI officiels montrent que la baisse de l'activité s'est atténuée en mai dans l'industrie comme dans les services, l'indice composite remontant à 48,4 après 42,7 en avril. nL8N2XN04X LES VALEURS A SUIVRE : nL8N2XM2HT PÉTROLE Déjà orienté à la hausse lundi, le marché pétrolier amplifie sa progression après l'accord conclu dans la soirée par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne en vue de réduire de 90% d'ici la fin de l'année leurs importations de brut russe. nL8N2XM4U7 Le Brent gagne 1,71% à 123,75 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 3,51% à 119,11 dollars CLc1 . L'un et l'autre évoluent au plus haut depuis le 9 mars. A WALL STREET Après le week-end prolongé du Memorial Day, les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX et en hausse de 0,19% pour le Nasdaq .IXIC . Les trois grands indices américains avaient fini en forte hausse vendredi, profitant des signes suggérant que l'inflation avait atteint son pic et que la consommation aux Etats-Unis tenait bon: le Dow Jones avait gagné 1,76% à 33.212,96 points, le S&P-500 2,47% à 4.158,24 et le Nasdaq Composite 3,33% à 12.131,13. Le S&P 500 a ainsi porté sa progression sur l'ensemble de la semaine écoulée à 6,6%, sa meilleure performance hebdomadaire depuis novembre 2020. EN ASIE La Bourse de Tokyo a connu une séance en dents de scie qui se solde par une baisse de 0,33% pour l'indice Nikkei .N225 , la hausse du pétrole et les interrogations sur l'évolution des taux d'intérêt ayant découragé les acheteurs. En Chine en revanche, la tendance est solidement orientée à la hausse et profite en premier lieu aux valeurs liées à la consommation et aux hautes technologies après la confirmation de la levée du confinement à Shanghaï: le SSE Composite .SSEC de Shanghai prend 0,78% et le CSI 300 .CS300 1,23%. CHANGES Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence .DXY (-0,05%), non loin du plus bas de cinq semaines touché lundi. Il regagne cependant du terrain face à l'euro, qui revient à 1,0739 EUR= contre 1,0786 au plus haut en séance lundi après les chiffres de l'inflation en Espagne et en Allemagne. La monnaie unique reste néanmoins en passe d'enregistrer sa meilleure performance mensuelle depuis un an avec à ce stade un gain d'un peu moins de 2%par rapport au billet vert, grâce aux anticipations de relèvement des taux de la BCE. TAUX Les rendements des bons du Trésor américain sont en nette hausse dans les échanges en Asie après le long week-end du Memorial Day, profitant à la fois de l'élan donné par le Bund après les chiffres de l'inflation allemande et des déclarations de Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, en faveur de plusieurs hausses d'un demi-point du taux des "fed funds". Le dix ans US10YT=RR prend ainsi près de neuf points de base à 2,835% et le deux ans plus de six points à 2,5565% US2YT=RR . Le dix ans allemand, qui a bondi de huit points lundi, poursuit sa remontée dans les tout premiers échanges en Europe à 1,068% DE10YT=RR . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 31 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Consommation des ménages avril +0,8% -1,3% FR 06h45 PIB définitif T1 inchangé inchangé - sur un an n.d. +5,3% FR 06h45 Inflation IPCH (1re estim.) mai +0,6% +0,5% - sur un an +5,6% +5,4% EZ 09h00 Inflation IPCH sur un an (1re mai +7,7% +7,4% estim.) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 27279,80 -89,63 -0,33% -5,25% .N225 Topix 1912,67 -9,77 -0,51% -4,00% .TOPX Hong Kong 21327,47 +203,54 +0,96% -8,85% .HSI Taiwan 16807,77 +197,15 +1,19% -7,75% .TWII Séoul 2679,09 +9,43 +0,35% -10,03% .KS11 Singapour 3261,27 +22,35 +0,69% +4,40% .STI Shanghaï 3175,17 +26,11 +0,83% -12,76% .SSEC Sydney 7211,20 -75,40 -1,03% -3,14% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente (vendredi 27 mai) : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 33212,96 +575,77 +1,76% -8,60% .DJI S&P-500 4158,24 +100,40 +2,47% -12,76% .SPX Nasdaq 12131,13 +390,48 +3,33% -22,46% .IXIC Nasdaq 100 12681,42 +404,63 +3,30% -22,30% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1749,88 +9,86 +0,57% -7,43% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3841,62 +32,76 +0,86% -10,63% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6562,39 +46,64 +0,72% -8,26% .FCHI Dax 30 14575,98 +113,79 +0,79% -8,24% .GDAXI FTSE 7600,06 +14,60 +0,19% +2,92% .FTSE SMI 11736,26 +89,09 +0,76% -8,85% .SSMI CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0742 1,0777 -0,32% -5,51% EUR= Dlr/Yen 127,79 127,55 +0,19% +11,06% JPY= Euro/Yen 137,29 137,53 -0,17% +5,35% EURJPY= Dlr/CHF 0,9591 0,9573 +0,19% +5,14% CHF= Euro/CHF 1,0304 1,0320 -0,16% -0,61% EURCHF= Stg/Dlr 1,2610 1,2650 -0,32% -6,79% GBP= Indice $ 101,6220 101,6680 -0,05% +5,67% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 1,0690 +0,0240 DE10YT=RR Bund 2 ans 0,4550 +0,0140 DE2YT=RR OAT 10 ans 1,5820 +0,0260 +51,30 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,8368 +0,0880 US10YT=RR Treasury 2 ans 2,5585 +0,0610 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 119,25 115,07 +4,18 +3,63% +94,82% US CLc1 Brent 123,92 121,67 +2,25 +1,85% +87,67% LCOc1 (Rédigé par Marc Angrand, édité par Matthieu Protard) ((Rédaction de Paris; +33 1 49 49 50 00;)) ((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))