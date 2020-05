Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe face à la crainte d'une nouvelle vague de contaminations Reuters • 12/05/2020 à 07:46









* Les indices européens attendus pratiquement inchangés * L'Asie et Wall Street en ordre dispersé * Le pétrole repart de l'avant par Blandine Henault PARIS, 12 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mardi à l'ouverture, les craintes sur une possible deuxième "vague" de contaminations au coronavirus tempérant l'optimisme né de la levée progressive des mesures de confinement dans plusieurs pays. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,1% pour l'EuroStoxx50 .STOXX50E , un repli de 0,02% pour le Dax à Francfort .GDAXI et un gain de 0,14% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en hausse de 0,15% à l'ouverture. Les marchés d'actions mondiaux ont progressé la semaine dernière, encouragées par la fin progressive des mesures de distanciation sociale dans plusieurs pays à travers le monde qui a laissé espérer un redémarrage de l'activité économique quasiment à l'arrêt depuis la mi-mars. Mais l'annonce d'une reprise des nouveaux cas de contamination dans plusieurs pays ayant entrepris leur déconfinement, et notamment dans la ville de Wuhan en Chine, berceau de la pandémie, a suscité la crainte d'une deuxième "vague" de contamination qui menacerait à nouveau les perspectives économiques. "Le spectre qui commence à se confirmer d'une deuxième vague de la pandémie et les craintes liées aux nouvelles mesures de confinement qui pourraient être prises continuent d'alimenter la peur des investisseurs et souligne la fragilité du 'bear rally'", commente Christopher Dembik, responsable de l'analyse macroéconomique chez Saxo Bank. LES VALEURS A SUIVRE : Les publications de résultats d'entreprises se poursuivent en Europe, avec les annonces attendues d'Alstom, Engie, Iliad, Allianz ou encore Thyssenkrupp. A WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent pour l'heure un repli de 0,4% pour le Dow Jones .DJI et le S&P 500 .SPX et une ouverture stable pour le Nasdaq .IXIC après la clôture dispersée de la veille. L'indice Dow Jones a cédé 0,45% lundi, à 24.221,99 points. Le S&P-500 a fini quasiment stable (+0,01%), à 2.930,19 points tandis que le Nasdaq Composite a avancé de 0,78%, à 9.192,34 points soutenu par la progression des valeurs technologiques et de la santé. Le S&P 500 et le Dow Jones restent à moins de 20% des records atteints en février, tandis que le Nasdaq est à moins de 10% de son record de clôture. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 progresse de 0,09% à l'approche de la clôture et avant la publication d'une salve de résultats après la clôture, dont ceux de Toyota 7203.T . Les places boursières chinoises sont mal orientées, l'indice composite de la Bourse de Shanghai reculant de 0,51% et la Bourse de Hong Kong .HSI cédant 1,59%. TAUX Le regain de prudence des investisseurs se traduit par un repli des rendements obligataires, le taux des Treasuries à dix ans reculant de plus de trois points de base, pour retomber à 0,6954%. CHANGES Le dollar est stable face à un panier de devises de référence après avoir touché plus tôt en séance un pic de deux semaines avec les craintes d'une deuxième vague d'infections au coronavirus. .DXY L'euro est inchangé, à 1,0811 après être tombé à 1,0783 EUR= tandis que le yen JPY= monte de 0,3%, profitant de sa qualité d'actif refuge. Les cambistes surveilleront les interventions des responsables de la Réserve fédérale James Bullard et Patrick Harker à 13h00 GMT et 14h00 GMT respectivement, avant un discours très attendu du président de la Fed Jerome Powell prévu mercredi. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en hausse, soutenus par l'engagement inattendu de l'Arabie saoudite de réduire d'un million de barils supplémentaires par jour sa production en juin. Le baril de Brent LCOc1 avance de 0,5% à 29,77 dollars et celui du brut léger américain CLc1 progresse de 1% à 24,39 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 MAI : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Indice des prix à la avril -0,7% -0,4% consommation - sur un an +0,4% +1,5% (Blandine Hénault, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.