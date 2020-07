Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe sur fond de craintes sanitaires (actualisé) Reuters • 01/07/2020 à 08:39









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en baisse de 0,2% à 0,4% * En Chine, l'indice PMI manufacturier Caixin/Markit meilleur que prévu * Mais la hausse des nouveaux cas de coronavirus inquiète toujours * L'Asie en ordre dispersé, les futures US en baisse par Blandine Henault PARIS, 1er juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient entamer le second semestre de l'année sur une note prudente, les espoirs de reprise de l'économie mondiale se heurtant à la progression des cas de contamination au coronavirus, en particulier aux Etats-Unis. Les contrats à terme signalent une baisse de 0,17% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,26% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,44% pour le FTSE à Londres .FTSE . En Chine, l'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a progressé à 51,2 en juin, soit son rythme le plus rapide depuis décembre dernier, contre 50,7 en mai et un consensus à 50,5. Les investisseurs suivront aussi dans la journée les indices PMI définitifs en Europe pour juin, ainsi que l'ISM manufacturier aux Etats-Unis et l'enquête ADP sur l'emploi, pour évaluer le rythme de la reprise économique mondiale. Si l'optimisme sur la conjoncture a prédominé tout au long du deuxième trimestre sur les marchés d'actions, permettant au S&P 500 .SPX de boucler son meilleur trimestre depuis 1998, le mois de juin a été marqué par un retour des craintes sanitaires. Les dernières nouvelles en provenance des Etats-Unis n'ont pas de quoi rassurer: plus de 47.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés mardi dans le pays, selon un décompte de Reuters effectué sur la base de données officielles, un record quotidien depuis le début de l'épidémie. "Il est clair que nous ne sommes pas en contrôle total actuellement", a déclaré Anthony Fauci, principal expert national en maladies infectieuses, lors de son audition par une commission du Sénat. En Australie, les autorités ont ordonné mardi des mesures de confinement dans 36 localités situées dans la banlieue de Melbourne, la deuxième plus grande ville du pays, afin de tenter d'enrayer un pic dans les cas de coronavirus. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains préfigurent une ouverture en baisse de l'ordre de 0,2% à 0,6% après la progression observée la veille. L'indice phare de la Bourse de New York, le Standard & Poor's 500, a terminé mardi sur une hausse de 1,5% à 3.100,29 points et bouclé son meilleur trimestre depuis 22 ans grâce aux espoirs de reprise de l'économie américaine après la crise sanitaire. Après une chute spectaculaire de 20% sur les trois premiers mois de l'année, le S&P 500 affiche une hausse de plus de 19,95% sur l'ensemble du deuxième trimestre, sa meilleure performance depuis le quatrième trimestre 1998, en plein boom des valeurs technologiques. L'indice Dow Jones .DJI a gagné de son côté 0,85% mardi à 25.812,88 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,87% à 10.058,76 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a clôturé en baisse de 0,75%, pénalisée par la publication de l'enquête "tankan" de la Banque du Japon (BoJ) montrant que la confiance des industriels s'est détériorée en juin à un niveau jamais vu depuis 2009. Les investisseurs s'inquiètent aussi de la résurgence des cas de coronavirus à Tokyo. Les autorités ont cherché à maintenir les nouveaux cas d'infection en dessous de 20 par jour dans la capitale depuis que le Japon a levé l'état d'urgence fin mai, mais la ville a connu six jours consécutifs à plus de 50 nouveaux cas. En Chine, les places boursières sont bien orientées après la publication de l'indice PMI manufacturier. Par ailleurs, des sources ont indiqué à Reuters que la banque centrale chinoise allait procéder à partir de mercredi à une baisse de 25 points de base de ses taux de réescompte et de prêt afin de réduire encore les coûts de financement pour les petites entreprises et le secteur agricole. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale avance de 1,13% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC gagne 0,65%. CHANGES/TAUX Le regain de prudence des investisseurs favorise les devises jugées les plus sûres, comme le yen en hausse de 0,25% face au dollar. JPY= La devise américaine évolue sans grand changement face à un panier de devises de référence avant les statistiques attendues dans la journée, qui précèderont la publication, jeudi, du rapport mensuel sur l'emploi américain. .DXY L'euro recule légèrement face au dollar, à 1,1225, en amont de la publication des indices PMI. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne deux points de base, à 0,6742%, prolongeant la hausse de la veille liée à des arbitrages de portefeuille en fin de semestre selon des analystes. Le taux du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR avance de près de deux points de base dans les premiers échanges, à -0,445%. PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent en hausse, soutenus par l'annonce d'une baisse plus forte que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis selon les données de l'American Petroleum Institute (API), ce qui suggère une amélioration de la demande. Le baril de Brent LCOc1 avance de 0,68% à 41,55 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 gagne 0,81% à 39,59 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1er JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI manufacturier juin 52,1 52,1* définitif DE 07h55 Indice PMI manufacturier juin 44,6 44,6* définitif EZ 08h00 Indice PMI manufacturier juin 46,9 46,9 définitif GB 08h30 Indice PMI manufacturier juin 50,1 50,1* définitif USA 12h15 Emploi privé, enquête ADP juin +3,0 mlns -2,76 mlns 14h00 Indice ISM manufacturier juin 49,5 43,1 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22121,73 -166,41 -0,75% -6,49% .N225 Topix .TOPX 1538,61 -20,16 -1,29% -10,62% Hong Kong 24427,19 +125,91 +0,52% -13,35% .HSI Taiwan 11703,42 +82,18 +0,71% -2,45% .TWII Séoul .KS11 2106,70 -1,63 -0,08% -4,14% Singapour 2602,65 +12,74 +0,49% -19,24% .STI Shanghaï 3005,64 +20,96 +0,70% -1,46% .SSEC Sydney 5934,40 +36,50 +0,62% -11,22% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25812,88 +217,08 +0,85% -9,55% .DJI S&P-500 3100,29 +47,05 +1,54% -4,04% .SPX Nasdaq 10058,77 +184,61 +1,87% +12,11% .IXIC Nasdaq 100 10156,85 +195,69 +1,96% +16,30% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1405,64 +0,65 +0,05% -13,44% .FTEU3 Eurostoxx 50 3234,07 +2,05 +0,06% -13,65% .STOXX50E CAC 40 4935,99 -9,47 -0,19% -17,43% .FCHI Dax 30 12310,93 +78,81 +0,64% -7,08% .GDAXI FTSE .FTSE 6169,74 -56,03 -0,90% -18,20% SMI .SSMI 10045,30 -15,16 -0,15% -5,38% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1226 1,1231 -0,04% +0,14% EUR= Dlr/Yen 107,66 107,92 -0,24% -1,10% JPY= Euro/Yen 120,88 121,22 -0,28% -0,88% EURJPY= Dlr/CHF 0,9468 0,9471 -0,03% -2,17% CHF= Euro/CHF 1,0629 1,0641 -0,11% -2,05% EURCHF= Stg/Dlr 1,2378 1,2399 -0,17% -6,64% GBP= Indice $ 97,4180 97,3910 +0,03% +1,29% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Bund 10 ans -0,4410 +0,0190 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6870 +0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0960 +0,0230 +34,50 FR10YT=RR Treasury 10 0,6758 +0,0230 ans US10YT=RR Treasury 2 0,1525 -0,0010 ans US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 39,61 39,27 +0,34 +0,87% -35,29% CLc1 Brent LCOc1 41,56 41,27 +0,29 +0,70% -37,06% (Edité par Marc Angrand)

