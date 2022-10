POINT MARCHÉS-Prudence en vue pour les actions avec les résultats et avant la BCE

* Baisse modérée en vue en Europe * Le Nasdaq et le S&P-500 ont reculé après les déceptions Microsoft et Alphabet * Les "futures US" indiqués dans le vert, espoir sur la Fed * Séance chargée avec les résultats, la BCE et PIB américain par Laetitia Volga PARIS, 27 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse jeudi à l'ouverture d'une séance marquée par une avalanche de résultats de sociétés et dans l'attente des annonces de la Banque centrale européenne (BCE). Les premières indications disponible donnent un recul de 0,14% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,23% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,24% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,31% pour l'EuroStoxx 50. A Wall Street, les indices S&P-500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont clôturé mercredi en territoire négatif, plombés par les valeurs technologiques à la suite des annonces décevantes de Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O . Après la clôture, Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook, a perdu jusqu'à 20% dans les échanges hors séance après avoir brossé un tableau pessimiste de ses perspectives à court terme, anticipant un chiffre d'affaires au quatrième trimestre inférieur aux attentes et des coûts toujours plus élevés en 2023. nL8N31R8YT Mais les "futures" américains devraient repartir de l'avant, ce qui pourrait limiter le repli en Europe, avec l'espoir des investisseurs que la Réserve fédérale et les autres banques centrales pourraient ralentir l'ampleur de leur resserrement monétaire dans un avenir proche. Les conséquences du ralentissement économique et de la remontée rapide des taux sur les entreprises et sur plusieurs indicateurs économiques ont alimenté les spéculations ces derniers jours, d'autant que la Banque du Canada a procédé mercredi à une hausse moins forte qu'attendu de son taux directeur. nL8N31R6H4 nZON006N8H Dans ce contexte, les commentaires de la BCE et de sa présidente Christine Lagarde seront scrutés ce jeudi à la recherche de la moindre allusion sur les futures hausses de taux. Les acteurs du marchés s'attendent largement à ce que l'institution augmente ses taux de 75 points de base ce jeudi. Les annonces sont prévues à 12h15 GMT et la conférence de presse une demi-heure plus tard. Egalement au menu du jour, la publication à 12h30 GMT de la première estimation du produit intérieur brut américain au troisième trimestre qui devrait montrer un retour à la croissance. LES VALEURS A SUIVRE : nL8N31R7HK La séance sera l'une des plus chargée de la saison avec les publications de chiffres d'affaires et de résultats notamment de TotalEnergies TTEF.PA , STMicroelectronics STM.PA , Capgemini CAPP.PA , Lufthansa LHAG.DE , Unilever ULVR.L , Credit Suisse CSGN.S et Shell SHEL.L . A WALL STREET Le Standard & Poor's 500 (-0,74%) a basculé mercredi dans le rouge après trois séances consécutives de hausse à la Bourse de New York, où le Nasdaq (-2,04%) a également nettement reculé après les résultats et prévisions jugées décevants d'Alphabet et Microsoft. Ce dernier a plongé de 7,7% après avoir annoncé la plus faible croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires en cinq ans et des prévisions de ventes pour le deuxième trimestre de son exercice inférieures aux attentes du marché. Après avoir prévenu s'attendre à un ralentissement de ses revenus publicitaires, Alphabet GOOGL.O a abandonné 9,14%. Le Dow Jones .DJI a fini de justesse en territoire positif, prenant 2,37 points, soit 0,01%, à 31.839,11 points. Les contrats à terme sur indices suggèrent un gain d'environ 0,6% pour le Dow Jones, de 0,54% pour le S&P-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq. EN ASIE L'indice Nikkei à Tokyo .N225 est en légère baisse (0,19%), les investisseurs portant leur attention sur les perspectives des entreprises. Plus forte baisse de l'indice, Canon 7751.T chute de 6,1% après avoir abaissé sa prévision de bénéfice net annuel. En Chine, les actions reculent modestement après le recul des profits industriels entre janvier et septembre et le développement de l'épidémie de COVID-19. nL8N31R4BN L'indice CSI 300 .CSI300 cède 0,12% et le SSE Composite .SSEC de Shanghai 0,07% TAUX/CHANGES Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR est en petite augmentation à 4,0196% après avoir chuté de plus de 20 points de base sur les deux dernières séances avec la baisse du dollar et les spéculations concernant le resserrement monétaire de la Fed. Le dollar est quasiment stable face à un panier de devises internationales et l'euro est inchangé à 1,0071 dollar. .DXY EUR= PÉTROLE Les cours pétroliers restent orientés à la hausse après avoir pris plus de 3% la veille, portés par l'annonce d'exportations record de brut américain la semaine dernière et par la baisse du dollar. Le Brent LCOc1 gagne 0,22% à 95,9 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 s'octroie 0,24% à 88,12 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 PIB (1re estimation) T3 +2,4% -0,6% 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 22 220.000 214.000 octobre (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)