POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe, le Brexit et le COVID-19 pèsent (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture en Chine, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en repli de 0,2% à 0,5% * Les craintes sur le Brexit et le COVID-19 nourrissent la prudence * La livre sterling reste sous pression par Blandine Henault PARIS, 8 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mardi à l'ouverture, les craintes concernant l'évolution de la pandémie de coronavirus et l'absence d'accord sur le Brexit alimentant la prudence des investisseurs. Les contrats à terme signalent un repli de 0,35% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,15% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,53% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les trois indices européens ont déjà terminé dans le rouge lundi, pénalisés notamment par les craintes grandissantes liées au Brexit. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont reconnu que les conditions d'un accord sur les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne n'étaient pas réunies. Boris Johnson va se rendre dans les prochains jours à Bruxelles pour rencontrer Ursula von der Leyen dans ce qui ressemble à une "opération de la dernière chance". Sur le front sanitaire, les espoirs de mise en oeuvre d'un vaccin contre le coronavirus reste un puissant facteur de soutien des marchés d'actions qui n'en surveillent pas moins la dégradation de la situation sanitaire, notamment aux Etats-Unis où la Californie a réimposé des mesures de restrictions. En France, l'objectif des 5.000 cas de COVID-19 par jour fixé par le gouvernement pour lancer la nouvelle étape du déconfinement est encore loin, a prévenu lundi le directeur général de la santé, Jérome Salomon. Dans ce contexte, les investisseurs espèrent de nouvelles mesures de soutien aux Etats-Unis où le Congrès doit voter cette semaine un projet de loi de financement provisoire afin de donner plus de temps pour parvenir à un compromis sur un nouveau plan de relance pour faire face à l'impact économique de la crise du coronavirus. En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) devrait annoncer jeudi un renforcement de son soutien à l'économie de la zone euro. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains évoluent en baisse de 0,2% à 0,4% après la clôture en ordre dispersé de la veille où le Nasdaq .IXIC a inscrit un record tandis que le Dow Jones .DJI et le S&P 500 .SPX terminaient dans le rouge. Le Dow Jones a cédé 0,49% à 30.069,79 points et le S&P-500 a quant à lui perdu 0,19%, à 3.691,96 points. A contrario, le Nasdaq a gagné 0,45% à 12.519,95 points, les investisseurs ayant préféré se tourner vers les grosses capitalisations, présentes notamment dans le secteur technologique, sur fond d'aggravation de l'épidémie de COVID-19. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en repli de 0,3%, les investisseurs ayant opté pour la prudence dans la foulée de la clôture mitigée de Wall Street. Les investisseurs japonais n'ont pas salué l'annonce par le Premier ministre Yoshihide Suga d'un nouveau plan de relance de 584 milliards d'euros pour compenser les dégâts économiques provoqués par la crise sanitaire. En Chine, les marchés d'actions restent pénalisés par les tensions entre Pékin et Washington. Plusieurs sources ont indiqué à Reuters que les Etats-Unis se préparaient à sanctionner plusieurs responsables chinois en raison de leur rôle présumé dans l'exclusion d'élus de l'opposition à Hong Kong. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a reculé de 0,19%. CHANGES/TAUX La livre sterling reste sous pression dans l'attente d'une issue aux négociations entre Londres et Bruxelles sur leur relation commerciale post-Brexit. Elle recule de 0,23% face à dollar, à 1,3337 après un creux à 1,3223 lundi. GBP= Le billet vert avance de 0,1% face à un panier de devises de référence, dont l'euro, qui se traite à 1,2107. .DXY EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est quasiment stable, à 0,9228%, de même que son équivalent allemand DE10YT=RR qui se traite à -0,592% dans les premiers échanges. PÉTROLE Les cours du brut restent pénalisés par les inquiétudes relatives à l'évolution de la pandémie de coronavirus avec la mise en oeuvre de mesures de restriction susceptibles de peser durablement sur la demande en carburant. Le baril de Brent LCOc1 recule de 1,25% à 48,18 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 1,14% à 45,24 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 DÉCEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 10h00 Indice ZEW du sentiment des décembre 45,5 39,0 investisseurs EZ 10h00 PIB révisé T3 12,6% 12,6%* - sur un an -4,4% -4,4%* * deuxième estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26467,08 -80,36 -0,30% +11,88% .N225 Topix 1758,81 -1,94 -0,11% +2,18% .TOPX Hong Kong 26310,02 -196,83 -0,74% -6,67% .HSI Taiwan 14360,40 +103,80 +0,73% +19,70% .TWII Séoul 2700,93 -44,51 -1,62% +22,90% .KS11 Singapour 2820,51 -5,00 -0,18% -12,48% .STI Shanghaï 3410,18 -6,43 -0,19% +11,80% .SSEC Sydney 6687,70 +12,70 +0,19% +0,05% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 30069,79 -148,47 -0,49% +5,37% .DJI S&P-500 3691,96 -7,16 -0,19% +14,27% .SPX Nasdaq 12519,95 +55,71 +0,45% +39,54% .IXIC Nasdaq 100 12596,47 +67,99 +0,54% +44,24% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1519,27 -3,35 -0,22% -6,45% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3530,08 -9,19 -0,26% -5,74% 50 .STOXX50E CAC 40 5573,38 -35,77 -0,64% -6,77% .FCHI Dax 30 13271,00 -27,96 -0,21% +0,17% .GDAXI FTSE 6555,39 +5,16 +0,08% -13,09% .FTSE SMI .SSMI 10375,38 +10,88 +0,10% -2,28% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2108 1,2108 +0,00% +7,99% EUR= Dlr/Yen 104,11 104,06 +0,05% -4,36% JPY= Euro/Yen 126,05 125,99 +0,05% +3,36% EURJPY= Dlr/CHF 0,8913 0,8906 +0,08% -7,90% CHF= Euro/CHF 1,0791 1,0785 +0,06% -0,56% EURCHF= Stg/Dlr 1,3337 1,3376 -0,29% +0,59% GBP= Indice $ 90,9040 90,7920 +0,12% -5,48% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5900 -0,0070 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7620 -0,0120 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3472 -0,0070 +24,28 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9212 -0,0070 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1429 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 45,25 45,76 -0,51 -1,11% -26,07% US CLc1 Brent 48,20 48,79 -0,59 -1,21% -27,00% LCOc1 (édité par Patrick Vignal)

