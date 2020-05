Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe, le marché cherche une direction Reuters • 20/05/2020 à 07:29









* Les indices européens attendus en baisse d'environ 0,3% * Prudence et prises de bénéfices en vue * Recul de Wall Street mardi, Tokyo monte * L'euro toujours ferme avec le projet de relance franco-allemand par Blandine Henault PARIS, 20 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sur une note prudente mercredi sur fond de prises de bénéfices et de craintes persistantes sur l'ampleur réelle des dégâts de la pandémie de coronavirus sur l'économie mondiale. Les contrats à terme signalent un repli de 0,31% pour l'EuroStoxx50 .STOXX50E , de 0,25% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,33% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en baisse de 0,23% à l'ouverture. Les Bourses européennes ont déjà été pénalisées la veille par des prises de bénéfices après avoir touché des plus hauts de près de deux mois lundi. "C'est probablement plus une stabilisation qu'autre chose car les marchés se sont fortement redressés avec le déconfinement et le potentiel d'une reprise en V", estime Jun Bei Liu, gestionnaire de portefeuille chez Tribeca Investment Partners en Australie. "Le marché est un peu dépourvu de direction (...). A partir de maintenant, nous allons certainement voir beaucoup plus de mauvaises données économiques". Mardi, l'Office du Budget du Congrès (CBO) a prévenu que l'économie américaine ne retrouverait pas avant 2022 ses niveaux d'avant la crise sanitaire. Au Japon, l'enquête Reuters Tankan publiée mercredi montre que la confiance des industriels s'est encore dégradée en mai pour toucher un plus bas depuis juin 2009. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent une progression de l'ordre de 0,6% à 0,8% mercredi, ce qui pourrait aider la tendance en Europe. Mardi soir, la Bourse de New York a fini en baisse après avoir accentué ses pertes à l'approche de la fin de séance, les investisseurs ayant été de nouveau gagnés par le doute face à l'évolution de l'épidémie de coronavirus et de l'activité économique aux Etats-Unis à la suite d'un article remettant en cause les résultats d'essais sur un potentiel vaccin. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,59% à 24.206,86 points. Le S&P-500 .SPX a perdu 1,05%, à 2.922,94 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,54% à 9.185,10 points. La publication médicale STAT News a publié mardi un article questionnant la validité des résultats présentés lundi par le laboratoire Moderna MRNA.O au sujet de ses essais sur un vaccin contre le coronavirus. L'annonce de ces résultats avait suscité l'optimisme lundi et porté Wall Street. EN ASIE Faisant fi du repli de Wall Street mardi soir, la Bourse de Tokyo .N225 avance de 1,07% à l'approche de la clôture, portée par la perspective d'une reprise de l'activité dans les villes d'Osaka et Kyoto suite à la baisse constatée du nombre de nouvelles contaminations. En Chine, la tendance est à l'inverse négative, l'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations reculant de 0,49%. TAUX Le regain de prudence des investisseurs favorise un repli des rendements obligataires : le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de près de deux points de base, à 0,6948%. En Europe, le projet franco-allemand de relance européenne, qui pourrait être adapté par la Commission européenne en vue du Conseil européen des 18 et 19 juin, a eu pour principal effet une baisse marquée mardi des rendements des emprunts d'Etat des pays du sud de l'Europe, les plus directement concernés par la perspective d'une mutualisation même partielle de la dette. CHANGES L'euro reste ferme, en hausse de 0,2% face au billet vert autour de 1,0940, toujours soutenu par l'annonce du projet franco-allemand de relance européenne qui l'a porté la veille à un plus haut depuis le 4 mai. EUR= Cela n'empêche pas l'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence dont l'euro, de progresser de 0,1%. .DXY et de s'éloigner d'un creux de plus d'une semaine touché la veille. PÉTROLE Les cours du brut progressent, soutenus par des espoirs de reprise de la demande et par une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis. Le baril de Brent LCOc1 progresse de 0,9% à près de 35 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 avance de 0,6% à 32,15 dollars. Le contrat du WTI pour livraison juin, qui a expiré mardi, a clôturé à 32,50 dollars le baril, en hausse de 2,1%, évitant ainsi le chaos provoqué par la chute historique du contrat pour livraison mai qui était tombé en territoire négatif à l'arrivée à son échéance. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation IPCH (définitif) avril +0,3% +0,5% - sur un an +0,4% +0,4%* * 1ère estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20643,96 +210,51 +1,03% -12,73% .N225 Topix .TOPX 1495,31 +9,26 +0,62% -13,13% Hong Kong 24382,42 -5,71 -0,02% -13,51% .HSI Taiwan 10888,82 +28,38 +0,26% -9,24% .TWII Séoul .KS11 1987,94 +7,33 +0,37% -9,54% Singapour 2563,52 -17,81 -0,69% -20,46% .STI Shanghaï 2887,32 -11,25 -0,39% -5,34% .SSEC Sydney 5581,60 +22,10 +0,40% -16,49% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24206,86 -390,51 -1,59% -15,18% .DJI S&P-500 2922,94 -30,97 -1,05% -9,53% .SPX Nasdaq 9185,10 -49,72 -0,54% +2,37% .IXIC Nasdaq 100 9298,54 -33,38 -0,36% +6,48% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1327,06 -7,90 -0,59% -18,28% .FTEU3 Eurostoxx 50 2902,58 -9,30 -0,32% -22,50% .STOXX50E CAC 40 4458,16 -40,18 -0,89% -25,42% .FCHI Dax 30 11075,29 +16,42 +0,15% -16,41% .GDAXI FTSE .FTSE 6002,23 -46,36 -0,77% -20,42% SMI .SSMI 9764,23 +23,46 +0,24% -8,03% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0941 1,0921 +0,18% -2,40% EUR= Dlr/Yen 107,78 107,68 +0,09% -0,99% JPY= Euro/Yen 117,95 117,63 +0,27% -3,28% EURJPY= Dlr/CHF 0,9697 0,9712 -0,15% +0,20% CHF= Euro/CHF 1,0611 1,0610 +0,01% -2,22% EURCHF= Stg/Dlr 1,2259 1,2251 +0,07% -7,54% GBP= Indice $ 99,4380 99,3710 +0,07% +3,39% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4700 -0,0090 Bund 2 ans -0,6800 -0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0170 -0,0050 +45,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6964 -0,0150 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1693 -0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 32,17 31,96 +0,21 +0,66% -47,44% CLc1 Brent LCOc1 34,96 34,65 +0,31 +0,89% -47,05% (avec Tom Westbrook et Chris Prentice, édité par Patrick Vignal)

