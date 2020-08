Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe entre pandémie et déception sur la Chine (actualisé) Reuters • 14/08/2020 à 08:33









(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire européen) * Les Bourses européennes attendues proche de l'équilibre * Le Royaume-Uni impose une quarantaine aux personnes arrivant de France * Plusieurs indicateurs décevants en Chine * La deuxième estimation du PIB en zone euro au menu du jour par Laetitia Volga PARIS, 14 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement vendredi à l'ouverture après des indicateurs économiques chinois inférieurs aux attentes venus s'ajouter aux inquiétudes sur l'évolution de la crise sanitaire. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,06% à l'ouverture alors que le Dax à Francfort .GDAXI pourrait perdre 0,12% à l'ouverture et que le FTSE à Londres .FTSE avancerait de 0,07%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E cèderait 0,21%. Les places européennes ont fini dans le rouge jeudi, les investisseurs toujours présents en ce mois d'août reprenant leur souffle après plusieurs séances positives. Une certaine prudence devrait dicter la tendance à l'ouverture face aux signes inquiétants sur le front sanitaire. En France, le nombre de nouveaux cas de contamination en 24 heures n'a jamais été aussi important depuis la fin du confinement. Dans ce contexte, le Royaume-Uni a décidé d'imposer à partir de samedi une quarantaine de 14 jours aux personnes arrivant de France, qui compte adopter une mesure similaire au nom de la règle de réciprocité. Parallèlement, les nouvelles économiques en provenance de Chine déçoivent: les ventes au détail y ont baissé de 1,1% sur un an en juillet alors qu'elles étaient attendues en hausse de 0,1% et la production industrielle est elle aussi ressortie sous les attentes, en hausse de 4,8% seulement alors que le consensus attendait +5,1%. Des chiffres qui soulignent la fragilité du rebond de la deuxième économie mondiale. Parmi les autres indicateurs du jour, on attend la publication à 09h00 GMT de la deuxième estimation du PIB de l'ensemble de la zone euro au deuxième trimestre puis, à 12h30 GMT, les statistiques mensuelles des ventes au détail aux Etats-Unis. LES VALEURS A SUIVRE : A Francfort, le constructeur automobile Daimler DAIGn.DE pourrait reculer à l'ouverture après avoir annoncé le versement d'environ trois milliards de dollars (2,5 milliards d'euros) pour solder des litiges aux Etats-Unis sur le scandale des moteurs diesel truqués. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, les indices S&P 500 .SPX (-0,2%) et Dow Jones .DJI (-0,29%) reculant légèrement sous le coup des prévisions décevantes de Cisco Systems CSCO.O (-11,2%) tandis que le Nasdaq .IXIC prenait 0,27%, porté par Apple AAPL.O . .NFR Le groupe à la pomme, qui prépare selon l'agence Bloomberg une offre groupée réunissant plusieurs de ses services, comme Apple TV ou Apple Music, dans le but de doper le chiffre d'affaires de ces activités, a gagné 1,77% à 460 dollars l'action. La baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage, revenues sous le seuil du million pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, a également limité l'orientation baissière de Wall Street. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a pris 0,17%. En Chine, le CSI300 .CSI300 des grandes capitalisations gagne 0,76% malgré les statistiques décevantes du jour, en attendant la réunion de bilan entre de hauts représentants américains et chinois sur la mise en oeuvre de l'accord commercial de "phase un". Le Kospi .KS11 en Corée du Sud cède 1,05%, le pays ayant comptabilisé un record quotidien de nouveaux cas locaux d'infections par le coronavirus. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire américain jeudi, les rendements des emprunts d'Etat ont fini en hausse, le dix ans US10YT=RR atteignant son plus haut niveau depuis le 24 juin à 0,727% après la demande relativement faible suscitée par une adjudication à 30 ans. Le rendement à 30 ans US30YT=RR a pris plus de six points sur la séance et touché un pic de cinq semaines à 1,444%. Dans les premiers échanges en Europe, le dix ans allemand est stable à -0,404%. DE10YT=RR Du côté des changes, le dollar baisse de 0,18% face à un panier de référence .DXY et l'euro est inchangé à 1,1815 dollar EUR= . PÉTROLE Les cours du pétrole montent légèrement et se dirigent vers une deuxième semaine de gains, soutenus par l'optimisme sur l'amélioration de la demande. Le baril de Brent LCOc1 progresse de 0,42% à 45,15 dollars et celui du brut léger américain CLc1 de 0,38% à 42,4 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Inflation IPCH (définitif) juillet +0,4% +0,4%* - sur un an +0,9% +0,9%* EZ 09h00 PIB (deuxième estimation) T2 -12,1% -12,1%* - sur un an -15,0% -15,0%* US 12h30 Ventes au détail juillet +1,9% +7,5% 13h15 Production industrielle juillet +3,0% +5,4% 14h00 Indice de confiance du août 72,0 72,5 Michigan (1re estimation) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 23289,36 +39,75 +0,17% -1,55% .N225 Topix .TOPX 1623,38 -0,77 -0,05% -5,69% Hong Kong .HSI 25329,80 +99,13 +0,39% -10,15% Taiwan .TWII 12795,46 +32,33 +0,25% +6,65% Séoul .KS11 2411,88 -25,65 -1,05% +9,75% Singapour .STI 2597,09 +1,12 +0,04% -19,42% Shanghaï .SSEC 3336,18 +15,45 +0,47% +9,38% Sydney .AXJO 6126,20 +35,20 +0,58% -8,35% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 27896,72 -80,12 -0,29% -2,25% S&P-500 .SPX 3373,43 -6,92 -0,20% +4,42% Nasdaq .IXIC 11042,50 +30,27 +0,27% +23,07% Nasdaq 100 11178,37 +20,65 +0,19% +28,00% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1444,92 -9,58 -0,66% -11,02% .FTEU3 Eurostoxx 50 3342,85 -20,33 -0,60% -10,74% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5042,38 -30,93 -0,61% -15,65% Dax 30 .GDAXI 12993,71 -64,92 -0,50% -1,93% FTSE .FTSE 6185,62 -94,50 -1,50% -17,99% SMI .SSMI 10260,11 -18,55 -0,18% -3,36% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1819 1,1812 +0,06% +5,42% Dlr/Yen JPY= 106,80 106,92 -0,11% -1,89% Euro/Yen 126,22 126,31 -0,07% +3,50% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9097 0,9096 +0,01% -6,00% Euro/CHF 1,0753 1,0747 +0,06% -0,91% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3064 1,3063 +0,01% -1,47% Indice $ .DXY 93,1620 93,3350 -0,19% -3,13% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4060 +0,0020 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6370 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1199 +0,0010 +28,61 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7012 -0,0150 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1591 -0,0060 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 42,41 42,24 +0,17 +0,40% -30,71% CLc1 Brent LCOc1 45,15 44,96 +0,19 +0,42% -31,62% (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

