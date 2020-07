Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe face aux craintes sur l'épidémie (actualisé) Reuters • 03/07/2020 à 08:35









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus autour de l'équilibre * Le PMI Caixin/Markit chinois des services au plus haut depuis 2010 * Les indicateurs se heurtent toujours à la situation sanitaire * Plus de 55.000 nouvelles contaminations au coronavirus aux USA par Blandine Henault PARIS, 3 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sur une note prudente vendredi face à la flambée de contaminations au coronavirus aux Etats-Unis, qui assombrit l'optimisme suscité par des indicateurs économiques solides. Les contrats à terme signalent une quasi-stabilité (+0,04%) pour le CAC 40 parisien .FCHI , une hausse de 0,39% pour le Dax à Francfort .GDAXI et un gain de 0,35% pour le FTSE à Londres .FTSE . Jeudi, les marchés d'actions ont été portés par les chiffres supérieurs aux attentes de l'emploi aux Etats-Unis, venus conforter une série d'indicateurs encourageants sur la reprise de l'économie mondiale. En Chine, l'activité du secteur des services a progressé en juin à son rythme le plus important depuis avril 2010 selon l'indice PMI calculé par Caixin/Markit. Les indices PMI pour les services en Europe, attendus dans la matinée, devraient également confirmer une amélioration de l'activité en juin. Mais ces indicateurs continuent de se heurter à la dégradation de la situation sanitaire dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis, où plus de 55.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été confirmés jeudi, le plus important bilan quotidien rapporté au niveau mondial depuis le début de la pandémie. Les investisseurs pourront se montrer d'autant moins enclins à prendre des initiatives que Wall Street sera fermée ce vendredi, à la veille de la fête nationale américaine. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Avant un week-end prolongé, la Bourse de New York a fini en hausse jeudi après l'annonce d'un nombre record de créations d'emplois aux Etats-Unis mais les gains ont été limités par les inquiétudes sur la situation sanitaire et les trois grands indices ont fini près de leurs plus bas du jour. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,36% à 25.827,36 points. Le S&P-500 .SPX a pris 0,45%, à 3.130,01 points pour enregistrer une quatrième séance consécutive de progression. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,52% à 10.207,63 points pour inscrire un deuxième record consécutif de clôture après un nouveau plus haut historique à 10.310,364 en séance. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a clôturé en hausse de 0,72% dans la foulée de la progression de Wall Street mais la prudence est restée de mise face à la progression des nouvelles contaminations au coronavirus dans la capitale japonaise. Les Bourses chinoises sont elles aussi orientées en hausse à la faveur de la publication du PMI des services, qui relègue au second plan les tensions sino-américaines, exacerbées par l'adoption en Chine de la nouvelle loi de sécurité nationale à Hong Kong. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale avance de 1,01% et la Bourse de Hong Kong .HSI gagne 0,95%. CHANGES/TAUX Les mouvements sont limités sur le marché des changes où le dollar recule de 0,1% face à un panier de devises de référence. .DXY L'euro est quasiment stable, à 1,1238 dollar. EUR= Sur le marché obligataire en Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est pratiquement inchangé, à -0,431%. Le marché obligataire américain est quant à lui fermé. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse, la dégradation de la situation sanitaire, en particulier aux Etats-Unis, alimentant les craintes sur la reprise de la demande en carburant. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,81% à 42,79 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 0,89% à 40,29 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI des services juin 50,3 50,3* définitif Indice PMI composite 51,3 51,3* définitif DE 07h55 Indice PMI des services juin 45,8 45,8* définitif Indice PMI composite 45,8 45,8* définitif EZ 08h00 Indice PMI des services juin 47,3 47,3* définitif Indice PMI composite 47,5 47,5* définitif GB 08h30 Indice PMI des services juin 47,0 47,0* définitif Indice PMI composite 47,6 47,6* définitif * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22306,48 +160,52 +0,72% -5,71% .N225 Topix .TOPX 1552,33 +9,57 +0,62% -9,82% Hong Kong 25364,21 +240,02 +0,96% -10,02% .HSI Taiwan 11909,16 +104,02 +0,88% -0,73% .TWII Séoul .KS11 2152,88 +17,51 +0,82% -2,04% Singapour 2656,15 +19,46 +0,74% -17,58% .STI Shanghaï 3129,96 +39,39 +1,27% +2,62% .SSEC Sydney 6057,90 +25,20 +0,42% -9,37% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25827,36 +92,39 +0,36% -9,50% .DJI S&P-500 3130,01 +14,15 +0,45% -3,12% .SPX Nasdaq 10207,63 +53,00 +0,52% +13,76% .IXIC Nasdaq 100 10341,89 +62,64 +0,61% +18,42% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1435,65 +27,06 +1,92% -11,60% .FTEU3 Eurostoxx 50 3320,09 +91,64 +2,84% -11,35% .STOXX50E CAC 40 5049,38 +122,44 +2,49% -15,53% .FCHI Dax 30 12608,46 +347,89 +2,84% -4,83% .GDAXI FTSE .FTSE 6240,36 +82,40 +1,34% -17,26% SMI .SSMI 10187,56 +97,89 +0,97% -4,04% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1236 1,1238 -0,02% +0,23% EUR= Dlr/Yen 107,50 107,48 +0,02% -1,25% JPY= Euro/Yen 120,80 120,81 -0,01% -0,94% EURJPY= Dlr/CHF 0,9461 0,9451 +0,11% -2,24% CHF= Euro/CHF 1,0633 1,0623 +0,09% -2,02% EURCHF= Stg/Dlr 1,2477 1,2466 +0,09% -5,90% GBP= Indice $ 97,2020 97,3170 -0,12% +1,07% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Bund 10 ans -0,4290 -0,0020 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6770 -0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1095 +0,0000 +31,95 FR10YT=RR Treasury 10 0,6693 +0,0000 ans US10YT=RR Treasury 2 0,1546 +0,0000 ans US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,28 40,65 -0,37 -0,91% -34,19% CLc1 Brent LCOc1 42,79 43,14 -0,35 -0,81% -35,20% (Édité par Jean-Stéphane Brosse)

