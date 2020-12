Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe face au Brexit et à la BCE (actualisé) Reuters • 10/12/2020 à 08:41









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture en Chine continentale, contexte euro, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus sans grand changement * Toujours pas d'accord entre Londres et Bruxelles sur le Brexit * La livre sterling sous pression * Soutien monétaire accru attendu de la part de la BCE * Mouvement de vente sur la "tech" à Wall Street par Blandine Henault PARIS, 10 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi à l'ouverture alors que les négociations entourant le Brexit restent dans l'impasse, même si les investisseurs devraient pouvoir compter sur le soutien de la Banque centrale européenne (BCE). Deux autres éléments devraient animer de façon contradictoire la séance: le mouvement de vente sur les valeurs de la technologie observé mercredi à Wall Street pourrait peser sur la tendance mais les opérateurs de marché attendent la recommandation à l'autorité de santé américaine (FDA) d'un panel d'experts sur le vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer et BioNTech. En cas d'avis favorable, cela pourrait ouvrir la voie au processus de vaccination dès ce week-end aux Etats-Unis. En Europe, les contrats à terme signalent une quasi-stabilité (-0,01%) pour le CAC 40 parisien .FCHI , un repli de 0,32% pour le Dax à Francfort .GDAXI et une hausse de 0,1% pour le FTSE à Londres .FTSE . La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont fixé à dimanche la date butoir pour conclure un accord commercial post-Brexit, après avoir échoué à surmonter les divergences entre les deux camps lors d'un dîner mercredi à Bruxelles. Si l'impasse dans les négociations entres Londres et Bruxelles alimente la prudence depuis plusieurs jours sur les marchés d'actions européens, les investisseurs devraient toutefois bénéficier des annonces de la BCE à l'issue de sa réunion de politique monétaire. Un soutien monétaire accru à l'économie de la zone euro est largement attendu par le marché. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, pourrait par ailleurs faire un commentaire sur le renchérissement de l'euro lors de la traditionnelle conférence de presse qui débutera à 13h30 GMT. A WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent pour l'heure une ouverture sans grand changement pour le Dow Jones .DJI et le S&P 500 .SPX et encore en repli de 0,4% pour le Nasdaq .IXIC . L'indice à forte composante technologique a souffert mercredi, terminant en repli de 1,94% à 12.338,95 points, pénalisé notamment par le repli de Facebook FB.O (-1,93%) après que la Commission fédérale américaine du commerce (FTC) et un regroupement de 46 Etats américains ont porté plainte contre la société qu'ils accusent d'avoir enfreint la législation antitrust. La séance a globalement été marquée par l'inquiétude concernant l'absence d'avancées au Congrès sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine. Le Dow Jones a cédé 0,35% à 30.068,81 points et le S&P-500 a perdu 0,79%, à 3.672,82 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 0,23% dans le sillage de la clôture négative de Wall Street. Les Bourses de Chine continentale ont terminé à l'équilibre après avoir effacé les gains acquis grâce à la publication d'un chiffre meilleur que prévu des nouveaux crédits accordés par les banques en novembre. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a gagné 0,04% et le CSI 300 .CSI a recule de 0,04%. CHANGES/TAUX La livre sterling est sous pression alors que le dîner organisé mercredi soir entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson a confirmé que les positions des deux camps sur leur relation commerciale post-Brexit étaient encore trop éloignées pour parvenir à un accord. La devise britannique abandonne 0,53% face au dollar, à 1,3325 et recule de 0,67% face à l'euro, à 0,9075. GBP= EUR= L'euro progresse de 0,12% à 1,2095 dollar avant les annonces de la BCE. La devise unique a gagné 3,6% depuis la dernière réunion de l'institut monétaire le 29 octobre et a touché un pic à 1,2177 en début de semaine, un plus haut depuis mai 2018. EUR= Le regain général de prudence sur les marchés favorise le yen, valeur refuge par excellence, qui gagne 0,2% face au billet vert. JPY= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR cède deux points de base, à 0,9179% et son équivalent allemand DE10YT=RR , référence pour la zone euro, perd un point de base, à -0,615%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en hausse, soutenus par le lancement de la vaccination contre le COVID-19 en Grande-Bretagne et la perspective d'une vaccination prochaine aux Etats-Unis, ce qui permet de reléguer au second plan l'annonce d'une hausse inattendue des stocks de brut américains la semaine dernière. Le baril de Brent LCOc1 avance de 0,12% à 48,92 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 progresse de 0,22% à 45,62 dollars. 