POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe, regain de tensions USA-Chine (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture en Chine continentale, ouverture du marché obligataire en Europe, production industrielle en Allemagne) * Les indices européens attendus en légère baisse, hormis le FTSE * L'Asie dans le rouge, les futures de Wall Street aussi * Les USA préparent des sanctions contre des responsables chinois-sources * Le pétrole recule, inquiétude sur la situation sanitaire aux USA par Blandine Henault PARIS, 7 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi à l'ouverture sur fond de regain de tensions entre Washington et Pékin et d'évolution préoccupante de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis. Les espoirs de vaccins et d'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine demeurent cependant des éléments importants de soutien. Les contrats à terme signalent un repli de 0,28% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,37% pour le Dax à Francfort .GDAXI mais une hausse de 0,28% pour le FTSE à Londres .FTSE alors que les investisseurs espèrent un accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Selon une information de Reuters, les Etats-Unis se préparent à imposer des sanctions à l'encontre d'une dizaine de responsables chinois en raison de leur rôle présumé dans la disqualification par Pékin de parlementaires élus de l'opposition à Hong Kong. Cette décision, qui pourrait être prise dès ce lundi, visera des responsables du Parti communiste chinois (PCC), ont indiqué trois sources. Cette information a pesé sur la tendance en Asie après une ouverture positive dans la foulée des records inscrits vendredi à Wall Street. Le marché pétrolier évolue également en baisse alors que la hausse des cas de contamination par le coronavirus aux Etats-Unis, qui comptabilisent désormais plus de 14 millions d'infections, a poussé la Californie à imposer de nouvelles mesures de restriction. A WALL STREET Les futures sur les indices américains évoluent en légère baisse après une séance positive vendredi qui a vu les trois grands indices signer des records. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,83% à 30.218,26 points. Le S&P-500 .SPX a pris 0,88%, à 3.699,12 points et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de son côté de 0,7% à 12.464,23 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 0,76%, pénalisée par des prises de profits après cinq semaines consécutives de hausse. Les Bourses chinoises ont subi pour leur part le regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine qui a relégué au second plan le bond des exportations chinoises en novembre. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale a abandonné 0,86% et la Bourse de Hong Kong .HSI recule de 1,24%. CHANGES/TAUX Le dollar gagne 0,2% face à un panier de devises de référence, s'éloignant d'un plus bas de deux ans et demi touché vendredi, la déception sur les chiffres de l'emploi ayant augmenté les attentes d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis. .DXY L'euro évolue à 1,2123 dollar, après avoir grimpé jusqu'à 1,2177 dollar vendredi, un plus haut depuis avril 2018. EUR= La devise unique n'a pas réagi à l'annonce d'une hausse plus forte que prévu de la production industrielle en Allemagne en octobre. La livre sterling recule de 0,45% face au dollar, à 1,3377, après avoir touché vendredi un plus haut de deux ans et demi à 1,3540. Les cambistes restent dans l'attente d'un éventuel accord commercial entre Londres et Bruxelles alors que les négociations sont dans la dernière ligne droite. GBP= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de deux points de base, à 0,9493%, après avoir profité vendredi de l'anticipation d'une augmentation des besoins de financement du Trésor américain en cas de nouveau plan de relance. Son équivalent allemand DE10YT=RR abandonne lui aussi deux points de base dans les premiers échanges, à -0,56%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse, pénalisés par la dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis qui entraîne le retour de mesures de restrictions dans le premier pays consommateur mondial de pétrole. Le baril de Brent LCOc1 abandonne 0,47% à 49,02 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 recule de 0,5% à 46,03 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26547,44 -203,80 -0,76% +12,22% .N225 Topix 1760,75 -15,19 -0,86% +2,29% .TOPX Hong Kong 26494,17 -341,75 -1,27% -6,01% .HSI Taiwan 14256,60 +124,16 +0,88% +18,83% .TWII Séoul 2745,44 +13,99 +0,51% +24,93% .KS11 Singapour 2844,88 +4,99 +0,18% -11,73% .STI Shanghaï 3416,60 -27,98 -0,81% +12,02% .SSEC Sydney 6675,00 +40,90 +0,62% -0,14% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 30218,26 +248,74 +0,83% +5,89% .DJI S&P-500 3699,12 +32,40 +0,88% +14,50% .SPX Nasdaq 12464,23 +87,05 +0,70% +38,91% .IXIC Nasdaq 100 12528,48 +61,35 +0,49% +43,46% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1522,62 +9,90 +0,65% -6,24% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3539,27 +22,17 +0,63% -5,50% 50 .STOXX50E CAC 40 5609,15 +34,79 +0,62% -6,17% .FCHI Dax 30 13298,96 +46,10 +0,35% +0,38% .GDAXI FTSE 6550,23 +59,96 +0,92% -13,16% .FTSE SMI .SSMI 10364,50 +21,87 +0,21% -2,38% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2120 1,2120 +0,00% +8,12% EUR= Dlr/Yen 104,08 104,14 -0,06% -4,39% JPY= Euro/Yen 126,15 126,26 -0,09% +3,44% EURJPY= Dlr/CHF 0,8916 0,8921 -0,06% -7,87% CHF= Euro/CHF 1,0805 1,0808 -0,03% -0,43% EURCHF= Stg/Dlr 1,3370 1,3437 -0,50% +0,84% GBP= Indice $ 90,8840 90,7010 +0,20% -5,50% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5570 -0,0160 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7420 -0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3274 -0,0210 +22,96 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9476 -0,0210 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1488 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 46,01 46,26 -0,25 -0,54% -24,83% US CLc1 Brent 49,05 49,25 -0,20 -0,41% -25,72% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)

