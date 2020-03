Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe malgré un bon PMI chinois Reuters • 31/03/2020 à 07:34









* Les indices européens attendus en ordre dispersé * Les futures de Wall Street sont orientés à la baisse * Rebond de l'activité manufacturière en Chine au mois de mars * Pas d'amélioration sur le front de la crise du coronavirus par Blandine Henault PARIS, 31 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sur une note prudente mardi après leur progression de la veille, tiraillées entre un bon indicateur PMI chinois dans l'activité manufacturière et une crise sanitaire qui ne montre toujours pas d'amélioration notable. Les contrats à terme signalent une progression de 0,52% pour l'EuroStoxx .STOXX et de 0,59% pour le Dax à Francfort .GDAXI mais un repli de 0,62% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en baisse de 0,1% à l'ouverture. Au terme d'une séance hésitante, les indices européens ont fini en hausse lundi, de 0,9% et 1,9%, soutenus notamment par la progression de Wall Street. Mais les futures sur les indices américains sont orientés en baisse mardi, ce qui a pesé sur la tendance en Asie. Les investisseurs ont accueilli favorablement le rebond inattendu de l'activité du secteur manufacturier en Chine au mois de mars, même si les analystes s'accordent à dire qu'il est trop tôt pour évoquer une stabilisation de l'économie dans le pays. L'indice PMI manufacturier officiel a progressé à 52 en mars après avoir chuté à 35,7 le mois précédent, revenant ainsi au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un indice à 45,0. Sur le front sanitaire, les pays continuent de lutter contre la propagation du coronavirus. Les Etats-Unis pourraient renforcer les mesures de distanciation sociale en vigueur tandis que leur voisin, le Mexique, a déclaré l'état d'urgence sanitaire. En France, le bilan dépasse désormais les 3.000 morts. A WALL STREET La Bourse de New York a commencé la semaine par une séance de forte hausse lundi, soutenue par les valeurs de la santé alors que les investisseurs sont à l'affût d'actifs devenus particulièrement abordables et susceptibles de résister au choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 3,19% à 22.327,48 points. Le S&P-500 .SPX a pris 3,35%, à 2.626,65 points et le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a avancé de son côté de 3,62% à 7.774,15 points. Les contrats à terme signalent pour mardi un repli de 0,2% et 0,6%. EN ASIE Après avoir évolué en hausse, la Bourse de Tokyo .N225 recule désormais de 1,04% à l'approche de la clôture, ce mardi étant le dernier jour de l'exercice fiscal au Japon, ce qui alimente une certaine volatilité. En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC avance de 0,24% et le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations progresse de 0,4%. TAUX Le léger regain d'appétit pour le risque favorise une hausse des rendements obligataires: le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR regagne près de trois points de base, à 0,6868% après être tombé la veille sous 0,6%. CHANGES Le dollar regagne encore un peu de terrain après sa chute de la semaine dernière. L'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de référence .DXY prend 0,22%. L'euro, le yen et la livre sterling évoluent tous en baisse face au billet vert, la devise unique retombant notamment sur le seuil de 1,10. EUR= JPY= GBP= PÉTROLE Les cours du brut repartent de l'avant après être tombés lundi à des plus bas en près de 18 ans, sur fond de craintes pour la demande et de guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie. Le rebond du jour est favorisé par l'annonce d'une discussion téléphonique entre les présidents américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, qui ont accepté de discuter d'une stabilisation du marché pétrolier. Le baril de Brent LCOc1 reprend 0,9% à 22,96 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) CLc1 bondit de 5% à 21,09 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 31 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 08h00 PIB T4 inchangé inchangé* - sur un an +1,1% +1,1%* FR 06h45 Inflation IPCH sur un an (1re mars 1,1% 1,6% estim.) EZ 09h00 Inflation IPCH sur un an (1re mars 0,8% 1,2% estim.) USA 14h00 Indice de confiance du mars 110,0 130,7 consommateur * estimation antérieure LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 18938,54 -146,43 -0,77% -19,94% .N225 Topix .TOPX 1415,06 -20,48 -1,43% -17,79% Hong Kong 23322,77 +147,66 +0,64% -17,27% .HSI Taiwan 9647,41 +17,98 +0,19% -19,59% .TWII Séoul .KS11 1740,94 +23,82 +1,39% -20,78% Singapour 2459,14 +42,90 +1,78% -23,70% .STI Shanghaï 2747,53 +0,32 +0,01% -9,92% .SSEC Sydney 5076,80 -104,60 -2,02% -24,05% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 22327,48 +690,70 +3,19% -21,76% .DJI S&P-500 2626,65 +85,18 +3,35% -18,70% .SPX Nasdaq 7774,15 +271,77 +3,62% -13,36% .IXIC Nasdaq 100 7889,01 +300,63 +3,96% -9,67% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1240,16 +16,50 +1,35% -23,63% .FTEU3 Eurostoxx 50 2765,62 +36,97 +1,35% -26,15% .STOXX50E CAC 40 4378,51 +27,02 +0,62% -26,76% .FCHI Dax 30 9815,97 +183,45 +1,90% -25,91% .GDAXI FTSE .FTSE 5563,74 +53,41 +0,97% -26,23% SMI .SSMI 9174,39 +178,02 +1,98% -13,59% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1011 1,1046 -0,32% -1,78% EUR= Dlr/Yen 108,27 107,81 +0,43% -0,54% JPY= Euro/Yen 119,22 119,07 +0,13% -2,24% EURJPY= Dlr/CHF 0,9598 0,9583 +0,16% -0,83% CHF= Euro/CHF 1,0571 1,0585 -0,13% -2,59% EURCHF= Stg/Dlr 1,2330 1,2416 -0,69% -7,01% GBP= Indice $ 99,3530 99,1810 +0,17% +3,31% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5070 +0,0200 Bund 2 ans -0,7260 -0,0190 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0660 +0,0190 +44,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6868 +0,0160 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2259 -0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 21,19 20,09 +1,10 +5,48% -65,38% CLc1 Brent LCOc1 22,88 22,76 +0,12 +0,53% -65,35% (Édité par Patrick Vignal)

