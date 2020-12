Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe, les perspectives pour le T4 pèsent (actualisé) Reuters • 03/12/2020 à 08:34









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture en Chine, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en ordre dispersé * Wall Street a fini sur une note hésitante * La résurgence de la pandémie va peser sur l'économie au T4 * PMI et ISM des services au menu du jour par Blandine Henault PARIS, 3 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note hésitante jeudi à l'ouverture, les espoirs de vaccins contre le coronavirus et d'un plan de relance budgétaire américain se heurtant à la dégradation attendue de l'économie au quatrième trimestre en Europe et aux Etats-Unis. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,03% pour le CAC 40 parisien .FCHI , un repli de 0,16% pour le Dax à Francfort .GDAXI et une baisse de 0,17% pour le FTSE à Londres .FTSE . La perspective de la mise en oeuvre prochaine d'un vaccin contre le coronavirus et les avancées vers l'adoption d'un nouveau plan de soutien à l'économie aux Etats-Unis ont de nouveau soutenu les Bourses européennes mercredi mais la tendance a été plus mitigée à Wall Street qui a souffert de la déception sur l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis. Autre motif de déception: le "livre beige" de la Réserve fédérale a montré "peu ou pas de croissance" dans quatre des douze districts américains et seulement une croissance modeste dans les autres au cours des dernières semaines. En France, où les nouvelles contaminations sont reparties à la hausse mercredi, l'Insee estime que l'économie française devrait se contracter de 4,5% au quatrième trimestre, période marquée par la mise en place de mesures restrictives face à la résurgence de l'épidémie. Dans ce contexte, les investisseurs surveilleront avec attention les indices PMI et ISM attendus en zone euro et aux Etats-Unis pour le mois de novembre. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains évoluent pour l'heure sur une note stable hormis sur le Nasdaq Composite .IXIC , attendu en hausse de 0,2%. Mercredi, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé: l'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,2% à 29.883,79 points, le S&P-500 .SPX a pris 0,18%, à 3.669,01 points mais le Nasdaq a reculé de son côté de 0,05% à 12.349,37 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé quasiment stable (+0,03%) et non loin d'un plus haut depuis avril 1991 touché la veille. Les Bourses chinoises ont pour leur part été pénalisées par l'adoption par le Congrès américain d'un projet de loi visant à bannir les entreprises chinoises de la place boursière américaine si elles ne respectent par les règles d'audit du pays. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a abandonné 0,21% et le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a perdu 0,2%. CHANGES/TAUX Le dollar a touché un nouveau plus bas depuis deux ans et demi face à un panier de devises de référence, toujours pénalisé par les espoirs de vaccin et de plan de relance aux Etats-Unis. .DXY L'euro évolue désormais 1,2122 dollar, au plus haut depuis mai 2018. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est quasiment stable, à 0,941%, de même que son équivalent allemand DE10YT=RR qui se situe à -0,525%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en légère baisse, les investisseurs restant prudents alors que les discussions de l'Opep et de ses alliés sur leur stratégie de production pour 2021 reprennent ce jeudi. Le baril de Brent LCOc1 se replie de 0,04% à 48,23 dollars et celui du brut léger américain CLc1 abandonne 0,15% à 45,21 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI des services déf. novembre 38,0 38,0* Indice PMI composite déf. 39,9 39,9* DE 08h55 Indice PMI des services déf. novembre 46,2 46,2* Indice PMI composite déf. 52,0 52,0* EZ 09h00 Indice PMI des services déf. novembre 41,3 41,3* Indice PMI composite déf. 45,1 45,1* GB 09h30 Indice PMI des services déf. novembre 45,8 45,8* Indice PMI composite déf. 47,4 47,4* EZ 10h00 Ventes au détail octobre +0,8% -2,0% - sur un an +2,7% +2,2% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 775.000 778.000 28/11 USA 15h00 Indice ISM des services novembre 56,0 56,6 * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26809,37 +8,39 +0,03% +13,33% .N225 Topix 1775,25 +1,28 +0,07% +3,13% .TOPX Hong Kong 26722,06 +189,48 +0,71% -5,21% .HSI Taiwan 13977,09 -12,05 -0,09% +16,50% .TWII Séoul 2696,22 +20,32 +0,76% +22,69% .KS11 Singapour 2819,15 +8,20 +0,29% -12,53% .STI Shanghaï 3442,14 -7,24 -0,21% +12,85% .SSEC Sydney 6615,30 +25,10 +0,38% -1,03% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29883,79 +59,87 +0,20% +4,71% .DJI S&P-500 3669,01 +6,56 +0,18% +13,56% .SPX Nasdaq 12349,37 -5,74 -0,05% +37,63% .IXIC Nasdaq 100 12456,41 +1,08 +0,01% +42,63% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1513,26 -0,31 -0,02% -6,82% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3521,32 -3,92 -0,11% -5,98% 50 .STOXX50E CAC 40 5583,01 +1,37 +0,02% -6,61% .FCHI Dax 30 13313,24 -69,06 -0,52% +0,48% .GDAXI FTSE 6463,39 +78,66 +1,23% -14,31% .FTSE SMI .SSMI 10435,36 -13,85 -0,13% -1,71% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2122 1,2115 +0,06% +8,14% EUR= Dlr/Yen 104,38 104,40 -0,02% -4,12% JPY= Euro/Yen 126,52 126,47 +0,04% +3,75% EURJPY= Dlr/CHF 0,8933 0,8942 -0,10% -7,70% CHF= Euro/CHF 1,0830 1,0838 -0,07% -0,20% EURCHF= Stg/Dlr 1,3399 1,3363 +0,27% +1,06% GBP= Indice $ 90,9450 91,1180 -0,19% -5,44% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5260 -0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7200 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2879 -0,0030 +23,81 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9393 -0,0070 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1624 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 45,23 45,28 -0,05 -0,11% -26,11% US CLc1 Brent 48,23 48,25 -0,02 -0,04% -26,96% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)

